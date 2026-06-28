Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга вошел в фазу жесткой трансформации. За первое полугодие 2026 года в эксплуатацию ввели более 1,2 млн квадратных метров площадей. Это не просто рост, а прыжок на 30% относительно прошлого года. Город превращается в гигантский распределительный хаб, где каждый метр работает на скорость доставки. Макроэкономическая логика проста: потребитель требует товар здесь и сейчас, и бизнес вынужден строить бетонные коробки быстрее, чем растут жилые кварталы.
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Агрессивный ввод новых объектов диктует цифровая коммерция. Маркетплейсы и ритейлеры формируют основной запрос на площади класса А. Прозрачность цепочек поставок и автоматизация складов становятся нормой. Компании больше не могут позволить себе хранить товар в "серых" зонах — им нужны платформенные решения и идеальное администрирование потоков. Это горькое лекарство для малого бизнеса, который вытесняется с рынка из-за невозможности конкурировать за качественные площади.
"Рынок перегрет. Свободных площадей практически нет, несмотря на рекордные объемы стройки. Весь ввод уходит по контрактам pre-let еще на стадии котлована", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Особую роль играет близость к морским воротам и железнодорожным узлам. Инвесторы вкладывают капитал в объекты, интегрированные в мультимодальные перевозки. Это позволяет сократить транспортное плечо и снизить издержки на последней миле. Инвестиционный климат в сегменте остается благоприятным, но порог входа для новых игроков постоянно растет.
Средняя цена покупки и аренды за год прибавила 15%. Это естественная реакция системы на дефицит и рост себестоимости строительства. Рынок саморегулируется: высокая ставка аренды отсекает неэффективных игроков. Однако это не останавливает профессиональных девелоперов. Они видят в складской недвижимости защитный актив, способный генерировать стабильный денежный поток в условиях высокой инфляции.
|Показатель (I полугодие 2026)
|Значение / Динамика
|Ввод новых площадей
|1,2 млн кв. м (+30% к 2025 г.)
|Рост стоимости недвижимости
|+15% в годовом исчислении
"Инвесторы перекладываются из жилья в склады. Здесь доходность выше, а риски понятнее. Промышленная ипотека и господдержка технопарков только подливают масла в огонь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Городские власти делают ставку на развитие промышленных зон на периферии. Это позволяет разгрузить центр от большегрузов. Новые комплексы проектируются под жесткие требования современной логистики: высокие потолки, системы распознавания грузов ИИ, зоны для беспилотного транспорта. Развитие транспортной инфраструктуры идет параллельно, создавая условия для бесперебойного товарооборота.
"Бизнесу нужны не просто стены, а технологическая среда. Без цифровых сервисов и интеграции с таможенными узлами новый склад — это просто склад. Будущее за интеллектуальными хабами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Спрос со стороны e-commerce и промышленности по-прежнему опережает предложение. Рост цен обусловлен дорогой логистикой материалов и высокой ключевой ставкой, которая перекладывается в стоимость квадратного метра.
Наибольший потенциал капитализации показывают объекты вблизи развязок КАД и в южных районах города, обеспечивающих выход на ключевые федеральные трассы и портовые мощности.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.