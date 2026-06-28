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Красноярский край: прокуратура сообщила о хищении 1,13 млрд рублей у жителей с начала года

Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярский край превратился в масштабную площадку для криминального "обналичивания" доверчивости. Только за прошлую неделю местные жители добровольно передали интернет-преступникам 51 миллион рублей. Темпы краж напоминают работу отлаженного конвейера — с начала года край обеднел на 1,13 миллиарда рублей. Жертвами стали 2704 человека, из которых 84 попались на крючок в последние семь дней.

Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.
Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники уже купили ваш номер: как распознать атаку до того, как вы поднимете трубку.

Миллиардный счет: статистика потерь

Цифры, озвученные региональной прокуратурой, выглядят как финансовый отчет крупного предприятия, но с отрицательным балансом для граждан. Средний чек "успешного" обмана растет, а социальный портрет жертвы размывается. Ошибка в один клик теперь совершается не только импульсивными подростками, но и прагматичными бизнесменами.

"Мы видим, что преступники филигранно используют психологические триггеры. Это уже не просто звонки, а целые многоуровневые сценарии с подделкой документов и голосов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Методы взлома: от спецслужб до криптобирж

Инструментарий мошенников на этой неделе продемонстрировал завидное разнообразие. Лидером рейтинга стали звонки от мифических "сотрудников спецслужб" — классический метод давления авторитетом. На втором месте обосновался фишинг (поддельные ссылки), за ним следуют взломы старых добрых аккаунтов друзей и предложения от "гуру" крипторынка.

Способ обмана Основная цель
Звонок "куратора" из органов Запугивание и перевод на "безопасный счет"
Фишинговые ссылки Кража данных банковских карт и паролей доступа
Доступ к "Госуслугам" Оформление микрозаймов и кредитов на жертву

"Финансовая грамотность не успевает за технологическим прогрессом. Мошенники работают в режиме 24/7, пока жертва находится в состоянии стресса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Трагедия в Курагинском районе: квартира за СМС-код

Самым циничным эпизодом недели стала история 72-летней женщины из Курагинского округа. Преступники сыграли на святом — сообщили, что нашли вещи ее сына, погибшего на СВО. Дальнейшее напоминало отлаженный механизм: СМС-код, перехват личного кабинета на госуслугах, обработка "силовиками". Итог — потеря 2,5 миллиона накоплений и продажа единственной квартиры. Суммарный ущерб составил 11,2 млн рублей.

Социальные риски подобных преступлений колоссальны, так как они выбивают почву из-под ног у наиболее уязвимых слоев населения. Нередко пенсионеры оказываются перед сложным выбором выживания после визита цифровых стервятников.

Ответ закона: иски к дропперам

Силовики пытаются закрутить гайки. За неделю в суды ушел 131 иск против дропперов — "пехоты" мошенников, через чьи счета прогоняются ворованные деньги. С них требуют взыскать 25 миллионов рублей. Еще два иска на 2,4 миллиона оспаривают кабальные договоры займа, оформленные под давлением. Однако вернуть средства сложнее, чем их украсть.

"Проблема дропперов системная. Пока ответственность за передачу банковских карт не станет жестче, мы будем бороться с последствиями, а не с причиной", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о цифровой безопасности

Может ли сотрудник ФСБ или МВД требовать перевод денег по телефону?

Нет. Никаких "безопасных счетов" не существует в природе. Любое требование финансовых операций по телефону — 100% мошенничество.

Что делать, если я уже продиктовал код из СМС?

Немедленно заблокируйте доступ к мобильному банку и учетной записи на "Госуслугах". Обратитесь в банк для перевыпуска карт.

Зачем мошенникам доступ к моему аккаунту на "Госуслугах"?

Это ключ ко всем вашим данным. С его помощью можно дистанционно получить кредит, узнать информацию о недвижимости и доходах для последующего шантажа.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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