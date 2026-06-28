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Бизнес в Константиновске: бетонный завод мощностью 300 кубов за смену ищет инвестора

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Константиновске, что стоит на крутом донском берегу, выставили на торги не просто хозяйство, а настоящую "золотую жилу" для строителя. На прилавке электронного базара — готовый бетонный завод. Просят за него 15 миллионов рублей. Сумма по нынешним меркам хозяйская, но и добро предлагают не шуточное: отлаженный механизм, который уже сейчас вгрызается в рынок и выдает результат.

Мужчина подметает солому на территории зернохранилища
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина подметает солому на территории зернохранилища

Мощности и "железные кони" Дона

Завод — это не просто груда железа, а живой организм. Сердце предприятия — современная установка, способная выдать "на гора" до 300 кубометров раствора за одну смену. Этого хватит, чтобы залить фундаменты половине округи, пока солнце не зашло за косогор. В придачу к бетоносмесителю идут четыре КамАЗа-миксера. Машины досмотренные, рабочие, готовые везти груз по любой жаре. Хозяин передает и людей — бригаду, которая знает каждый винтик и секретную пропорцию замеса.

"Покупка готового производства в Ростовской области сегодня — это ставка на инфраструктурный рывок. Стоимость оборудования в 9,5 миллионов и транспорта в 5,5 миллионов выглядит адекватно рыночным реалиям юга", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В "кулёк" сделки положили и интеллектуальный капитал: бренд, обкатанные рецептуры и номера телефонов, которые обрывают верные клиенты. Новый владелец не будет сидеть у разбитого корыта — база заказчиков наработана годами, связи крепкие, как сам донской бетон. Оборудование, если приспичит, можно перевезти на другое место, хотя в Константиновске оно сидит как влитое.

Сколько принесет бетонная река

Математика у предприятия простая и прозрачная, как вода в чистом колодце. Продавец замахивается на годовой оборот в 100 миллионов рублей. Из них чистыми в кармане владельца должно оставаться около 10%. Это значит, что через год-полтора завод полностью окупит вложенные гривны и начнет кормить семью хозяина досыта. Чтобы переход власти прошел без сучка и задоринки, прежний владелец обещает водить преемника за руку первое время, передавая все тонкости купорки бетонных сделок.

"Благоустройство территорий и частный сектор на Дону требуют стабильных поставок. Владение своим заводом снижает издержки на логистику, что критично при нынешних ценах", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Статья расходов/доходов Значение
Общая стоимость бизнеса 15 000 000 рублей
Прогноз чистого дохода (год) 8 000 000 — 10 000 000 рублей
Транспортный парк 4 миксера КамАЗ

Продажа такого объекта в июне — время самое жаркое, когда стройка кипит, а цемент в цене. Это не просто избавление от актива, а передача эстафеты. Пока на Юге строят дома и латают дороги, бетон будет востребован сильнее, чем тютина в урожайный год. Главное — держать руку на пульсе и не давать технике простаивать.

"Для дорожного хозяйства региона такие малые заводы — спасение. Локальное производство позволяет быстро восстанавливать полотно после паводков или перепадов температур", — объяснила эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о продаже бизнеса

Почему стоимость оборудования и транспорта разделена?

Это сделано для удобства оценки ликвидности. Оборудование привязано к технологическому процессу, а транспорт — это мобильный актив, который имеет свою рыночную цену даже вне рамок завода.

Возможен ли перенос завода в другой район?

Да, конструкция производственных мощностей позволяет демонтаж и перевозку, что делает бизнес гибким и независимым от конкретного земельного участка.

Какова маржинальность этого предприятия?

Чистая прибыль составляет 10% от оборота. В условиях строительного сезона на юге России это стабильный показатель для малого промышленного бизнеса.

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Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист Ольга Морозова, эксперт Ирина Петрова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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