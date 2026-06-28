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Такого рекорда сопки еще не видели: Хабаровский край накрыла мощная волна в белых халатах

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край высадил мощный медицинский десант. Дипломы получили 912 выпускников колледжа имени Макарова — абсолютный рекорд, какого сопки не видели за всю историю. Белые халаты разлетелись по региону: от душного Хабаровска до портового Николаевска-на-Амуре. Это не просто цифры в отчете, а свежая кровь для системы, которая давно ждала подкрепления. Пока Москва спорит о престиже профессий, здесь, у океана, вчерашние студенты уже выходят на смену.

Врач и медсестра проводят онлайн-консультацию
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Врач и медсестра проводят онлайн-консультацию

Кадровый десант: куда ушли специалисты

Ритм дальневосточного здравоохранения меняется. Больше девяти сотен новых рук — это серьезный аргумент против очередей в регистратурах. Хабаровская областная клиническая больница забрала себе львиную долю — 150 человек. В клиниках не скрывают: дефицит кадров обжигал больнее тайфуна, и этот выпуск должен закрыть самые "фонящие" дыры в расписании. За речкой — Китай с его медициной, а у нас — свои кадры, выросшие на амурской воде и суровых зачетах.

"В этом году мы получили ресурс, способный реально реанимировать первичку. Более 900 специалистов — это огромная инъекция в систему здравоохранения края, которая позволит уплотнить штаты и снизить нагрузку на ветеранов отрасли", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Распределение прошло по-взрослому. Комсомольск и Николаевск тоже получили свою пайку дипломированных кадров. Задача штаба простая: молодежь не должна уйти в туман коммерческих центров или переметнуться в другие регионы. Власти делают ставку на "оседлость", предлагая вчерашним студентам не просто кресло в кабинете, а понятную траекторию роста. Карнавала не обещают, но работу в форпосте медицины гарантируют.

Закрепиться на берегу: как удерживают молодежь

Чтобы медики не разбежались по сопкам, в ход пошла тяжелая артиллерия — программа "Молодая семья". Чиновники и врачи со стажем сами выезжали к выпускникам, работая как настоящие хедхантеры. Разговоры шли не о высоких материях, а о жилье, подъемных и конкретных условиях в отдаленных районах. В ДФО ценник на жизнь всегда выше, поэтому и предложения должны быть весомее, чем в центральной полосе.

"Важно не только выдать корочку, но и удержать специалиста в бюджетном секторе. Сейчас мы видим попытку синхронизировать образовательный процесс с реальными запросами муниципалитетов, что критически важно для дефицитных территорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Помимо жилья, ставку делают на "апгрейд" навыков. Курсы переподготовки и повышения квалификации теперь — обязательная опция. Система понимает: фельдшер или медсестра в 2024 году должны уметь больше, чем их предшественники. Инвестиции в мозги — это самая надежная валюта, которая не обесценится при любом курсе иены или юаня.

Показатель Значение за 2024 год
Общее число выпускников 912 человек
Принято в краевую больницу 150 человек
География распределения Хабаровск, Комсомольск, Николаевск

"Качество медицины напрямую зависит от инфраструктуры. Новые кадры должны заходить в отремонтированные ФАПы и современные больницы, иначе никакие подъемные не спасут от оттока кадров из малых городов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Медицинский колледж имени Макарова выдал максимум. Теперь мяч на стороне главных врачей и местных администраций. Если удастся создать условия, при которых белый халат будет значить больше, чем просто спецодежда, Хабаровский край забудет о кадровом голоде. Ветер перемен дует с востока, и медики к нему готовы.

Ответы на популярные вопросы о медицине в ДФО

Сколько выпускников медколледжей вышло на работу в этом году?

В Хабаровском крае дипломы получили 912 человек, что стало историческим рекордом для региональной системы среднего медобразования.

Какие меры поддержки предусмотрены для молодых медиков?

Действует программа "Молодая семья", предлагаются выплаты, возможности для профессиональной переподготовки и льготные условия трудоустройства в краевых учреждениях.

Где больше всего ждут новых специалистов?

Основной запрос идет от Хабаровской областной клинической больницы, а также медучреждений в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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