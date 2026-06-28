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Рынок складов Санкт-Петербурга в 2026 году пополнился 1,2 млн квадратных метров

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга вошел в фазу жесткой трансформации. За первое полугодие 2026 года в эксплуатацию ввели более 1,2 млн квадратных метров площадей. Это не просто рост, а прыжок на 30% относительно прошлого года. Город превращается в гигантский распределительный хаб, где каждый метр работает на скорость доставки. Макроэкономическая логика проста: потребитель требует товар здесь и сейчас, и бизнес вынужден строить бетонные коробки быстрее, чем растут жилые кварталы.

Мужчина на складе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина на складе

В этом материале:

Драйверы спроса: маркетплейсы и портовая логистика

Агрессивный ввод новых объектов диктует цифровая коммерция. Маркетплейсы и ритейлеры формируют основной запрос на площади класса А. Прозрачность цепочек поставок и автоматизация складов становятся нормой. Компании больше не могут позволить себе хранить товар в "серых" зонах — им нужны платформенные решения и идеальное администрирование потоков. Это горькое лекарство для малого бизнеса, который вытесняется с рынка из-за невозможности конкурировать за качественные площади.

"Рынок перегрет. Свободных площадей практически нет, несмотря на рекордные объемы стройки. Весь ввод уходит по контрактам pre-let еще на стадии котлована", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Особую роль играет близость к морским воротам и железнодорожным узлам. Инвесторы вкладывают капитал в объекты, интегрированные в мультимодальные перевозки. Это позволяет сократить транспортное плечо и снизить издержки на последней миле. Инвестиционный климат в сегменте остается благоприятным, но порог входа для новых игроков постоянно растет.

Ценовой фильтр: аренда бьет по карману

Средняя цена покупки и аренды за год прибавила 15%. Это естественная реакция системы на дефицит и рост себестоимости строительства. Рынок саморегулируется: высокая ставка аренды отсекает неэффективных игроков. Однако это не останавливает профессиональных девелоперов. Они видят в складской недвижимости защитный актив, способный генерировать стабильный денежный поток в условиях высокой инфляции.

Показатель (I полугодие 2026) Значение / Динамика
Ввод новых площадей 1,2 млн кв. м (+30% к 2025 г.)
Рост стоимости недвижимости +15% в годовом исчислении

"Инвесторы перекладываются из жилья в склады. Здесь доходность выше, а риски понятнее. Промышленная ипотека и господдержка технопарков только подливают масла в огонь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инфраструктурный каркас региона

Городские власти делают ставку на развитие промышленных зон на периферии. Это позволяет разгрузить центр от большегрузов. Новые комплексы проектируются под жесткие требования современной логистики: высокие потолки, системы распознавания грузов ИИ, зоны для беспилотного транспорта. Развитие транспортной инфраструктуры идет параллельно, создавая условия для бесперебойного товарооборота.

"Бизнесу нужны не просто стены, а технологическая среда. Без цифровых сервисов и интеграции с таможенными узлами новый склад — это просто склад. Будущее за интеллектуальными хабами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о рынке складов

Почему цены продолжают расти при рекордном строительстве?

Спрос со стороны e-commerce и промышленности по-прежнему опережает предложение. Рост цен обусловлен дорогой логистикой материалов и высокой ключевой ставкой, которая перекладывается в стоимость квадратного метра.

Где самое выгодное расположение для нового склада?

Наибольший потенциал капитализации показывают объекты вблизи развязок КАД и в южных районах города, обеспечивающих выход на ключевые федеральные трассы и портовые мощности.

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Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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