Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод в квартирах больше не угроза: в Токмаке завершили сложнейшую операцию на теплосетях
Абрикосовое варенье дольками: технология, которая превращает фрукты в прозрачные цукаты
Настоящая ловушка в Вишерогорске: большая вода скрыла смертельно опасные препятствия на реке
Вместо урожая мёртвые грядки: ошибка с аммиаком уничтожит корни растений за считанные дни
В Бурятии инвестор приступил к реанимации советского рыбозавода «Нептун»
Вкус еды изменился навсегда: последствия привычки, лишающей организм способности воспринимать пользу
Экспресс-компостирование: как превратить мусор в плодородную землю всего за месяц
Трасса М-10 в Тверской области: риски ДТП резко возросли из-за масштабной реконструкции полотна
Роспотребнадзор оштрафовал ресторан в Махачкале на 50 000 рублей за скидки на наличные

Жители Омской области столкнулись с дефицитом воды из-за пиковых температур в июне

Россия » Сибирь » Омск

Любинский район Омской области перешел на осадное положение — по крайней мере, в вопросах водоснабжения. Местный филиал "Омскоблводопровода" официально расписал жизнь потребителей по часам. До 29 июня включительно живительная влага будет появляться в кранах строго трижды в сутки. Причина классическая для пиковых температур: система не справляется с аномальным разбором, резервуары пустеют быстрее, чем насосы успевают их наполнять. Район буквально выпивает свои запасы досуха.

49-летний овощевод с открывающим ржавый кран бочки в условиях засухи
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
49-летний овощевод с открывающим ржавый кран бочки в условиях засухи

Расписание "водных окон" и география дефицита

Логистика быта теперь привязана к жесткому таймингу. Утренний слот для гигиены и сборов длится с 6:00 до 10:00. Дневной перерыв на наполнение системы оставляет жителей без ресурса до полудня — затем есть всего два часа (12:00-14:00), чтобы пополнить емкости. Финальный вечерний раунд запланирован на период с 18:00 до 23:00. В остальное время трубы будут "отдыхать", пытаясь аккумулировать объемы для следующего рывка.

"Инфраструктура ЖКХ во многих районах работает на пределе физического износа. Аномальный зной лишь подсвечивает системные дыры: когда потребление вырастает в разы, сети просто "схлопываются" по давлению", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Почему насосы не справляются с жарой

Ситуация в Любинском районе — не локальный сбой, а часть системного перегрева региона. Ранее на пустые краны жаловались жители Тары. Жара держится вторую половину июня, превращая почву в раскаленную сковороду. По данным профильных ведомств, температура земли в отдельных точках достигала 60 градусов. При таких показателях питьевая вода массово уходит на спасение огородов, что окончательно "сажает" давление в общей трубе.

Район / Город Статус водоснабжения
Любинский район Строгий график (3 раза в день)
Город Тара Периодические перебои и падение давления
Нововаршавский район Критическая нагрузка на сети из-за засухи

Администрация "Омскоблводопровода" подчеркивает: расход воды сейчас непропорционален ее приходу. Пока небо не разродится ливнями, надеяться на круглосуточный доступ к ресурсу бессмысленно. Жителям фактически предложили режим строгой экономии, где каждая литровая банка на счету.

"Климатические аномалии становятся новой нормой для Сибири. Мы видим, как температурные рекорды бьют по аграриям и коммунальщикам одновременно, создавая эффект домино", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Проблема полива частного сектора остается "серой зоной". Юридически запретить человеку поливать собственные грядки сложно, но именно этот фактор лишает соседей возможности просто умыться. В условиях, когда аграрный сектор региона уже фиксирует тяжелую ситуацию, конфликт между "водой для еды" и "водой для жизни" только обостряется.

"Засуха и экстремальные температуры на почве косят урожай. В таких условиях использование водопроводной воды для мелиорации — жест отчаяния, который подрывает коммунальную стабильность всего района", — рассказал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении

Почему воду нельзя подавать постоянно с низким давлением?

При низком давлении вода не доходит до верхних этажей и удаленных домов. Режим "окон" позволяет накопить объем и максимально быстро наполнить систему, обеспечив доступ всем потребителям на короткий срок.

Будет ли сделан перерасчет за отсутствие ресурса?

По закону потребитель платит только за фактически потребленный объем по счетчику. Если услуга не оказывается, начисления за этот период производиться не должны, однако зафиксировать отклонение от нормативов стоит через жалобу в ГЖИ.

Поможет ли подвоз воды цистернами?

Это экстренная мера, которая не заменяет водопровод. Обычно муниципалитеты организуют точки подвоза в случае полной остановки насосов на срок более суток, чего пока стараются избегать введением графиков.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, климатолог Павел Андреевич Лебедев, аграрный эксперт Виктор Иванович Смирнов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Нефть
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя
Красота и стиль
Шея наконец сможет дышать: самые стильные короткие стрижки созданы для летнего зноя
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Красота и стиль
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Последние материалы
Жители Омской области столкнулись с дефицитом воды из-за пиковых температур в июне
Панама: судовладельцы платят до 4 млн долларов сверх тарифа за проход без очереди
Такси в Калининграде могут исчезнуть: попытка властей вмешаться в работу таксопарков сулит коллапс
Белая масса больше не обманет глаз: в Архангельске внедрили цифровую слежку за движением льда
Дряблость и отеки в прошлом: прицельный метод активации глубоких мышц вернет ногам легкость
Финал путешествия в 4 миллиарда лет: вспышка в ночном небе ознаменовала гибель древнего объекта
5 лет кормила смородину народными средствами, пока не осознала: я просто удобряла грибок
Mercedes eActros достиг показателей Tesla Semi по энергопотреблению в ходе тестов
Тело починит себя само: в Краснодаре нашли способ вырастить живую ткань на месте разрыва
Кировская область подсчитывает убытки: водная стихия внезапно вскрыла слабые места логистики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.