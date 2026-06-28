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Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы

Россия » Юг » Краснодар

Анапа столкнулась с транспортным перегревом. Мэрия города-курорта официально атаковала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за резкого скачка цен в маршрутках. В июне частные перевозчики синхронно переписали ценники, не утруждая себя анонсами. Горожане, зажатые в тиски отсутствием муниципального транспорта, массово завалили администрацию жалобами. Ситуация напоминает монопольный капкан: альтернативы частникам в городе просто нет.

Пожилая женщина с мешком овощей на остановке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина с мешком овощей на остановке

Транспортный ультиматум мэрии

Городские власти решили сменить тактику пассивного наблюдения на юридический прессинг. Глава Анапы Светлана Маслова признала, что рычагов прямого воздействия на тарифы у чиновников мало, но право на аудит обоснованности трат перевозчиков никто не отменял. Пока бизнес ссылается на инфляцию, мэрия ищет в их расчетах признаки картельного сговора.

"Что касается тарифного регулирования, то частные перевозчики, как уже отмечалось ранее, имеют право повышать стоимость проезда. Вместе с тем у муниципалитета есть основания для обращения в ФАС и Роспотребнадзор с целью проверки обоснованности такой ценовой политики. Обращение по моему поручению уже подготовлено", — сообщила в соцсетях глава города Светлана Маслова.

Основная проблема кроется в структуре рынка. Собственного автопарка у города нет. Создание предприятия с нуля — это миллиардные вложения в депо, ремонтные зоны и сами машины. В текущем бюджете такие траты выглядят как фантастика, поэтому город живет на условиях, которые диктует частный капитал.

Краевой костыль для бюджета

Администрация пытается заскочить в региональные программы софинансирования. План спасения прост: получить от края 101 новый автобус. Это позволит создать хотя бы скелет муниципальной сети и сбить спесь с частных компаний, претендующих на эксклюзивность. Однако пока новые машины не вышли на линии, пассажирам приходится мириться с диктатурой нерегулируемого тарифа.

"Частники работают по закону о нерегулируемых тарифах, что развязывает им руки в вопросах ценообразования. Муниципалитет может влиять на ситуацию только через создание альтернативы, но темпы ввода жилья и рынок недвижимости диктуют иные приоритеты распределения бюджета", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Показатель Текущая ситуация
Тип тарифа Нерегулируемый (устанавливает перевозчик)
Доля муниципальных автобусов Фактически 0%
План обновления парка Закупка 101 единицы через краевую программу

Гнев в душных салонах

Градус дискуссии в городских пабликах зашкаливает. Жители Анапы подчеркивают: раздражает не сам факт индексации на пару рублей, а то, что за эти деньги они получают аттракцион на выживание. Парк машин изношен, системы кондиционирования часто существуют только в документах, а санитарное состояние салонов вызывает брезгливость. В пик сезона, когда город переполнен туристами, поездка превращается в потную давку.

"Износ сетей и инфраструктуры в курортных городах — это хроническая болезнь. Когда частник не видит долгосрочных гарантий, он выжимает ресурс из техники до последнего, игнорируя комфорт пассажиров", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Горожане иронично предлагают чиновникам пересесть на общественный транспорт. Особенно актуальными стали маршруты от Джемете до центра, где в жару пассажиры чувствуют себя как в раскаленной консервной банке. Пока мэрия ведет бумажную войну с ФАС, жители продолжают штурмовать переполненные "Газели".

Ответы на популярные вопросы о транспорте в Анапе

Почему мэрия не может запретить рост цен?

Большинство перевозчиков работают по свидетельству на нерегулируемый тариф. Согласно ФЗ-220, они обязаны лишь уведомлять власти об изменении цены, но не согласовывать её. Единственный путь — доказать необоснованность через ФАС.

Когда в городе появятся новые автобусы?

Власти рассчитывают на краевую субсидию для закупки 101 единицы транспорта. Сроки зависят от скорости прохождения бюрократических фильтров в регионе и наличия финансирования в программе.

Кто следит за состоянием маршруток?

За техническое состояние отвечает Ространснадзор, за санитарное — Роспотребнадзор. Однако проверки часто носят плановый характер и не решают проблему ежедневного хамства и грязи в салонах.

Есть ли льготы в частных автобусах?

Льготы на проезд сохраняются для определенных категорий граждан, но механизм компенсации разницы перевозчикам часто становится предметом споров между бизнесом и бюджетом.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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