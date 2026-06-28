Белая масса больше не обманет глаз: в Архангельске внедрили цифровую слежку за движением льда

Северная Двина больше не сможет "тихо" строить козни жителям Архангельска. Студенты САФУ объединились с гидрометеорологами, чтобы натравить искусственный интеллект на ледяной хаос. Теперь за рекой следят нейросети, которые не знают усталости и не моргают, в отличие от живых дежурных.
На крыше Северного УГМС установили три видеокамеры, которые круглосуточно "сканируют" акваторию. Видеопоток в реальном времени уходит в "мозги" программного комплекса. Нейросеть обучена различать пять ключевых состояний: плотный ледостав, пробитый судами канал, чистую воду, сами корабли и опасный дрейфующий лед. Это избавляет человека от необходимости часами всматриваться в мониторы, пытаясь уловить движение белой массы на белом фоне.
"Автоматизация определения ледовой обстановки позволяет специалисту увеличить оперативность анализа текущей ситуации и выпуска ледовых прогнозов. В данной работе рассматривается анализ локальных ледовых явлений по снимкам камер наблюдения в устьевой области реки Северной Двины. В дальнейшем было бы очень интересно распространить технологию автоматического распознавания ледовой обстановки на другие более удаленные гидрологические посты и труднодоступные морские станции", — объяснил океанолог отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС Дмитрий Войнов.
Специалисту остается лишь поглядывать на интерфейс. Там всё как на ладони: живая картинка, список объектов и графики. Если лед пошел — система тут же отразит изменения. Такая скорость работы критически важна, ведь Арктика меняется, лишая регионы былой предсказуемости в ледовых циклах.
Проект не планируют оставлять на уровне простого "наблюдателя". Разработчики хотят научить комплекс считать площадь ледовых полей и отслеживать траекторию каждой конкретной льдины. Это позволит предсказывать заторы до того, как они заблокируют русло и спровоцируют наводнение в прибрежных зонах. Когда река встает колом, счет идет на минуты.
|Функция системы
|Практическая польза
|Распознавание типов льда
|Понимание проходимости судового канала без выезда на место.
|Трекинг отдельных льдин
|Точный прогноз места образования затора и подъема уровня воды.
"Такие системы — это не игрушки, а необходимость для безопасности инфраструктуры. Нужно знать точно, где и как движется масса, чтобы вовремя среагировать на угрозу подтопления или повреждения береговых сооружений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Система базируется на гидрологическом посту Соломбала в черте Архангельска. Финансовую поддержку проекту обеспечил регион. Для России, где Северный морской путь и судоходство в устьях северных рек имеют стратегическое значение, подобные решения становятся базовым инструментом выживания. Технологии ИИ позволяют находить лазейки там, где человеческий глаз пасует перед однообразным пейзажем замерзшей воды.
"Любая автоматизация мониторинга природных сред снижает риск человеческого фактора. Чем меньше мы зависим от визуального осмотра сотрудником в метель, тем выше общая безопасность объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Человек не может смотреть в камеры 24/7 без потери концентрации. ИИ делает это мгновенно, фиксируя изменения площади льда с математической точностью, что критично для прогнозов.
Для нейросетей плохая видимость — вызов, но современные алгоритмы умеют "фильтровать" помехи лучше глаза. В перспективе систему можно дополнить тепловизорами.
Помимо рек, систему планируют внедрять на удаленных морских станциях и постах в Арктике, куда крайне сложно доставить специалистов-гидрологов.
Точное прогнозирование паводков и заторов позволяет вовремя эвакуировать технику и укреплять берега, предотвращая разрушения в прибрежных поселках.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.