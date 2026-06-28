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Мясо птицы и молоко в Северной Осетии выросли в цене на фоне общего удешевления овощей

Россия » Юг » Владикавказ

В горах Кавказа говорят: избыток тепла сушит землю, а избыток предложения — рынок. В Северной Осетии май принес прохладный расчет цен: стоимость товаров в республике снизилась на 0,2%. Малые цифры, но весомые, как слово аксакала. Главным виновником этого затишья стали дары земли — овощи и фрукты, которые дешевеют второй месяц подряд. Аграрии сбросили лишние расходы на обогрев и свет в теплицах, а обилие продукции по всей стране заставило ценники склонить головы.

Торговец считает деньги у прилавка с гранатами на рынке Бухары
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Торговец считает деньги у прилавка с гранатами на рынке Бухары

Тепличная экономика и привозной товар

Когда солнце начинает щедро заливать долины, джигиты в аграрном секторе получают преимущество. Снижение трат на электроэнергию и отопление закрытого грунта немедленно отразилось на прилавках. Однако импортные фрукты, подобно капризному гостю, требуют за свое присутствие все больше золота. Их стоимость продолжает расти, подчиняясь законам границ и логистики, которые порой непреклонны, как горные перевалы.

"Снижение цен на овощи — это сезонная победа, обеспеченная ростом объемов нашего внутреннего тепличного хозяйства. Когда предложение напоминает полноводную реку, цена не может стоять на месте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Натиск цен на продукты животноводства

Но не всё в корзине горца стало доступнее. Мясо птицы и молоко ведут себя иначе — их стоимость в мае подросла. Здесь в игру вступают иные силы: себестоимость производства животноводческого сырья тяжелеет, а аппетиты рынка растут. Спрос на качественный белок остается высоким, что позволяет производителям удерживать планку цен выше привычного уровня.

Категория товаров Ценовая динамика (май к апрелю)
Овощи и фрукты Снижение (из-за падения энергозатрат)
Мясо птицы и молоко Рост (из-за себестоимости)
Общий индекс цен в РСО-Алания -0,2% (дефляция)

"Мы видим, как инфляционное давление в регионе начинает остывать. Замедление роста цен говорит о том, что экономика республики адаптируется к внешним вызовам и находит баланс", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Укрощение инфляции: взгляд экспертов

Мудрость гласит: не радуйся спуску, пока не прошел весь путь. Умеренное снижение цен в Северной Осетии — добрый знак, но он требует осторожности. Рост стоимости продуктов животного происхождения служит напоминанием, что инфляция — зверь хитрый, и он все еще бродит поблизости, выискивая слабые места в логистике и затратах фермеров.

"Важно понимать, что инфраструктурные издержки и тарифы на энергию остаются ключевым фактором. Пока они стабильны, мы можем рассчитывать на спокойствие потребительского рынка", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Жизнь в горах учит терпению. Сегодняшнее затишье в ценах — это результат труда многих тухумов, возделывающих свою землю. Главное, чтобы за снижением стоимости не последовало падение качества, ведь для джигита честь и здоровье семьи всегда выше монет в кошельке.

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Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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