Туристы скоро не узнают центр Брянска: городские власти начали пересборку всей привычной среды

Брянская область сегодня напоминает масштабную строительную площадку, где чертежи будущего обретают конкретные очертания. На рабочей встрече зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с врио губернатора Егором Ковальчуком обсудили, как регион собирается удерживать статус одного из самых спортивных субъектов страны. Ставка сделана не на косметический ремонт старых залов, а на создание полноценных образовательно-спортивных кластеров, которые будут генерировать кадры и привлекать туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Timur Rossolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Развязка на Полтиннике, Брянск

Спортивная экспансия: от ринга до фиджитал-центра

Регион де-факто перевыполнил нормативы "физической подготовки". Обеспеченность жителей спортивными объектами достигла 87,2%. Это не просто цифра в отчете, а реальная дистанция между домом и ближайшим манежем. Сейчас в фокусе три тяжеловеса: филиал Смоленского университета спорта, Академия женского бокса и легкоатлетический манеж. Брянск планомерно забирает себе роль межрегионального хаба для подготовки атлетов высшего звена.

"Региональные власти четко следуют вектору на развитие инфраструктуры. Высокий процент обеспеченности спортсооружениями подтверждает, что вложения в социальные объекты приносят отдачу в виде вовлеченности жителей. Теперь задача — синхронизировать эти темпы с профильным образованием", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Помимо классических дисциплин, Брянщина внедряется в нишу высокотехнологичных соревнований. Здесь уже работают три федерации по инновационным направлениям: от гонок дронов до киберспорта. Фиджитал-формат, объединяющий реальный спорт и виртуальное пространство, становится новым инструментом социализации подростков, под которые регион готовит специализированные площадки в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Образовательный фундамент: где готовят кадры

Система образования в области проходит через капитальную "диагностику" и лечение. Масштаб трансформации впечатляет: в программе капремонта числятся более ста зданий. Большинство из них уже принимают учеников. Параллельно с обновлением стен идет пересборка смыслов через проект "Профессионалитет". Медицинские и сельскохозяйственные кластеры должны закрыть дефицит узких специалистов, которые нужны локальному рынку здесь и сейчас.

Показатель / Проект Текущий статус / Значение Обеспеченность спортсооружениями 87,2% (выше среднероссийского) Капремонт школ (всего в плане) Более 100 объектов до 2027 года Готовность зданий образования Свыше 80 объектов завершены Инновационные федерации 3 (дроны, киберспорт, фиджитал)

"Развитие образовательных кластеров напрямую влияет на миграционные потоки. Если молодежь видит в регионе современные школы и вузы, риск оттока кадров в столицы снижается. Брянск сегодня демонстрирует грамотное использование федеральных субсидий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Туристический магнит: перезагрузка городского центра

Брянск намерен всерьез конкурировать за внимание внутреннего туриста. Город проектирует единый туристический центр с интуитивно понятной навигацией и обновленной инфраструктурой. Это попытка превратить исторические и ландшафтные преимущества в экономический актив. Фокус смещается в сторону создания комфортной среды, где турист будет задерживаться дольше, чем на один день.

"Внутренний туризм сегодня держится на малых и средних городах. Брянск обладает уникальным этнографическим и военным потенциалом. Обустройство центра города позволит легализовать этот ресурс и превратить его в доходную статью бюджета", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Правительство области удерживает курс на поддержку молодых через нацпроекты. Это не благотворительность, а прагматичный расчет: инвестиции в "стартовые площадки" для талантов вернутся региону через налоги и востребованные компетенции в ближайшее десятилетие.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Зачем Брянску филиал Смоленского университета спорта?

Это позволит создать на базе региональных спорткомплексов полноценную научную и образовательную базу, чтобы спортсмены могли получать диплом и тренерские квалификации без смены места жительства.

Что такое инновационные федерации в Брянске?

Это организации, развивающие дисциплины будущего: управление беспилотниками и гибридные соревнования (фиджитал), которые объединяют видеоигры и классическую физкультуру.

Какие школы попали в программу капремонта?

Программа охватывает более 100 зданий по всей области до 2027 года. Акцент сделан как на сельские школы, так и на крупные городские гимназии, требующие технологического обновления.

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