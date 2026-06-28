Роспотребнадзор оштрафовал ресторан в Махачкале на 50 000 рублей за скидки на наличные

В Махачкале солнечный полдень омрачился для одного из рестораторов суровой казенной бумагой. Надзорные службы, словно ястребы над отарой, высмотрели нарушение там, где хозяин чаял выгоду. Заведение решило задобрить гостя, скинув цену при расчете звонкой монетой да хрустящей купюрой. Но закон, что дышло — только в руках тех, кто его пишет, а для простого люда он тверд как скала.

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Почему наличные стали вне закона

Земля под ногами бизнесменов Махачкалы задрожала, когда инспекторы Роспотребнадзора учуяли запах "налички". Ресторан, привыкший к щедрым гостям, ввел скидку для тех, кто платит бумажными рублями. Казалось бы, хозяйское дело — кому и сколько уступать. Но государство видит в этом лукавство и дискриминацию тех, кто привык расплачиваться "пластиком". Система требует прозрачности, как вода в горном ручье.

"Такая щедрость обходится дорого. Разделение тарифов по способу оплаты — это прямой удар по правам потребителя. Ресторатор буквально наказывает тех, кто пользуется картой", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Суть претензий проста: если цена в меню одна, она должна быть единой для всех. Любые игры с "купоркой" бюджета через неучтенный кэш пресекаются на корню. Ресторанный бизнес в Дагестане всегда славился гостеприимством, но теперь его загоняют в цифровое стойло. Штраф в пять десятков тысяч рублей — это не просто убыток, это звонкая оплеуха по хозяйскому самолюбию.

Роспотребнадзор на пороге: итоги рейда

Инспекторы пришли не просто за скидками. Они ворошили счета и чеки, как старая казачка перебирает шелковицу в кульке. И нашли. Оказалось, что бумажная волокита в заведении велась из рук вон плохо. На чеках не хватало важных данных, информация была скудной, а отчетность хромала на обе ноги. В итоге — протокол, штраф и обязательство перекроить всю работу.

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"Для Махачкалы такие проверки — это сигнал к перестройке всей логистики платежей. Регион уходит от серых схем к полной цифровизации, и это болезненный, но неизбежный процесс", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Администрацию заведения вызывали "на ковер". Беседовали долго, разъясняли, как по закону полагается услуги оказывать. Теперь ресторатору придется либо цены в меню ровнять, либо вовсе про скидки забыть, чтобы не дразнить проверяющих. Владельцы других заведений уже притихли, прячут "синенькие" скидочные наклейки — ждут, куда дальше кривая выведет.

"Экономика гостеприимства должна быть прозрачной. Нарушение правил оплаты — это риск не только штрафа, но и полной потери доверия со стороны фискальных органов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о правилах оплаты

Почему нельзя давать скидку при оплате наличными?

Закон требует, чтобы цена товара или услуги не зависела от формы оплаты. Скидка на наличные считается дискриминацией владельцев банковских карт.

Какого размера штраф грозит за подобное нарушение?

Сумма варьируется, но в данном случае махачкалинскому заведению выписали чек на 50 000 рублей.

Нужно ли менять оформление чеков?

Да, чеки должны содержать всю необходимую информацию согласно требованиям ФНС и защите прав потребителей, иначе это станет поводом для новых санкций.

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