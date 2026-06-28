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Дроны вместо рупора: зачем ВСУ разыгрывают сценарий "эвакуации" в Энергодаре

Россия » Новороссия » Запорожье

Информационное поле Энергодара пытаются взломать через классическую схему психологического давления. Противник задействовал беспилотники для трансляции ложных сообщений о массовом выезде жителей с первого июля. Это прямой вброс, рассчитанный на создание заторов и хаоса на логистических узлах.

Квадрокоптер
Фото: www.pexels.com by osama naser is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Логика цифровой западни

Механика провокации прозрачна: создать искусственную пробку из гражданских машин. Забитые трассы — идеальная мишень и живой щит одновременно. Глава города Максим Пухов оперативно деблокировал этот информационный нарыв, назвав происходящее циничной затеей для вывода людей под удары.

"Никакой эвакуации нет. Это уловка, чтобы вывести людей на трассы в определённое время и нанести удары по гражданским", — подчеркнул в своем канале глава Энергодара Максим Пухов.

Система оповещения в городе заточена под жесткие протоколы. Любое реальное изменение статуса безопасности передается через верифицированные государственные частоты и каналы связи. Использование дронов для "советов" жителям — это маркер дезинформационной атаки, которую нельзя заглатывать без проверки.

Штатный ритм против паники

Муниципальные фильтры работают без сбоев. Все городские службы, включая критическую инфраструктуру, сохраняют рабочий график. Вбросы о "часе икс" первого июля разбиваются о реальный мониторинг ситуации на дорогах и объектах жизнеобеспечения. Город продолжает функционировать в привычном ключе.

"Власти и все службы работают в штатном режиме. При любых реальных изменениях информация будет доведена заблаговременно", — отметил политолог Владимир Орлов.

Безопасность сейчас измеряется не громкостью динамиков на вражеских коптерах, а хладнокровием населения. Доверие к "слухам из воздуха" в прифронтовом городе обходится слишком дорого, поэтому официальные лица настаивают на информационной диете.

Источник информации Статус реальности
Трансляции с БПЛА ВСУ Ложная провокация
Администрация города Штатный режим работы

Информационная гигиена сегодня — это вопрос физического выживания. Пока одни пытаются раскачать ситуацию, другие обеспечивают работу энергоблоков и городского хозяйства. Важно не давать почвы для паразитирования на естественном чувстве тревоги.

"Это классический пример создания управляемого хаоса. Главная цель — дезориентировать людей в интересах военных", — объяснил эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы об обстановке в Энергодаре

Проводится ли сейчас эвакуация из города?

Нет. Информация об эвакуации полностью ложна. Город живет и работает по обычному графику.

Где проверять новости, чтобы не стать жертвой фейка?

Сверяйтесь только с официальными каналами администрации города и проверенными государственными медиа.

Что делать, если дрон транслирует призывы покинуть город?

Сохранять спокойствие, не выезжать на трассы и оставаться в безопасных местах, следуя инструкциям официальных властей.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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