Ольга Морозова объяснила необходимость очистки Магадана от визуального мусора

Магадан готовится сбросить визуальный шум, как старую чешую. Власти выходят на тропу войны с баннерным хаосом и самостроем в эстетике "кто во что горазд". Городской облик решили причесать под единый гребень: от центрального проспекта Ленина правила расползутся на все окраины, включая Уптар и Сокол. Это не просто косметический ремонт, а попытка превратить суровый северный форпост в место, где глаза не спотыкаются о кричащую рекламу на каждом шагу.
Мэрия объявила охоту на подрядчика. Задача — до ноября 2026 года отрисовать детальный свод правил для каждой сопки и каждого фасада. В техзадании на госзакупках прописано жестко: никакого "китайского рынка" на стенах. Тканевые баннеры, которые так любят крепить поверх истории, уходят в прошлое. Под запрет попадет всё, что уродует архитектуру: от самодельных решеток на окнах до аляпистых входных групп.
"Городская среда напрямую влияет на психологию. Если вокруг визуальный мусор, человек чувствует себя временщиком. Наведение порядка в фасадах — это про комфорт и желание здесь остаться", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Для каждого элемента здания — будь то карниз, эркер или ступени — пропишут стандарт материалов и габаритов. Больше не получится покрасить свой кусок балкона в цвет бешеной фуксии, если весь дом стоит в цвете морского тумана. Мэрия намерена вернуть городу целостность, которую размыли десятилетия хаотичного ремонта.
|Объект регулирования
|Что изменится
|Рекламные баннеры
|Полный запрет на использование ткани на фасадах жилых домов
|Вывески магазинов
|Единые стандарты подсветки, шрифтов и мест размещения
|Цвет зданий
|Переход на мягкую пастельную гамму теплых оттенков
Магаданскому небу, часто затянутому тучами, не хватает света. Но вместо ядовитых цветов власти ставят на "скандинавскую" сдержанность. Жилые дома перекрасят в натуральные оттенки, общественные здания станут чуть ярче, а промзоны оставят в строгом функциональном стиле. Ирония в том, что даже муралы и граффити теперь придется утверждать в кабинетах мэрии. Самодеятельность на стенах больше не в моде.
"Единая колористика снижает нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе. Когда есть четкий регламент по материалам, обслуживание фасадов становится стандартизированным и дешевым", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Особая роль отведена свету. Вдоль охотского побережья, где полгода царит темень, архитектурная подсветка — не роскошь, а навигация. Свод правил определит, как именно должны сиять здания и ландшафты, чтобы город не превратился в новогоднюю гирлянду сомнительного вкуса, а сохранил магию портового тумана.
Главное новшество — дизайн-код станет не просто "советом", а законом. Антон Кизнерцев из мэрии Магадана уже подтвердил: документ утвердят постановлением, и он станет обязательным для исполнения. Это плохая новость для тех, кто привык лепить киоски-фанзы где попало. Владельцам коммерческой недвижимости придется либо вписаться в новые рамки, либо платить штрафы.
"Административные барьеры могут вырасти, но для инвесторов это предсказуемость. Когда правила игры понятны на 10 лет вперед, вкладывать в территорию безопаснее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Подрядчик за 5 миллионов рублей должен не просто нарисовать красивые картинки, а провести научно-исследовательскую работу. Это значит — замер цен на жилье, опрос жителей и учет климата, который в Магадане проверяет на прочность любую краску и штукатурку. Пруль-культура и морской ветер требуют материалов, которые не облезут после первого же тайфуна.
Да, требования к фасадам, балконам и входным группам будут едиными для всех типов застройки, включая исторические здания и типовые многоэтажки.
Работы по обновлению облика обычно синхронизируются с программами капитального ремонта или федеральными проектами благоустройства городской среды.
После вступления правил в силу владельцев обяжут демонтировать конструкции, не соответствующие новым стандартам, в установленные сроки.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.