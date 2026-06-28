Газпромнефть в Кузбассе отключила терминалы самообслуживания для контроля остатков бензина

Кузбасс лихорадит. Топливная система региона закашлялась и перешла в режим экономии. В Кемеровской области "Газпромнефть" выдернула шнур из розетки своих автоматических АЗС. Терминалы самообслуживания замерли, превратившись в памятники цифровизации, которая не выдержала столкновения с реальностью. Региональный Минпромторг бодро рапортует о "временном характере" мер, но за казенными фразами скрывается попытка заткнуть пробоину в бензобаке целой области.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование

Почему роботы ушли на покой

Автоматические станции были гордостью маркетологов: ни очередей, ни лишних людей. Но когда в закромах становится пусто, роботы — плохие охранники. Систему отключили, чтобы топливо не вылетало в трубы слишком быстро. Обычные АЗС еще дышат, но работают под присмотром персонала. Это не сервис. Это попытка "размазать" остатки бензина тонким слоем по всем желающим, чтобы никто не уехал обиженным, а главное — сухим.

"Это логистический тупик. Когда на бирже штормит, а НПЗ уходят на ремонт, автоматика становится слабым звеном. Закрытие самообслуживания — это ручное управление дефицитом. Пытаются сбить темп потребления", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Бензиновая диета: кто виноват

Власти Кузбасса официально признали: бензина мало. Причина — ажиотаж. Водители, почуяв неладное, бросились заливать баки до краев и наполнять канистры, будто завтра наступит каменный век. Но проблема глубже. Пока топливный рынок напоминает старое корыто с дырами, никакие "технологические маневры" Госдумы не спасут рядового автомобилиста от сухих пистолетов на колонках.

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Чиновники просят "не создавать искусственный ажиотаж". Звучит как просьба не дышать в душном лифте. Если человек видит закрытую станцию "Газпромнефти", его нога сама давит на газ до следующей АЗС, чтобы заправиться впрок. Это инстинкт выживания, а не каприз. Система не справляется с распределением потоков, и регион фактически посадили на бензиновый паек.

"Технических поломок на сетях нет. Идет банальное осушение резервуаров из-за сбоев в поставках. Машины встают на прикол, если система логистики продолжит гнить без четких графиков отгрузки", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Призраки очередей на горизонте

Ситуация попахивает дефицитом образца худших лет. Власти пытаются успокоить толпу рассказами о временном характере мер. Но пока биржевые спекулянты продолжают гонять объемы мимо реальных потребителей, на заправках будет нервно. План реформирования сектора уже на столе у президента, но Кемерово заправляться нужно сегодня, а не после принятия законов в третьем чтении.

"Если ситуация не выровняется, мы увидим рост ДТП из-за банальной паники. Водители мечутся по городу в поисках бензина, нарушая ПДД и создавая пробки там, где их быть не должно", — отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему закрыли именно автоматические АЗС?

На них нет контроля оператора. Люди могли выкачать весь запас за пару часов, оставив станцию сухой. В ручном режиме сотрудники могут лимитировать отпуск топлива в одни руки.

Когда откроют заправки "Газпромнефти"?

Точных дат нет. Все зависит от того, как быстро Минпромторг разрулит ситуацию с поставками и погасит панику среди населения.

Стоит ли закупать бензин в канистры?

Власти настоятельно просят этого не делать. Именно такие "запасливые" водители обрушивают остатки на нефтебазах, создавая реальную дыру в снабжении экстренных служб.

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