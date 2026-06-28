Ольга Морозова объяснила необходимость очистки Магадана от визуального мусора

Магадан готовится сбросить визуальный шум, как старую чешую. Власти выходят на тропу войны с баннерным хаосом и самостроем в эстетике "кто во что горазд". Городской облик решили причесать под единый гребень: от центрального проспекта Ленина правила расползутся на все окраины, включая Уптар и Сокол. Это не просто косметический ремонт, а попытка превратить суровый северный форпост в место, где глаза не спотыкаются о кричащую рекламу на каждом шагу.

Фото: commons.wikimedia.org by Doctor Digger Shrew …, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ МАГАДАН

Дизайн-код: от вывесок до козырьков

Мэрия объявила охоту на подрядчика. Задача — до ноября 2026 года отрисовать детальный свод правил для каждой сопки и каждого фасада. В техзадании на госзакупках прописано жестко: никакого "китайского рынка" на стенах. Тканевые баннеры, которые так любят крепить поверх истории, уходят в прошлое. Под запрет попадет всё, что уродует архитектуру: от самодельных решеток на окнах до аляпистых входных групп.

"Городская среда напрямую влияет на психологию. Если вокруг визуальный мусор, человек чувствует себя временщиком. Наведение порядка в фасадах — это про комфорт и желание здесь остаться", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для каждого элемента здания — будь то карниз, эркер или ступени — пропишут стандарт материалов и габаритов. Больше не получится покрасить свой кусок балкона в цвет бешеной фуксии, если весь дом стоит в цвете морского тумана. Мэрия намерена вернуть городу целостность, которую размыли десятилетия хаотичного ремонта.

Объект регулирования Что изменится Рекламные баннеры Полный запрет на использование ткани на фасадах жилых домов Вывески магазинов Единые стандарты подсветки, шрифтов и мест размещения Цвет зданий Переход на мягкую пастельную гамму теплых оттенков

Пастельный север: зачем городу новые цвета

Магаданскому небу, часто затянутому тучами, не хватает света. Но вместо ядовитых цветов власти ставят на "скандинавскую" сдержанность. Жилые дома перекрасят в натуральные оттенки, общественные здания станут чуть ярче, а промзоны оставят в строгом функциональном стиле. Ирония в том, что даже муралы и граффити теперь придется утверждать в кабинетах мэрии. Самодеятельность на стенах больше не в моде.

"Единая колористика снижает нагрузку на бюджет в долгосрочной перспективе. Когда есть четкий регламент по материалам, обслуживание фасадов становится стандартизированным и дешевым", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Особая роль отведена свету. Вдоль охотского побережья, где полгода царит темень, архитектурная подсветка — не роскошь, а навигация. Свод правил определит, как именно должны сиять здания и ландшафты, чтобы город не превратился в новогоднюю гирлянду сомнительного вкуса, а сохранил магию портового тумана.

Юридический капкан для нарушителей

Главное новшество — дизайн-код станет не просто "советом", а законом. Антон Кизнерцев из мэрии Магадана уже подтвердил: документ утвердят постановлением, и он станет обязательным для исполнения. Это плохая новость для тех, кто привык лепить киоски-фанзы где попало. Владельцам коммерческой недвижимости придется либо вписаться в новые рамки, либо платить штрафы.

"Административные барьеры могут вырасти, но для инвесторов это предсказуемость. Когда правила игры понятны на 10 лет вперед, вкладывать в территорию безопаснее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Подрядчик за 5 миллионов рублей должен не просто нарисовать красивые картинки, а провести научно-исследовательскую работу. Это значит — замер цен на жилье, опрос жителей и учет климата, который в Магадане проверяет на прочность любую краску и штукатурку. Пруль-культура и морской ветер требуют материалов, которые не облезут после первого же тайфуна.

Ответы на популярные вопросы о дизайн-коде

Коснется ли это старых жилых домов?

Да, требования к фасадам, балконам и входным группам будут едиными для всех типов застройки, включая исторические здания и типовые многоэтажки.

Нужно ли жильцам платить за переделку фасадов?

Работы по обновлению облика обычно синхронизируются с программами капитального ремонта или федеральными проектами благоустройства городской среды.

Что будет с уже висящими рекламными щитами?

После вступления правил в силу владельцев обяжут демонтировать конструкции, не соответствующие новым стандартам, в установленные сроки.

Читайте также