Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мясо больше не нужно: это сочетание продуктов насыщает организм энергией на весь день
Энергия исчезнет за час: почему привычный завтрак может обрушить продуктивность на целый день
Известковый налет исчезает без кислот: простой кухонный рецепт возвращает фаянсу блеск за ночь
Автомобиль запомнил пробки и теперь жрет лишнее топливо: простой способ сделать сброс адаптаций, чтобы уменьшить расход
Сочи теряет отдыхающих? Азовское море неожиданно стало главным открытием этого лета
Алушта готовится к долгой темноте: аварийные бригады лишились возможности полноценно латать сети
Кузбасс: иксодовые клещи инфицировали более 4,5 тысяч детей в текущем сезоне
Камчатка: юристы предупредили о новых методах обмана собственников при регистрации прав на жилье
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Газификация СНТ в Кировской области: правительство уточнило условия бесплатного подключения

Россия » Поволжье » Киров

Кировская область развернула масштабную операцию по догазификации садовых товариществ. Теперь труба с "голубым топливом" обязана дотянуться до границ участков без привлечения личных сбережений граждан. Речь идет не о благотворительности, а о системном пересмотре правил игры на загородном рынке: владельцам домов в СНТ дают зеленый коридор, если само товарищество находится в пределах газифицированного населенного пункта.

Инженер проводит диагностику промышленных трубопроводов на заводе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инженер проводит диагностику промышленных трубопроводов на заводе

Условия входа в программу

Логика процесса напоминает конвейер: подал документы — получил результат. Основной фильтр отбора предельно прозрачен. Участок должен быть юридически чистым, а дом — официально зарегистрированным в Росреестре. Программа выбивает почву из-под ног у теневого владения. Если дача числится "заброшкой" или сорняком на кадастровой карте, бесплатный газ пролетит мимо.

"Программа догазификации СНТ — это мощный рычаг для легализации загородной недвижимости. Люди понимают: без оформления собственности они не получат дешевое тепло. Это инвестиция в капитализацию всего региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Где заканчивается бесплатное и начинаются траты

Разделение зон ответственности напоминает границу государств. Государство берет на себя внешнюю логистику — доводит магистраль до забора. Внутренняя разводка, покупка котла и плиты ложатся на плечи собственника. Это не "социальный пакет" в чистом виде, а разделение рисков: регион решает проблему доступа, житель — проблему комфорта. Местные администрации уже принимают заявления, превращаясь в пункты управления этим энергетическим маневром.

Стадия работ Кто оплачивает
Прокладка трубы до границ СНТ и участка Государственная программа (бесплатно)
Разводка сетей внутри участка и дома Собственник недвижимости
Покупка газового котла и счетчиков Собственник недвижимости

"Мы видим прямую связь между доступностью газа и снижением нагрузки на электросети. В сельской местности это вопрос безопасности — старая проводка часто не выдерживает отопительный сезон", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Реальные результаты и планы

Счет идет на десятки подключенных домов в неделю. Скорость диктует необходимость расширения программы на новые районы области. Власти региона планируют накрыть газовой сетью максимальную площадь, превращая стихийные дачные массивы в пригодные для круглогодичного проживания поселки. Информация о точках подключения обновляется на официальных ресурсах администрации Кировской области практически в реальном времени.

"Развитие газовой инфраструктуры в СНТ — это первый шаг к превращению дачных товариществ в полноценные жилые кварталы. Это меняет социально-экономический ландшафт области", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рост газовой сети неизбежно потянет за собой и другие изменения. Когда в СНТ приходит цивилизация в виде дешевого топлива, за ней подтягиваются качественные дороги и современное благоустройство. Это вызов для местных управленцев, которым придется адаптировать старую инфраструктуру под новые стандарты потребления.

Ответы на популярные вопросы о газификации СНТ

Нужно ли платить за врезку на границе моего участка?

Нет, доведение газопровода до границ вашего личного участка в рамках социальной программы осуществляется бесплатно. Вы платите только за работы на самой территории участка.

Можно ли газифицировать недостроенный дом?

Нет. Объект должен быть завершен и иметь статус жилого помещения или жилого дома с соответствующей выпиской из ЕГРН.

Куда обращаться, если мой СНТ еще не включили в списки?

Необходимо подать коллективную заявку через правление СНТ в местную администрацию или проверить статус газификации вашего населенного пункта на сайте регионального оператора.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный аналитик Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Чебуреки без единого яйца: всего 4 ингредиента, 10 минут замеса — и на столе шедевр с хрустящей корочкой
Еда и рецепты
Чебуреки без единого яйца: всего 4 ингредиента, 10 минут замеса — и на столе шедевр с хрустящей корочкой
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мир. Новости мира
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Популярное
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле

Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.

Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Такого позора ещё не было: поступок Анастасии Волочковой в аэропорту довёл Сергея Зверева до стресса
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Последние материалы
Автомобиль запомнил пробки и теперь жрет лишнее топливо: простой способ сделать сброс адаптаций, чтобы уменьшить расход
Сочи теряет отдыхающих? Азовское море неожиданно стало главным открытием этого лета
Газификация СНТ в Кировской области: правительство уточнило условия бесплатного подключения
Алушта готовится к долгой темноте: аварийные бригады лишились возможности полноценно латать сети
Кузбасс: иксодовые клещи инфицировали более 4,5 тысяч детей в текущем сезоне
Камчатка: юристы предупредили о новых методах обмана собственников при регистрации прав на жилье
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Дроны вместо рупора: зачем ВСУ разыгрывают сценарий "эвакуации" в Энергодаре
Всего одна подкормка после сбора ягод — и клубника "оживает" к осени, выдавая вторую волну
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.