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В Крыму виадук высотой 35 метров на обходе Алушты подготовят к пуску движения к сентябрю

Россия » Юг » Симферополь

На стройплощадке обхода Алушты кладут финишный асфальт. Четыре полосы растянутся на 7,8 км через горную местность — частично по краю обрыва, частично на насыпи. Компания "ВАД" анонсировала завершение к концу 2026 года, но темп работ опережает первоначальный план. Трасса должна разгрузить центр курорта и сократить время проезда по побережью в пик сезона.

Алушта
Фото: commons.wikimedia.org by Neovitaha777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алушта

Финишный слой на семи километрах горного серпантина

Укладка верхнего слоя началась после того, как подрядчик подготовил основание и смонтировал каркас под путепроводы. Асфальтобетонную смесь раскатывают по участку, где перепад высот составляет несколько десятков метров. Грузовики доставляют материал из ближайшей базы, разогретый до 150 градусов — при остывании масса теряет пластичность, поэтому работа идет без остановок.

"Горный рельеф диктует жесткие сроки для каждой технологической операции. Задержка на час — и смесь схватывается прямо в кузове", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по дорожному строительству Ольга Морозова.

Участок включает три развязки в разных уровнях — трафик с побережья будет разделен потоками. Одна развязка соединит трассу с объездом Алушты, две другие — с дорогами в горные села. Проектировщики рассчитывали пропускную способность под пиковую нагрузку июля — до 25 тысяч машин в сутки.

Виадук высотой с двенадцатиэтажку и мост через Улу-Узень

Среди искусственных сооружений выделяется виадук высотой 35 метров. Его опоры вбиты в скальный грунт на глубину до 20 метров. Конструкция пересекает овраг, где в паводок скапливаются селевые потоки — инженеры предусмотрели водоотводные лотки и защитные экраны. Мост через реку Улу-Узень перекрывает русло шириной 40 метров. Пролетное строение собирали на месте из железобетонных балок.

Сооружение Параметры
Виадук Высота 35 м, глубина опор до 20 м
Мост через Улу-Узень Пролет 40 м, сборные балки
Путепроводы 7 штук для разделения потоков
Подпорные стены 1,4 км общей длины

Семь путепроводов соединяют полотно с боковыми дорогами. Их опоры закреплены в скальных породах — на участке встречается известняк и сланец. Для стабилизации склонов подрядчик возвел 1,4 км подпорных стен. Часть конструкций армирована стальной сеткой, часть — габионами (сетчатые контейнеры, заполненные камнем). Стены удерживают грунт от оползней и защищают полотно от размывов.

"Подпорные стены здесь — не декорация. Без них первый ливень сорвет насыпь и перекроет движение на недели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Опережение графика и рабочее движение к сентябрю

Компания "ВАД" приступила к строительству в 2023 году. Первоначальный план предусматривал завершение к концу 2026-го, но в марте министр транспорта Крыма Арсений Козловский заявил, что рабочее движение запустят к сентябрю этого года. Рабочее движение — это проезд без разметки и полного комплекта знаков. Разрешат проехать легковым машинам и легкому грузовому транспорту, пока бригады нанесут финальную разметку и установят освещение.

В ближайшие два года в Крыму введут 323 км дорог — 270 км в этом году. Статистику озвучило министерство транспорта региона. Часть километража приходится на ремонт действующих трасс, часть — на строительство новых участков. Обход Алушты занимает ключевое место в этом плане, поскольку снимает нагрузку с центральной магистрали, где летом образуются многочасовые пробки.

"Опережение графика говорит о том, что подрядчик сработал без срывов. Но рабочее движение — это полумера. Полноценный запуск возможен только после приемки всех систем безопасности", — рассказал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве дороги

Когда можно будет проехать по обходу Алушты?

Рабочее движение планируют запустить к сентябрю 2026 года. Полное открытие с разметкой и освещением — к концу 2026-го.

Какова протяженность новой трассы?

Четырехполосный участок растянется на 7,8 км через горную местность.

Сколько искусственных сооружений входит в проект?

Три развязки в разных уровнях, один мост через реку Улу-Узень, виадук высотой 35 метров, семь путепроводов и 1,4 км подпорных стен.

Кто строит обход Алушты?

Компания "ВАД", приступившая к работам в 2023 году.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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