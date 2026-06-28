Росавтодор согласует план по защите транспортной инфраструктуры Омска от БПЛА

В Омске решили всерьез окопаться и закрыть небо над главным транспортным узлом региона. На кону — безопасность тысяч людей, которые ежедневно штурмуют рейсовые автобусы. Пока москвичи рассуждают о высоких материях, у нас в Сибири просто берут и проверяют, не прилетит ли что лишнее сверху на крышу автовокзала.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain автобусы

28 июня 2026 года власти официально запустили поиск тех, кто просканирует объект на наличие дыр в обороне. Причем акцент сделан не на привычных рамках-металлоискателях, а на защите от беспилотников, которые стали новой реальностью нашей жизни.

Небо под замком: зачем вокзалу новая броня

Ситуация простая: старые методы охраны сегодня работают вполсилы. Если раньше смотрели под ноги и в сумки, то теперь нужно задирать голову. Техзадание для подрядчика прописано жестко — нужно оценить, насколько Омский автовокзал готов к "незаконному вмешательству" с воздуха. Это не просто формальность, а попытка выстроить реальный щит против дронов, которые могут парализовать движение во всей области.

"Защита транспортных узлов от БПЛА — это не дань моде, а необходимость. Мы видим, как меняется характер угроз, и инфраструктура должна реагировать быстрее, чем эти угрозы станут реальностью", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Технологии против угроз: что именно будут искать

Специалистам придется перепахать все чертежи и технологические карты вокзала. Линейкой и глазомером тут не обойтись. Исследование должно выявить, где у здания "ахиллесова пята". Подрядчик обязан изучить текущие посты охраны, камеры и заборы, чтобы понять: хватит ли этого, если в сторону перронов направится незваный "летун". На выходе заказчик ждет конкретный список мер — что докупить, куда поставить и кого дообучить.

Этап проверки Суть работ Анализ характеристик Изучение уязвимых мест конструкции здания и территории. Оценка защиты Проверка эффективности существующих антитеррористических мер. Финальный план Разработка рекомендаций и согласование документации в Росавтодоре.

Такие проверки выявляют слабые места в логистике безопасности. Важно не просто поставить 'глушилки', а интегрировать их в общую систему мониторинга города.

Сколько стоит спокойствие и когда ждать вердикта

На всю работу отведено 70 дней. За это время нужно не только провести аудит, но и пробиться через бюрократические фильтры Росавтодора. Цена вопроса — чуть более полумиллиона рублей. Сумма по меркам госзакупок скромная, но для регионального бюджета — это весомый вклад в общую безопасность. Сибиряки привыкли к порядку на земле, теперь пора наводить его и в небе над головой.

"Выделение средств на аудит — это первый шаг к получению федерального финансирования на реальное переоснащение объекта. Без бумажки с печатью Росавтодора ни один регион денег на ПВО-защиту вокзала не получит", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

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