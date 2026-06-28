Псковская область за пять лет переварила инвестиционный транш в 275 миллиардов рублей. Сумма колоссальная — это десять годовых бюджетов образца 2017 года. Губернатор Михаил Ведерников разложил эту финансовую пирамиду на составляющие, подтвердив: регион плотно "подсел" на федеральные дотации, и слезать с них не планирует.
Региональная казна сегодня работает в режиме финансового мультипликатора. На каждый рубль из Пскова Москва добавляет 99. Такая пропорция софинансирования позволяет области одновременно латать дыры в ЖКХ, строить дороги и возводить школы. Без нацпроектов бюджет региона превратился бы в кассу по выдаче зарплат чиновникам.
"Пропорция 1% на 99% — это идеальный рычаг для дотационных территорий. Он позволяет участвовать во всех федеральных программах без риска обанкротить местный бюджет. Главная задача сейчас — удержать этот темп до 2030 года", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Индивидуальная программа развития региона (ИПСЭР) показала еще более жесткую эффективность. Первый цикл закрыли с коэффициентом 1 к 7: один бюджетный рубль "примагнитила" семь частных. Этот механизм продлили, рассчитывая превратить депрессивные зоны в площадки для инвесторов.
Деньги не решают проблему отсутствия людей. Дефицит врачей и учителей остается ахиллесовой пятой Псковщины. Власти делают ставку на новые законодательные инструменты, которые Госдума "прошивает" под нужды регионов. Цель — заманить специалистов подъемными и льготами, пока частный сектор не выкачал последние кадры в мегаполисы.
|Направление развития
|Ключевой инструмент
|Инфраструктура
|Национальные проекты (99% софинансирования)
|Социальная сфера
|Законопроекты по дефициту кадров
|Экономика
|Индивидуальная программа развития до 2030 года
|Управление
|Цифровизация госуслуг и медицины
Цифровизация — еще один пункт в меню губернатора. Инвестиции в "цифру" здесь рассматривают не как дань моде, а как способ сэкономить на администрировании. Внедрение технологий в медицину и образование должно сократить дистанцию между чиновником и жителем, сделав регион конкурентоспособным на фоне соседей.
"Развитие комфортной среды в таких регионах, как Псковская область, невозможно без жесткого контроля над федеральными субсидиями. Если инфраструктура не будет соответствовать современным стандартам, кадровый отток не остановить никакими выплатами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Малый бизнес в области пытаются выращивать в "инкубаторах". Власти создают условия, чтобы предприниматели могли зайти на подготовленные площадки с минимальными издержками. Улучшение инвестиционного климата звучит как протокольная фраза, но за ней стоят реальные льготы и попытка оживить местный рынок.
"Региональные бюджеты сейчас — это про умение выбивать трансферты. Псковская область научилась использовать федеральные деньги как топливо. Вопрос лишь в том, насколько эффективно работает мотор на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Итоговым аккордом программы идет "качество жизни" — размытый, но понятный каждому термин. Он включает в себя всё: от экологии до безопасности. Псковская область пытается доказать, что даже на границе можно жить комфортно, если правильно осваивать миллиарды, которые щедро отгружает центр.
Это особый механизм поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Льготное софинансирование позволяет субъекту входить в масштабные стройки, не имея собственных избыточных ресурсов.
Программа снимает административные барьеры и дает налоговые преференции. Результат уже виден по привлечению внебюджетных инвестиций: на каждый казенный рубль пришло семь частных.
Через законодательные инициативы в Госдуме, которые упрощают привлечение специалистов в регионы и создают систему целевых выплат и льготного жилья.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.