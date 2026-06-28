Судебные приставы Омска начали распродажу имущества ДОСААФ из-за долгов

Омское подразделение ДОСААФ заходит на вираж принудительной ликвидации имущества. На электронной витрине торгов появились лоты, которые должны закрыть финансовые бреши организации. Судебные приставы выставили на аукцион объекты на улице 3-й Островской. Общая стоимость лотов приближается к отметке в 18 миллионов рублей. Это закономерный итог затяжного пике, в котором структура находится последние три года.
Реестр арестованного имущества напоминает список остаточных ресурсов технической базы. Под молоток идут шесть объектов. Самый экзотичный лот — здание уборной площадью 111 "квадратов". За него просят минимум 3,18 миллиона рублей. В списке также значатся три гаража, которые оценили в 17,8 миллиона рублей, и нежилое помещение площадью 179 квадратных метров ценой в 4 миллиона. За склад горюче-смазочных материалов планируют выручить еще 2,1 миллиона. Прием заявок стартует 29 июня 2026 года.
"Реализация арестованного имущества — это всегда дисконт к рынку. Однако для покупателя такие сделки несут юридические риски, если процедура оценки будет оспорена в суде должником", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Торги пройдут 27 июля. Судебные приставы-исполнители уже передали все документы оператору площадки. Фактически, организация лишается ключевых узлов обслуживания техники. Без гаражей и складов ГСМ выполнение уставных задач по подготовке водителей и специалистов станет технически невозможным. Система самоочищается от активов, которые не смогла содержать.
Финансовая отчетность ДОСААФ в Омске сигнализирует о системном сбое. С 2023 года по настоящее время в отношении отделения возбудили 11 исполнительных производств. Суммарный объем претензий превысил 12 миллионов рублей. Примечательно, что долговая нагрузка резко увеличилась в последний год. Почти 75% всей задолженности — это свежие иски, которые ФССП превратила в постановления об аресте имущества.
|Объект продажи
|Стартовая цена (млн руб.)
|Три гаража (комплекс)
|17,88
|Нежилое помещение (179 кв. м)
|4,04
|Здание уборной (111 кв. м)
|3,18
|Склад ГСМ (63 кв. м)
|2,10
"Когда бюджеты не балансируются годами, а задолженность растет скачкообразно, это указывает на глубокий кризис управления. Региональные отделения часто становятся заложниками неэффективного использования земли", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.
Изъятие недвижимости на 3-й Островской — это лишь верхушка айсберга. Если торги пройдут успешно, выручка покроет текущие долги по исполнительным листам. Однако потеря ремонтной базы и складских мощностей переводит деятельность организации в режим аренды сторонних площадок. Это создаст дополнительную нагрузку на и без того дефицитный бюджет омского ДОСААФ. Модель "продай, чтобы выжить" редко приводит к стабилизации в долгосрочной перспективе.
"Административные споры вокруг имущества таких организаций часто затягиваются на годы. Новый собственник может столкнуться с проблемами переоформления земли под объектами", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Срок добровольного погашения долгов истек. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о передаче арестованных объектов на торги для исполнения требований взыскателей.
Торги открытые. Участвовать может любое физическое или юридическое лицо, внесшее задаток и подавшее заявку через электронную площадку в установленные сроки.
Если сумма от продажи не покроет все 12 миллионов рублей основного долга и исполнительский сбор, приставы продолжат поиск других активов или счетов организации.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.