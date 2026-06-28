Газификация СНТ в Кировской области: правительство уточнило условия бесплатного подключения

Кировская область развернула масштабную операцию по догазификации садовых товариществ. Теперь труба с "голубым топливом" обязана дотянуться до границ участков без привлечения личных сбережений граждан. Речь идет не о благотворительности, а о системном пересмотре правил игры на загородном рынке: владельцам домов в СНТ дают зеленый коридор, если само товарищество находится в пределах газифицированного населенного пункта.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер проводит диагностику промышленных трубопроводов на заводе

Условия входа в программу

Логика процесса напоминает конвейер: подал документы — получил результат. Основной фильтр отбора предельно прозрачен. Участок должен быть юридически чистым, а дом — официально зарегистрированным в Росреестре. Программа выбивает почву из-под ног у теневого владения. Если дача числится "заброшкой" или сорняком на кадастровой карте, бесплатный газ пролетит мимо.

"Программа догазификации СНТ — это мощный рычаг для легализации загородной недвижимости. Люди понимают: без оформления собственности они не получат дешевое тепло. Это инвестиция в капитализацию всего региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Где заканчивается бесплатное и начинаются траты

Разделение зон ответственности напоминает границу государств. Государство берет на себя внешнюю логистику — доводит магистраль до забора. Внутренняя разводка, покупка котла и плиты ложатся на плечи собственника. Это не "социальный пакет" в чистом виде, а разделение рисков: регион решает проблему доступа, житель — проблему комфорта. Местные администрации уже принимают заявления, превращаясь в пункты управления этим энергетическим маневром.

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"Мы видим прямую связь между доступностью газа и снижением нагрузки на электросети. В сельской местности это вопрос безопасности — старая проводка часто не выдерживает отопительный сезон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Реальные результаты и планы

Счет идет на десятки подключенных домов в неделю. Скорость диктует необходимость расширения программы на новые районы области. Власти региона планируют накрыть газовой сетью максимальную площадь, превращая стихийные дачные массивы в пригодные для круглогодичного проживания поселки. Информация о точках подключения обновляется на официальных ресурсах администрации Кировской области практически в реальном времени.

"Развитие газовой инфраструктуры в СНТ — это первый шаг к превращению дачных товариществ в полноценные жилые кварталы. Это меняет социально-экономический ландшафт области", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рост газовой сети неизбежно потянет за собой и другие изменения. Когда в СНТ приходит цивилизация в виде дешевого топлива, за ней подтягиваются качественные дороги и современное благоустройство. Это вызов для местных управленцев, которым придется адаптировать старую инфраструктуру под новые стандарты потребления.

Ответы на популярные вопросы о газификации СНТ

Нужно ли платить за врезку на границе моего участка?

Нет, доведение газопровода до границ вашего личного участка в рамках социальной программы осуществляется бесплатно. Вы платите только за работы на самой территории участка.

Можно ли газифицировать недостроенный дом?

Нет. Объект должен быть завершен и иметь статус жилого помещения или жилого дома с соответствующей выпиской из ЕГРН.

Куда обращаться, если мой СНТ еще не включили в списки?

Необходимо подать коллективную заявку через правление СНТ в местную администрацию или проверить статус газификации вашего населенного пункта на сайте регионального оператора.

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