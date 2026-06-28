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Калининград: авария на подстанции привела к отключению света в районе Северного обхода

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградская энергосеть дала технический сбой, погрузив часть города в режим экстренной экономии. Основной удар пришелся на район Северного обхода, где внезапное исчезновение напряжения парализовало работу коммерческого сектора.

Блэкаут
Фото: commons.wikimedia.org by OhanaUnited, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блэкаут

Торговые точки превратились в темные коробки: кассовые аппараты погасли, терминалы оплаты превратились в бесполезный пластик, а сотрудники были вынуждены выпроваживать покупателей на улицу.

Короткое замыкание в системе: что случилось на подстанции

По предварительным данным, «мозговой центр» распределения энергии в районе Северного обхода вышел из строя. Автоматика отсекла подачу ресурса сразу на несколько крупных жилых массивов. Пока инженеры пытаются перекинуть питание по резервным схемам, энергетики не дают оптимистичных прогнозов на мгновенное исправление ситуации. Процесс реанимации подстанции может занять до нескольких часов.

"Система требует перезагрузки. Сейчас мы наблюдаем классический разрыв цепи в узловом моменте. На восстановление нормального давления в проводах потребуется время, пока мы локализуем поврежденный участок", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Специалисты фиксируют перебои не только в эпицентре аварии, но и в смежных районах города. Энергосистема мегаполиса напоминает сообщающиеся сосуды: при критическом падении уровней в одной точке, «давление» начинает скакать по всему периметру. Власти призывают население сохранять спокойствие и не перегружать сеть включением мощных приборов сразу после появления света.

Магазины на замке и цифровой паралич

Горожане сообщают о массовых бытовых неудобствах. В отсутствие света остановились насосы в домах и лифты. Но самый заметный эффект зафиксирован в ритейле. Продавцы, привыкшие к онлайн-транзакциям, оказались безоружными перед отсутствием интернета и электричества. В условиях, когда «хлеб по карте» стал нормой, невозможность провести платеж вынудила предпринимателей закрыть двери до лучших времен.

"Региональным властям нужно проверить состояние износа оборудования. Подобные инциденты на ключевых развязках, таких как Северный обход, бьют по инвестиционной привлекательности территорий", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Администрация региона подтвердила начало восстановительных работ. Мобильные бригады устраняют неполадки в ручном режиме. Ожидается, что к вечеру функционал сети будет полностью перезапущен. Однако до этого момента жителям придется полагаться на наличные деньги и естественное освещение.

Аспект Текущее состояние
Локация сбоя Северный обход и прилегающие районы
Причина остановки Техническая неисправность на подстанции
Время ремонта От 2 до 4 часов с момента аварии

Отключение выявило уязвимость городской инфраструктуры перед резкими отказами оборудования. Жители уже начали активно делиться кадрами опустевших торговых центров и темных окон в социальных сетях. Энергетикам предстоит не только починить железки, но и разобраться в причинах, по которым защита не справилась с нагрузкой.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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