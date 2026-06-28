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Старая полоса уходит под воду: власти Якутии меняют тактику снабжения целого макрорегиона

Россия » Дальний Восток » Якутск

Инфраструктурный тупик в арктической зоне Якутии разрешат через радикальное обновление транспортного узла. В 2027 году в поселке Зырянка стартует строительство нового аэропорта. Действующая площадка, эксплуатируемая с 1942 года, исчерпала геологический ресурс. Река Колыма ежегодно размывает естественную косу, превращая взлетно-посадочную полосу в дно водоема. Это парализует снабжение Верхнеколымского района, оставляя территорию без легальных каналов связи с внешним миром в периоды паводков.

Мужчина читает операционный чек-лист в кабине на фоне самолета
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина читает операционный чек-лист в кабине на фоне самолета

Логика макрорегионального планирования

Решение о переносе мощностей на незатопляемый участок продиктовано необходимостью исключить непроизводительные расходы на экстренное восстановление покрытия после каждого разлива реки. Минтранс Якутии фиксирует: старая инфраструктура не позволяет принимать суда 3-4 класса, что ограничивает пассажиропоток и логистику критически важных грузов. Модернизация станет частью национального проекта "Эффективная транспортная система". Задача — создать транспортный каркас, устойчивый к климатическим аномалиям.

"Старая полоса на косе — это постоянный риск обнуления инвестиций. Каждый паводок просто смывает деньги в реку. Выход на устойчивое плато с искусственным покрытием — единственный способ обеспечить предсказуемый график полетов в Арктике", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Проект не предполагает остановку действующих рейсов. Строительство будет вестись параллельно, что позволит избежать блокады района на время работ. Новый объект получит современную служебно-техническую застройку и усиленную полосу. Устойчивое сообщение создаст условия для притока инвестиций в добывающие отрасли региона, ранее сдерживаемые логистическим дефицитом.

Технологический стек и безопасность

Переход на искусственную взлетно-посадочную полосу вместо естественного грунта — это стандарт безопасности, который минимизирует риски поломок техники и отмен рейсов по метеоусловиям. В условиях Крайнего Севера надежность "взлетки" напрямую коррелирует с экономической устойчивостью территории. Стабильная связь с центром снижает издержки на северный завоз и повышает мобильность трудовых ресурсов.

Параметр Характеристики нового авиаузла
Локация Геологически устойчивый, незатопляемый участок
Тип покрытия ВПП Искусственное, всесезонное
Целевой класс судов Воздушные суда 3-4 класса без ограничений

Администрирование проекта требует жесткого соблюдения графиков, так как окно возможностей для завоза строительных материалов в Якутии ограничено навигацией. Власти планируют использовать цифровые платформы мониторинга для контроля качества работ на каждом этапе. Это позволит избежать долгостроя, характерного для удаленных территорий.

"Инвестиции в такие объекты — это создание базиса. Без нормальной логистики любая экономическая деятельность в районе теряет рентабельность из-за запредельных страховых и транспортных премий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Арктическая зона Якутии требует не просто замены полотна, а смены парадигмы управления рисками. Геологическая экспертиза подтвердила: выбранный участок не подвержен термокарстовым процессам и эрозии. Это гарантирует срок службы объекта на десятилетия вперед, исключая необходимость постоянных дотаций на латание дыр в бюджете обслуживания.

"С точки зрения долгосрочных контрактов, наличие всесезонного аэропорта — критический фактор при оценке инвестиционных проектов в регионе. Это снижает дисконт за риск удаленности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о строительстве аэропорта

Почему нельзя просто реконструировать старую полосу?

Старая полоса расположена на речной косе. Динамика русла Колымы делает любые попытки укрепления берега экономически бессмысленными. Затраты на защиту от паводков превышают стоимость строительства нового объекта на возвышенности.

Прекратятся ли полеты на время стройки?

Нет. Проект верстался с учетом сохранения текущей операционной деятельности. Старый аэродром продолжит работу до момента сертификации и ввода в строй новых мощностей.

Как это отразится на ценах на билеты?

Модернизация позволит использовать более эффективные типы воздушных судов с большей вместимостью. В перспективе это снижает удельную стоимость перевозки одного пассажира.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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