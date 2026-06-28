В Бурятии инвестор приступил к реанимации советского рыбозавода «Нептун»

Экономика Бурятии переходит к этапу восстановления утраченных производственных цепочек в агропромышленном комплексе. В Еравнинском районе реанимируют рыбозавод "Нептун" — стратегический объект, который в советский период обеспечивал добычу до 360 тонн рыбы ежегодно. Проект по возвращению предприятия в строй станет пилотом для масштабирования опыта на другие депрессивные активы региона.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыба-химера в руках рыбака

Инвестиционная логика: от дамбы до переработки

Деградация "Нептуна" произошла из-за комплекса макроэкономических и экологических факторов: маловодья, износа гидротехнических узлов и разрыва технологических связей. Сегодня на площадку пришел частный капитал. Инвестор Виталий Артемьев берет на себя капитальные затраты по восстановлению дамбы, садковой базы и цехов. Цель — создать замкнутый цикл: от инкубации личинок до выпуска готовой продукции.

"Это не просто покупка оборудования, а восстановление экосистемы озера. Без мелиорации и четкого научного сопровождения вложения уйдут в ил. Мы создаем прозрачную модель взаимодействия бизнеса и науки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для минимизации рисков Минсельхоз региона внедряет межведомственный план. Государство берет на себя административное сопровождение и научную экспертизу через Байкальский филиал ВНИРО. Исследование акватории в 2025 году станет цифровой картой для дальнейшего зарыбления и эксплуатации ресурсов Большой Еравны.

Этап восстановления Целевой показатель Инфраструктура Ремонт дамбы и питомников сазана Биоресурсы Инкубация пеляди на базе "Главрыбвода" Экология Регулирование численности бакланов

Жесткий контроль и борьба с биоугрозой

Восстановление промысла невозможно без купирования внешних угроз. Ангаро-Байкальское управление Росрыболовства усиливает надзорный режим. Особое внимание — пресечению браконьерства и внедрению компенсационных механизмов. Предприятия-загрязнители будут обязаны участвовать в зарыблении акватории ценными породами, что создаст дополнительный приток биомассы для завода.

"Любые попытки бесконтрольного вылова должны пресекаться на корню. Стабильность инвестиций напрямую зависит от жесткости соблюдения правил игры на воде. Регулятор должен выступать гарантом сохранности активов инвестора", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Отдельным вызовом остается популяция баклана, уничтожающая рыбные запасы. В Бурятии уже запущен механизм регулирования численности птиц через сезонную охоту. Это необходимое решение для защиты продовольственной безопасности района и сохранения молоди, которую планируют выпускать в озера.

"Государство дает инструмент, а инвестор — драйвер роста. Если в течение трех лет мы закроем вопрос с мелиорацией и охраной, 'Нептун' снова станет флагманом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении рыбозаводов

Зачем нужно государственное вмешательство в проект частного инвестора?

Рыбная отрасль жестко зарегулирована. Без квот, экологических разрешений и научного обоснования ВНИРО бизнес не сможет официально добывать и реализовывать продукцию. Власть синхронизирует действия ведомств.

Почему завод погиб раньше и что изменится теперь?

Ключевая проблема прошлого — отсутствие хозяина и деградация гидротехники. Комплексный подход подразумевает ремонт дамб и внедрение искусственного воспроизводства, что нивелирует риски маловодья.

Как проект поможет жителям района?

Это создание рабочих мест и легализация рынка рыбы. Проект рассматривается как экономический импульс для Сосново-Озёрского с выходом на полную мощность в горизонте пяти лет.

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