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Белая масса больше не обманет глаз: в Архангельске внедрили цифровую слежку за движением льда

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Северная Двина больше не сможет "тихо" строить козни жителям Архангельска. Студенты САФУ объединились с гидрометеорологами, чтобы натравить искусственный интеллект на ледяной хаос. Теперь за рекой следят нейросети, которые не знают усталости и не моргают, в отличие от живых дежурных.

Вид с реки Северная Двина на город
Фото: commons.wikimedia.org by Olga1969
Вид с реки Северная Двина на город

Цифровое зрение: как нейросеть "читает" реку

На крыше Северного УГМС установили три видеокамеры, которые круглосуточно "сканируют" акваторию. Видеопоток в реальном времени уходит в "мозги" программного комплекса. Нейросеть обучена различать пять ключевых состояний: плотный ледостав, пробитый судами канал, чистую воду, сами корабли и опасный дрейфующий лед. Это избавляет человека от необходимости часами всматриваться в мониторы, пытаясь уловить движение белой массы на белом фоне.

"Автоматизация определения ледовой обстановки позволяет специалисту увеличить оперативность анализа текущей ситуации и выпуска ледовых прогнозов. В данной работе рассматривается анализ локальных ледовых явлений по снимкам камер наблюдения в устьевой области реки Северной Двины. В дальнейшем было бы очень интересно распространить технологию автоматического распознавания ледовой обстановки на другие более удаленные гидрологические посты и труднодоступные морские станции", — объяснил океанолог отдела речных и морских гидрологических прогнозов Северного УГМС Дмитрий Войнов.

Специалисту остается лишь поглядывать на интерфейс. Там всё как на ладони: живая картинка, список объектов и графики. Если лед пошел — система тут же отразит изменения. Такая скорость работы критически важна, ведь Арктика меняется, лишая регионы былой предсказуемости в ледовых циклах.

От картинки к прогнозу: зачем учить ИИ считать льдины

Проект не планируют оставлять на уровне простого "наблюдателя". Разработчики хотят научить комплекс считать площадь ледовых полей и отслеживать траекторию каждой конкретной льдины. Это позволит предсказывать заторы до того, как они заблокируют русло и спровоцируют наводнение в прибрежных зонах. Когда река встает колом, счет идет на минуты.

Функция системы Практическая польза
Распознавание типов льда Понимание проходимости судового канала без выезда на место.
Трекинг отдельных льдин Точный прогноз места образования затора и подъема уровня воды.

"Такие системы — это не игрушки, а необходимость для безопасности инфраструктуры. Нужно знать точно, где и как движется масса, чтобы вовремя среагировать на угрозу подтопления или повреждения береговых сооружений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Безопасность и Арктические вызовы

Система базируется на гидрологическом посту Соломбала в черте Архангельска. Финансовую поддержку проекту обеспечил регион. Для России, где Северный морской путь и судоходство в устьях северных рек имеют стратегическое значение, подобные решения становятся базовым инструментом выживания. Технологии ИИ позволяют находить лазейки там, где человеческий глаз пасует перед однообразным пейзажем замерзшей воды.

"Любая автоматизация мониторинга природных сред снижает риск человеческого фактора. Чем меньше мы зависим от визуального осмотра сотрудником в метель, тем выше общая безопасность объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о мониторинге льда

Зачем автоматизировать то, что может увидеть человек?

Человек не может смотреть в камеры 24/7 без потери концентрации. ИИ делает это мгновенно, фиксируя изменения площади льда с математической точностью, что критично для прогнозов.

Может ли камера работать в туман или метель?

Для нейросетей плохая видимость — вызов, но современные алгоритмы умеют "фильтровать" помехи лучше глаза. В перспективе систему можно дополнить тепловизорами.

Где еще пригодится эта технология?

Помимо рек, систему планируют внедрять на удаленных морских станциях и постах в Арктике, куда крайне сложно доставить специалистов-гидрологов.

Как это поможет простым жителям?

Точное прогнозирование паводков и заторов позволяет вовремя эвакуировать технику и укреплять берега, предотвращая разрушения в прибрежных поселках.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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