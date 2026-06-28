Хабаровский край высадил мощный медицинский десант. Дипломы получили 912 выпускников колледжа имени Макарова — абсолютный рекорд, какого сопки не видели за всю историю. Белые халаты разлетелись по региону: от душного Хабаровска до портового Николаевска-на-Амуре. Это не просто цифры в отчете, а свежая кровь для системы, которая давно ждала подкрепления. Пока Москва спорит о престиже профессий, здесь, у океана, вчерашние студенты уже выходят на смену.
Ритм дальневосточного здравоохранения меняется. Больше девяти сотен новых рук — это серьезный аргумент против очередей в регистратурах. Хабаровская областная клиническая больница забрала себе львиную долю — 150 человек. В клиниках не скрывают: дефицит кадров обжигал больнее тайфуна, и этот выпуск должен закрыть самые "фонящие" дыры в расписании. За речкой — Китай с его медициной, а у нас — свои кадры, выросшие на амурской воде и суровых зачетах.
"В этом году мы получили ресурс, способный реально реанимировать первичку. Более 900 специалистов — это огромная инъекция в систему здравоохранения края, которая позволит уплотнить штаты и снизить нагрузку на ветеранов отрасли", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Распределение прошло по-взрослому. Комсомольск и Николаевск тоже получили свою пайку дипломированных кадров. Задача штаба простая: молодежь не должна уйти в туман коммерческих центров или переметнуться в другие регионы. Власти делают ставку на "оседлость", предлагая вчерашним студентам не просто кресло в кабинете, а понятную траекторию роста. Карнавала не обещают, но работу в форпосте медицины гарантируют.
Чтобы медики не разбежались по сопкам, в ход пошла тяжелая артиллерия — программа "Молодая семья". Чиновники и врачи со стажем сами выезжали к выпускникам, работая как настоящие хедхантеры. Разговоры шли не о высоких материях, а о жилье, подъемных и конкретных условиях в отдаленных районах. В ДФО ценник на жизнь всегда выше, поэтому и предложения должны быть весомее, чем в центральной полосе.
"Важно не только выдать корочку, но и удержать специалиста в бюджетном секторе. Сейчас мы видим попытку синхронизировать образовательный процесс с реальными запросами муниципалитетов, что критически важно для дефицитных территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Помимо жилья, ставку делают на "апгрейд" навыков. Курсы переподготовки и повышения квалификации теперь — обязательная опция. Система понимает: фельдшер или медсестра в 2024 году должны уметь больше, чем их предшественники. Инвестиции в мозги — это самая надежная валюта, которая не обесценится при любом курсе иены или юаня.
|Показатель
|Значение за 2024 год
|Общее число выпускников
|912 человек
|Принято в краевую больницу
|150 человек
|География распределения
|Хабаровск, Комсомольск, Николаевск
"Качество медицины напрямую зависит от инфраструктуры. Новые кадры должны заходить в отремонтированные ФАПы и современные больницы, иначе никакие подъемные не спасут от оттока кадров из малых городов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Медицинский колледж имени Макарова выдал максимум. Теперь мяч на стороне главных врачей и местных администраций. Если удастся создать условия, при которых белый халат будет значить больше, чем просто спецодежда, Хабаровский край забудет о кадровом голоде. Ветер перемен дует с востока, и медики к нему готовы.
В Хабаровском крае дипломы получили 912 человек, что стало историческим рекордом для региональной системы среднего медобразования.
Действует программа "Молодая семья", предлагаются выплаты, возможности для профессиональной переподготовки и льготные условия трудоустройства в краевых учреждениях.
Основной запрос идет от Хабаровской областной клинической больницы, а также медучреждений в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.