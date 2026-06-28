Псковская область на федеральном пайке: как 275 миллиардов меняют ландшафт региона

Псковская область за пять лет переварила инвестиционный транш в 275 миллиардов рублей. Сумма колоссальная — это десять годовых бюджетов образца 2017 года. Губернатор Михаил Ведерников разложил эту финансовую пирамиду на составляющие, подтвердив: регион плотно "подсел" на федеральные дотации, и слезать с них не планирует.

Фото: commons.wikimedia.org by AndyVolykhov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Изборск, крепость, захаб 08

Федеральный рычаг: схема 1 к 99

Региональная казна сегодня работает в режиме финансового мультипликатора. На каждый рубль из Пскова Москва добавляет 99. Такая пропорция софинансирования позволяет области одновременно латать дыры в ЖКХ, строить дороги и возводить школы. Без нацпроектов бюджет региона превратился бы в кассу по выдаче зарплат чиновникам.

"Пропорция 1% на 99% — это идеальный рычаг для дотационных территорий. Он позволяет участвовать во всех федеральных программах без риска обанкротить местный бюджет. Главная задача сейчас — удержать этот темп до 2030 года", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Индивидуальная программа развития региона (ИПСЭР) показала еще более жесткую эффективность. Первый цикл закрыли с коэффициентом 1 к 7: один бюджетный рубль "примагнитила" семь частных. Этот механизм продлили, рассчитывая превратить депрессивные зоны в площадки для инвесторов.

Кадровый голод и цифровой апгрейд

Деньги не решают проблему отсутствия людей. Дефицит врачей и учителей остается ахиллесовой пятой Псковщины. Власти делают ставку на новые законодательные инструменты, которые Госдума "прошивает" под нужды регионов. Цель — заманить специалистов подъемными и льготами, пока частный сектор не выкачал последние кадры в мегаполисы.

Направление развития Ключевой инструмент Инфраструктура Национальные проекты (99% софинансирования) Социальная сфера Законопроекты по дефициту кадров Экономика Индивидуальная программа развития до 2030 года Управление Цифровизация госуслуг и медицины

Цифровизация — еще один пункт в меню губернатора. Инвестиции в "цифру" здесь рассматривают не как дань моде, а как способ сэкономить на администрировании. Внедрение технологий в медицину и образование должно сократить дистанцию между чиновником и жителем, сделав регион конкурентоспособным на фоне соседей.

"Развитие комфортной среды в таких регионах, как Псковская область, невозможно без жесткого контроля над федеральными субсидиями. Если инфраструктура не будет соответствовать современным стандартам, кадровый отток не остановить никакими выплатами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Бизнес-инкубатор под куполом госпрограмм

Малый бизнес в области пытаются выращивать в "инкубаторах". Власти создают условия, чтобы предприниматели могли зайти на подготовленные площадки с минимальными издержками. Улучшение инвестиционного климата звучит как протокольная фраза, но за ней стоят реальные льготы и попытка оживить местный рынок.

"Региональные бюджеты сейчас — это про умение выбивать трансферты. Псковская область научилась использовать федеральные деньги как топливо. Вопрос лишь в том, насколько эффективно работает мотор на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Итоговым аккордом программы идет "качество жизни" — размытый, но понятный каждому термин. Он включает в себя всё: от экологии до безопасности. Псковская область пытается доказать, что даже на границе можно жить комфортно, если правильно осваивать миллиарды, которые щедро отгружает центр.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Почему Псковская область платит только 1% за нацпроекты?

Это особый механизм поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Льготное софинансирование позволяет субъекту входить в масштабные стройки, не имея собственных избыточных ресурсов.

Что дает индивидуальная программа развития (ИПСЭР)?

Программа снимает административные барьеры и дает налоговые преференции. Результат уже виден по привлечению внебюджетных инвестиций: на каждый казенный рубль пришло семь частных.

Как планируют решать проблему с нехваткой медиков?

Через законодательные инициативы в Госдуме, которые упрощают привлечение специалистов в регионы и создают систему целевых выплат и льготного жилья.

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