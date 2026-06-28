Кузбасс: иксодовые клещи инфицировали более 4,5 тысяч детей в текущем сезоне

Кузбасс превратился в масштабный полигон для иксодовых клещей. По данным регионального Роспотребнадзора на 24 июня 2026 года, медучреждения захлестнула волна пострадавших — за помощью обратились 22 087 человек. Это не просто статистика, а медицинский конвейер: каждый пятый укушенный (4 509 случаев) — ребенок. Паразиты не отдыхают, за последнюю неделю июня зафиксирована серия заражений энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

Фото: commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Биологический коктейль: что переносят клещи

Один клещ — это не одна проблема. Биологическая реальность такова, что паразит может быть "заряжен" целым набором инфекций одновременно. Врачи фиксируют микст-инфекции: когда пациент получает дозу возбудителей энцефалита, боррелиоза и туляремии в одном "флаконе". Организм превращается в поле боя для винегрета из бактерий и вирусов, что усложняет диагностику и терапию.

"Период активности клещей в Сибири — это не время для народных методов. Присасывание клеща требует немедленного лабораторного контроля, так как визуально отличить стерильного паразита от переносчика невозможно", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Лабораторный фильтр: сухие цифры заражений

Статистика лабораторий безжалостна. Инфекционный фон в регионе остается стабильно высоким. Иксодовые клещи в Кузбассе системно поставляют в популяцию боррелиоз — это ведущая патология по результатам исследований снятых особей.

Тип возбудителя Процент обнаружения в клещах Иксодовый клещевой боррелиоз 32,8% Моноцитарный эрлихиоз 3,5% Гранулоцитарный анаплазмоз 2,9% Вирус клещевого энцефалита 2,2%

Эффективность системы здравоохранения сейчас зависит от скорости обращения. Если клещ оказывается носителем, время работает против пациента. Механизм передачи вируса энцефалита запускается в первые минуты контакта, в то время как бактериальные инфекции (боррелиоз) требуют более длительной экспозиции.

"Сезонные инфекции, особенно передаваемые через укусы членистоногих, требуют строгого соблюдения санитарных протоколов. Вакцинация остается единственным надежным щитом против энцефалита", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Протокол спасения: от иммуноглобулина до антибиотиков

При выявлении возбудителей в снятом клеще медики Кузбасса переходят к экстренной профилактике. При вирусе энцефалита вводится специфический иммуноглобулин. Это готовые антитела, которые должны нейтрализовать вирус до его проникновения в нервную систему. Для предотвращения боррелиоза и анаплазмоза назначается антибактериальный курс. Никакой гомеопатии или "плацебо-контролируемого ожидания" — только протокол Минздрава.

"Детский организм реагирует на токсины и инфекции острее. Обязательная проверка каждого случая присасывания у детей — это не бюрократия, а реальная возможность избежать инвалидизации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о клещевых инфекциях

Нужно ли пить антибиотики сразу после укуса?

Нет. Решение о назначении препаратов принимает врач после анализа клеща или оценки эпидемической обстановки. Самоназначение антибиотиков формирует резистентность и калечит микробиоту.

Защищает ли иммуноглобулин на 100%?

Это средство экстренной помощи, а не абсолютная броня. Эффективность выше всего в первые 72 часа после укуса. Вакцинация намного надежнее.

Можно ли заразиться через молоко?

Да, употребление сырого козьего или коровьего молока в эндемичных районах может привести к алиментарному заражению клещевым энцефалитом. Кипячение обязательно.

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