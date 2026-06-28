Кузбасс: иксодовые клещи инфицировали более 4,5 тысяч детей в текущем сезоне

Кузбасс превратился в масштабный полигон для иксодовых клещей. По данным регионального Роспотребнадзора на 24 июня 2026 года, медучреждения захлестнула волна пострадавших — за помощью обратились 22 087 человек. Это не просто статистика, а медицинский конвейер: каждый пятый укушенный (4 509 случаев) — ребенок. Паразиты не отдыхают, за последнюю неделю июня зафиксирована серия заражений энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.
Один клещ — это не одна проблема. Биологическая реальность такова, что паразит может быть "заряжен" целым набором инфекций одновременно. Врачи фиксируют микст-инфекции: когда пациент получает дозу возбудителей энцефалита, боррелиоза и туляремии в одном "флаконе". Организм превращается в поле боя для винегрета из бактерий и вирусов, что усложняет диагностику и терапию.
"Период активности клещей в Сибири — это не время для народных методов. Присасывание клеща требует немедленного лабораторного контроля, так как визуально отличить стерильного паразита от переносчика невозможно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Статистика лабораторий безжалостна. Инфекционный фон в регионе остается стабильно высоким. Иксодовые клещи в Кузбассе системно поставляют в популяцию боррелиоз — это ведущая патология по результатам исследований снятых особей.
|Тип возбудителя
|Процент обнаружения в клещах
|Иксодовый клещевой боррелиоз
|32,8%
|Моноцитарный эрлихиоз
|3,5%
|Гранулоцитарный анаплазмоз
|2,9%
|Вирус клещевого энцефалита
|2,2%
Эффективность системы здравоохранения сейчас зависит от скорости обращения. Если клещ оказывается носителем, время работает против пациента. Механизм передачи вируса энцефалита запускается в первые минуты контакта, в то время как бактериальные инфекции (боррелиоз) требуют более длительной экспозиции.
"Сезонные инфекции, особенно передаваемые через укусы членистоногих, требуют строгого соблюдения санитарных протоколов. Вакцинация остается единственным надежным щитом против энцефалита", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
При выявлении возбудителей в снятом клеще медики Кузбасса переходят к экстренной профилактике. При вирусе энцефалита вводится специфический иммуноглобулин. Это готовые антитела, которые должны нейтрализовать вирус до его проникновения в нервную систему. Для предотвращения боррелиоза и анаплазмоза назначается антибактериальный курс. Никакой гомеопатии или "плацебо-контролируемого ожидания" — только протокол Минздрава.
"Детский организм реагирует на токсины и инфекции острее. Обязательная проверка каждого случая присасывания у детей — это не бюрократия, а реальная возможность избежать инвалидизации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.
Нет. Решение о назначении препаратов принимает врач после анализа клеща или оценки эпидемической обстановки. Самоназначение антибиотиков формирует резистентность и калечит микробиоту.
Это средство экстренной помощи, а не абсолютная броня. Эффективность выше всего в первые 72 часа после укуса. Вакцинация намного надежнее.
Да, употребление сырого козьего или коровьего молока в эндемичных районах может привести к алиментарному заражению клещевым энцефалитом. Кипячение обязательно.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.