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В Тамбовской области запускают уникальный центр: что изменится для инвалидов и ветеранов СВО уже осенью

Россия » Центр » Тамбов

Тамбовская область меняет подход к социальной поддержке. В центре "Жемчужина леса" при участии холдинга RWB создают технологичный хаб реабилитации, где вместо формальной помощи внедряют решения, возвращающие инвалидам и ветеранам СВО физическую и бытовую автономность.

Реабилитация в медицинском центре
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Реабилитация в медицинском центре

Тренажеры вместо лекарств: спортивный кластер

На территории центра тяжелая техника уже завершила заливку основания для беговых дорожек. Подрядчик перешел к монтажу травмобезопасного резинового покрытия. Логистика поставок выстроена жестко: до осени здесь установят семь специализированных станций, включая эллипсы и велотренажеры.

Это не просто инвентарь, а узлы для восстановления механики тела. Пока в Тамбове кадры для промышленности готовят со школьной скамьи, социальный сектор догоняет производство по уровню оснащения.

"Инвестиции в социальную инфраструктуру сегодня — это не благотворительность, а расчет на сохранение человеческого капитала. Когда бизнес заходит в такие проекты, регион получает объект с ресурсом эксплуатации в 10-15 лет, что снижает нагрузку на бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рядом со спортивной зоной появятся трибуны. Проект учитывает интересы детей и семей участников СВО, проходящих здесь курсы восстановления. Этот кейс демонстрирует, как реальный сектор может эффективно закрывать потребности территорий без ожидания федеральных траншей.

Инженерия быта: как работает малая механика

Реабилитация часто буксует на мелочах: возможности самостоятельно застегнуть пуговицу или надеть носки. В центре решили эту задачу через закупку адаптивных девайсов.

Специальные держатели для кружек и крючки для одежды превращают сложные манипуляции в простые движения. Такой подход к комфортной среде коррелирует с общей политикой региона, где деловая репутация компаний напрямую зависит от их вклада в качество жизни населения.

Оборудование Функциональное назначение
Адаптивные захваты Возврат мелкой моторики рук при приеме пищи
Экзо-приспособления Надевание одежды и обуви без наклона туловища

"Благоустройство специализированных центров должно идти синхронно с обновлением городов. Безбарьерная среда внутри здания теряет смысл, если путь к нему загроможден. Тамбов сейчас пытается синхронизировать эти процессы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Цифровой барьер: клавиатуры и нейротренажеры

IT-составляющая центра включает программные комплексы для когнитивной терапии. Пациенты тренируют память и координацию через геймифицированные интерфейсы. Отдельный блок — "железо" для слабовидящих.

Клавиатуры с увеличенными клавишами и шрифтом Брайля позволяют людям с потерей зрения осваивать компьютер с нуля. В условиях, когда цифровизация агробизнеса и других отраслей становится нормой, такие навыки — базовое требование для социализации.

"Программы поддержки семей и людей с инвалидностью в регионах постепенно уходят от модели просто выплат. Нам важна социальная интеграция, чтобы человек мог вернуться к полноценной жизни и работе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ранее проект уже отметился передачей наборов для новорожденных и открытием площадок в Котовске. Динамика сотрудничества показывает, что регион нашел рабочий алгоритм государственно-частного партнерства.

Ответы на популярные вопросы о реабилитации

Кто может получить помощь в центре?

Программы рассчитаны на детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО, нуждающихся в восстановлении.

Какие навыки развивают на IT-тренажерах?

Комплексы направлены на тренировку крупной и мелкой моторики, концентрацию внимания, логическое мышление и пространственную ориентацию.

Когда откроется новая спортплощадка?

Завершение монтажа оборудования и резинового покрытия запланировано к началу осени текущего года.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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