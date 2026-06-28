Железногорск: ФАС начала проверку АЗС из-за аномального разброса цен на бензин АИ-95

Рынок моторного топлива в регионах демонстрирует признаки перегрева, требующие немедленного вмешательства регулятора. В Железногорске Курской области зафиксирован разброс цен, который невозможно объяснить стандартной рыночной динамикой или логистическими издержками. Депутат областной думы Сергей Девяткин инициировал внеплановую проверку АЗС через Управление Федеральной антимонопольной службы. Ситуация близка к критической: стоимость литра АИ-95 в одной локации колеблется в диапазоне от 69 до 88 рублей. Разрыв почти в 30% указывает на системный сбой в администрировании розничных продаж.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина удаляет темное пятно с боковой части серебристого автомобиля на заправке

Алгоритм контроля: что ищет антимонопольная служба

Регулятор обязан проверить "синхронность действий" независимых игроков и сетевых компаний. Если графики повышения цен на разных заправках совпадают до минуты без объективных макроэкономических причин, это квалифицируется как картельный сговор. Депутатское обращение опирается на данные конца июня, когда АИ-92 торговался по 82 рубля за литр — цифра, кратно превышающая средние значения по ЦФО. Мы наблюдаем попытку локальных операторов максимизировать маржу на фоне ожиданий сезонного спроса.

"Такой разброс цен в рамках одного муниципалитета — это классический маркер неэффективности рынка. Либо мы имеем дело с логистическим тромбом, либо с прямым злоупотреблением доминирующим положением. Проверка покажет, насколько обоснованы эти цифры в структуре затрат", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Марка топлива Диапазон цен в Железногорске (руб/литр) АИ-92 63 — 82 АИ-95 69 — 88

Риски дефицита и инфраструктурные барьеры

Ценовые аномалии часто предшествуют исчезновению товара. В Железногорске жильцы уже фиксируют пустые резервуары на станциях, которые еще несколько дней назад выставляли пиковые ценники. Это типичная реакция ритейла на попытки жесткого регулирования: вместо снижения стоимости операторы просто прекращают отгрузки. Для исправления ситуации правительство уже рассматривает налоговые маневры и корректировку демпфера, чтобы бензин шел напрямую на заправки, минуя цепочки посредников.

"Налоговое администрирование в нефтяном секторе сейчас работает как стабилизатор. Если локальные игроки пытаются играть на опережение, ФАС применит жесткие санкции. Биржевые фильтры должны отсекать лишние звенья, создающие искуственный дефицит", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Стабильность работы НПЗ и прозрачность цифровых платформ мониторинга — это главные инструменты борьбы с хаосом. Сейчас важно обеспечить бесперебойную заливку сырья в систему, чтобы сбить спекулятивную волну. Регулятор будет анализировать не только итоговый чек, но и входящие цены от поставщиков, чтобы выявить, на каком этапе происходит необоснованное раздувание стоимости.

"Тендерные жалобы и обращения в ФАС — это нормальный механизм самоочищения рынка. Если поставщик нарушает контрактные обязательства по объемам, он должен нести ответственность, вплоть до уголовной", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Почему цены на соседних АЗС отличаются на 20 рублей?

Это может быть связано с разными источниками закупки: сетевые компании имеют прямой доступ к НПЗ, а независимые игроки покупают топливо на бирже через посредников, что в условиях волатильности резко задирает ценник.

Куда жаловаться на резкий рост стоимости ГСМ?

Основной адрес — территориальное управление ФАС. К жалобе необходимо приложить фото чека или стелы АЗС с датой и адресом объекта.

Может ли проверка ФАС привести к закрытию заправок?

Цель регулятора — не ликвидация бизнеса, а восстановление конкурентной среды. Однако за грубые нарушения могут последовать оборотные штрафы, которые сделают спекуляцию экономически бессмысленной.

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