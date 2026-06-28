Омск: Производство шин для самосвалов в Советском округе будет выбрасывать 228 тонн веществ в год

В омских Нефтяниках скоро станет тесно от новых мощностей. Завод "Авангард" получил "добро" на проект санитарной зоны для своего будущего гиганта по выпуску сверхкрупногабаритных шин.

Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Грачёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Промышленные выбросы на закате

Масштаб серьезный: 130 тысяч квадратов застройки в Советском округе. Здесь будут круглосуточно штамповать "обувь" для карьерных самосвалов — по 10 500 штук ежегодно. Но вместе с резиной в небо полетят и тонны "химии".

Заводской уклад: график и мощности

Производство планируют запустить в жестком ритме. Три смены, работа 24/7. Отдыхать оборудование будет только 35 дней в году во время плановых техосмотров. Остальные 330 суток завод будет дымить на полную мощь. Эксперты зафиксировали 43 источника загрязнения, из которых большинство — организованные трубы. Никакой радиации или биологических угроз не проектируют, только классическая промышленная "начинка".

"Развертывание такого предприятия в городской черте требует ювелирной настройки фильтров. 330 рабочих дней в году — это колоссальная нагрузка на локальную экосистему округа", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Химический коктейль: что полетит в небо Омска

Цифры в отчетах не терпят сантиментов. Ежегодно установка будет выбрасывать в атмосферу более 228 тонн различных веществ. Основная доля — это газы и жидкости, на твердую пыль приходится около 28 тонн. Всего в списке 36 видов загрязнителей. Учитывая, что Омск и так не жалуется на избыток свежего воздуха, новые тонны станут серьезным испытанием для легких местных жителей.

Параметр выбросов Объем (тонн в год) Газообразные и жидкие вещества 200,38 Твердые частицы (пыль) 28,03 Итоговый суммарный выброс 228,41

Завод станет первым в России, кто закроет дефицит шин для горнодобывающей техники. Раньше такие покрышки везли из-за границы, теперь импортозамещение обретает бетонные стены. Площадка в 130 тысяч "квадратов" — это не просто цех, а целый промышленный городок, который встроится в логистику региона.

"Инвестиции в такие объекты оправданы с точки зрения экономики, но важно понимать: любая промышленная стройка в Омске — это всегда конфликт интересов бизнеса и экологии", — подчеркнул специалист Валерий Козлов.

Местные жители к новостям о новых трубах относятся стоически. В Советском округе и так сосредоточены основные заводы города. Однако появление 36 видов новых веществ в воздухе заставляет задуматься о реальной цене прогресса. Пока власти рапортуют о новых рабочих местах, природа берет свое — вопрос лишь в том, справятся ли очистные сооружения.

"Благоустройство санитарно-защитной зоны должно быть не на бумаге, а в реальности. Жителям Нефтяников нужны защитные экраны из деревьев, а не только отчеты", — объяснила эксперт Ольга Морозова.

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