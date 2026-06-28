Ростов-на-Дону и Азов выделяют девять миллионов рублей на закупку топлива для морских судов

Донские причалы готовят баллоны под горючее: порты Ростова-на-Дону и Азова затариваются топливом под самую завязку. На кону — бесперебойный ход нефтеналивных судов, которые бороздят акваторию Азовского моря, как добрые казаки степные просторы. Казна выделила на это дело больше девяти миллионов рублей, чтобы железные кони на воде не знали жажды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Горючее для южных ворот: география поставок

Земля дышит жаром, а портовый люд суетится. Горючее пойдет в самые горячие точки: Ростов-на-Дону и Азов примут ценный груз. Особое внимание — рейду Кампличка. Это место для нефтеналивных судов — как хлебное поле для комбайна, жизнь здесь замирает только в глухую полночь. Подрядчики должны подавать топливо прямо к борту, порой используя специализированные нефтяные причалы, чтобы ни капли мимо не пролилось.

"Такие объемы и локации требуют ювелирной логистики. Порты работают на пределе возможностей, и любая задержка с топливом бьет по карману региона мощнее засухи", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Метод доставки выбрали закрытый — наливом. Это гарантия, что никакая искра не превратит порт в растревоженный улей. Безопасность тут ставят во главу угла, ведь работа предстоит с опасным грузом, требующим хозяйской дотошности и пригляда.

Параметр поставки Условие контракта Объем разовой партии 66 тонн Срок исполнения до 15 сентября 2026 года

Жесткие рамки для поставщиков: лицензии и сроки

Кто попало к таким работам не подпустится. От подрядчика требуют не просто слова, а серьезную бумагу — лицензию на работу с опасными грузами на воде. Тут вам не купорка огурцов в кульке, а серьезное государственное дело. Система работает по щелчку: заказчик кидает заявку за три дня, и горючее должно быть на месте. Иначе — простой и убытки, которых Дон не прощает.

"При работе в портах требования к безопасности жестче, чем на суше. Отсутствие нужных разрешений сразу отсекает случайных игроков, оставляя только профи", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Такая мера — это не просто бумажная волокита, а забота о достатке в общем доме. Чтобы экономический оборот крутился, как мельничное колесо, суда должны всегда иметь полный бак. Ведь через Ростов и Азов идет поток товаров, кормящий сотни семей и обеспечивающий продовольственную тишину региона.

"Стабильное снабжение флота топливом — это фундамент для развития инфраструктуры Дона. Без этого ни инвестиций не видать, ни новых маршрутов", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о закупке топлива

Почему выбран именно такой объем партии в 66 тонн?

Это оптимальный вес для разовой загрузки нефтеналивного судна среднего класса, что позволяет поддерживать логистическую динамику без лишних простоев у причала.

Какие требования предъявляются к качеству топлива?

Топливо должно строго соответствовать государственным стандартам для морского и речного транспорта, что исключает поломки судовых двигателей и экологические риски.

Как контролируется безопасность при наливе?

Весь процесс проходит в закрытом режиме под наблюдением специалистов портовых служб и представителей экологического надзора, чтобы исключить попадание нефтепродуктов в воду.

Читайте также