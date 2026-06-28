В Сыктывкаре и районах Коми завершается технический аудит котельных и замена оборудования

Власти Республики Коми начали масштабную ревизию коммунального хозяйства, пытаясь предотвратить зимние коллапсы. В этом году кабинет министров региона перевел подготовку к холодам в режим ручного управления. Инспекторы уже прочесали ключевые узлы теплоснабжения, вырезая слабые звенья в цепочках магистралей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина в котельной

Смена изношенного оборудования и модернизация теплопунктов должны стать страховкой от внезапных прорывов, когда столбик термометра упадет до критических отметок.

Технический аудит и замена деталей

Сыктывкар и районы превратились в строительные площадки. Рабочие бригады латают изношенные артерии и обновляют "сердца" котельных. Вместо латания дыр по факту аварий, правительство требует полной замены узлов. Это должно стабилизировать давление в системе и исключить риск замерзания целых кварталов. Особый акцент сделан на социальных объектах: школах и больницах, где любая остановка подачи ресурса недопустима.

"Подготовка идет по жесткому графику. Мы не просто проверяем трубы — мы меняем саму логику эксплуатации, переходя от аварийного ремонта к плановой замене оборудования до того, как оно выйдет из строя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Параллельно с железными работами идет юридическая прожарка эксплуатантов. Власти ужесточили регламенты: любая задержка на этапе дефектовки чревата санкциями. Инженерные службы обязаны ежесуточно передавать отчеты о состоянии резервного оборудования и запасе топлива на складах. Это должно исключить ситуацию, когда в разгар морозов выясняется отсутствие запчастей или горючего.

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Инвестиции в энергоэффективность: новая стратегия

Регион отказывается от тактики обогрева атмосферы за счет потребителя. Внедрение цифровых приборов учета и современных теплообменников — это попытка снизить потери на пути от котельной до батареи. Чиновники Коми заставляют застройщиков и управляющие компании утеплять контуры зданий. Тепло должен держать бетон, а не кошелек жильца. Новые технологии автоматической регулировки температуры позволят системе "дышать" в зависимости от погоды.

"Инвестиции в энергоэффективность сегодня — это защита бюджета региона завтра. Если мы не снизим потери в сетях, никакой бюджет не выдержит субсидирования тарифов", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Для оперативной реакции на ЧП созданы аварийные кулаки в каждом муниципалитете. Бригады укомплектованы мобильными генераторами и инструментами для работы при экстремально низких температурах. Власти намерены минимизировать время простоя систем. Если трубу рвет — ремонт должен начаться немедленно. Резервные схемы питания уже протестированы на большинстве критических узлов инфраструктуры.

"Комфортная городская среда невозможна без исправных труб. В северных условиях теплоснабжение — это не сервис, а вопрос выживания города", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Когда завершатся основные работы на сетях?

График предполагает окончание всех капитальных ремонтов до конца августа, чтобы сентябрь ушел на пусконаладку и опрессовку систем.

Как узнать, готов ли мой дом к зиме?

Жильцы могут затребовать у управляющей компании акт готовности объекта, который подписывают инспекторы после проверки теплового контура и подвальных коммуникаций.

Будут ли внедряться новые цифровые технологии в котельных?

Да, в ряде муниципалитетов запускают системы дистанционного мониторинга, которые передают данные о давлении и утечках в реальном времени на пульт диспетчера.

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