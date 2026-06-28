Судебные приставы Омска начали распродажу имущества ДОСААФ из-за долгов

Омское подразделение ДОСААФ заходит на вираж принудительной ликвидации имущества. На электронной витрине торгов появились лоты, которые должны закрыть финансовые бреши организации. Судебные приставы выставили на аукцион объекты на улице 3-й Островской. Общая стоимость лотов приближается к отметке в 18 миллионов рублей. Это закономерный итог затяжного пике, в котором структура находится последние три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Scanning, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДОСААФ

Инвентаризация долгов: что уходит с молотка

Реестр арестованного имущества напоминает список остаточных ресурсов технической базы. Под молоток идут шесть объектов. Самый экзотичный лот — здание уборной площадью 111 "квадратов". За него просят минимум 3,18 миллиона рублей. В списке также значатся три гаража, которые оценили в 17,8 миллиона рублей, и нежилое помещение площадью 179 квадратных метров ценой в 4 миллиона. За склад горюче-смазочных материалов планируют выручить еще 2,1 миллиона. Прием заявок стартует 29 июня 2026 года.

"Реализация арестованного имущества — это всегда дисконт к рынку. Однако для покупателя такие сделки несут юридические риски, если процедура оценки будет оспорена в суде должником", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Торги пройдут 27 июля. Судебные приставы-исполнители уже передали все документы оператору площадки. Фактически, организация лишается ключевых узлов обслуживания техники. Без гаражей и складов ГСМ выполнение уставных задач по подготовке водителей и специалистов станет технически невозможным. Система самоочищается от активов, которые не смогла содержать.

Кредитная история: динамика взысканий

Финансовая отчетность ДОСААФ в Омске сигнализирует о системном сбое. С 2023 года по настоящее время в отношении отделения возбудили 11 исполнительных производств. Суммарный объем претензий превысил 12 миллионов рублей. Примечательно, что долговая нагрузка резко увеличилась в последний год. Почти 75% всей задолженности — это свежие иски, которые ФССП превратила в постановления об аресте имущества.

Объект продажи Стартовая цена (млн руб.) Три гаража (комплекс) 17,88 Нежилое помещение (179 кв. м) 4,04 Здание уборной (111 кв. м) 3,18 Склад ГСМ (63 кв. м) 2,10

"Когда бюджеты не балансируются годами, а задолженность растет скачкообразно, это указывает на глубокий кризис управления. Региональные отделения часто становятся заложниками неэффективного использования земли", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Прогнозы и риски для инфраструктуры

Изъятие недвижимости на 3-й Островской — это лишь верхушка айсберга. Если торги пройдут успешно, выручка покроет текущие долги по исполнительным листам. Однако потеря ремонтной базы и складских мощностей переводит деятельность организации в режим аренды сторонних площадок. Это создаст дополнительную нагрузку на и без того дефицитный бюджет омского ДОСААФ. Модель "продай, чтобы выжить" редко приводит к стабилизации в долгосрочной перспективе.

"Административные споры вокруг имущества таких организаций часто затягиваются на годы. Новый собственник может столкнуться с проблемами переоформления земли под объектами", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о торгах ДОСААФ

Почему имущество продают именно сейчас?

Срок добровольного погашения долгов истек. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о передаче арестованных объектов на торги для исполнения требований взыскателей.

Кто может участвовать в аукционе?

Торги открытые. Участвовать может любое физическое или юридическое лицо, внесшее задаток и подавшее заявку через электронную площадку в установленные сроки.

Что будет с оставшимися долгами, если выручки не хватит?

Если сумма от продажи не покроет все 12 миллионов рублей основного долга и исполнительский сбор, приставы продолжат поиск других активов или счетов организации.

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