Тамбовская область меняет подход к социальной поддержке. В центре "Жемчужина леса" при участии холдинга RWB создают технологичный хаб реабилитации, где вместо формальной помощи внедряют решения, возвращающие инвалидам и ветеранам СВО физическую и бытовую автономность.
На территории центра тяжелая техника уже завершила заливку основания для беговых дорожек. Подрядчик перешел к монтажу травмобезопасного резинового покрытия. Логистика поставок выстроена жестко: до осени здесь установят семь специализированных станций, включая эллипсы и велотренажеры.
Это не просто инвентарь, а узлы для восстановления механики тела. Пока в Тамбове кадры для промышленности готовят со школьной скамьи, социальный сектор догоняет производство по уровню оснащения.
"Инвестиции в социальную инфраструктуру сегодня — это не благотворительность, а расчет на сохранение человеческого капитала. Когда бизнес заходит в такие проекты, регион получает объект с ресурсом эксплуатации в 10-15 лет, что снижает нагрузку на бюджет", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Рядом со спортивной зоной появятся трибуны. Проект учитывает интересы детей и семей участников СВО, проходящих здесь курсы восстановления. Этот кейс демонстрирует, как реальный сектор может эффективно закрывать потребности территорий без ожидания федеральных траншей.
Реабилитация часто буксует на мелочах: возможности самостоятельно застегнуть пуговицу или надеть носки. В центре решили эту задачу через закупку адаптивных девайсов.
Специальные держатели для кружек и крючки для одежды превращают сложные манипуляции в простые движения. Такой подход к комфортной среде коррелирует с общей политикой региона, где деловая репутация компаний напрямую зависит от их вклада в качество жизни населения.
|Оборудование
|Функциональное назначение
|Адаптивные захваты
|Возврат мелкой моторики рук при приеме пищи
|Экзо-приспособления
|Надевание одежды и обуви без наклона туловища
"Благоустройство специализированных центров должно идти синхронно с обновлением городов. Безбарьерная среда внутри здания теряет смысл, если путь к нему загроможден. Тамбов сейчас пытается синхронизировать эти процессы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
IT-составляющая центра включает программные комплексы для когнитивной терапии. Пациенты тренируют память и координацию через геймифицированные интерфейсы. Отдельный блок — "железо" для слабовидящих.
Клавиатуры с увеличенными клавишами и шрифтом Брайля позволяют людям с потерей зрения осваивать компьютер с нуля. В условиях, когда цифровизация агробизнеса и других отраслей становится нормой, такие навыки — базовое требование для социализации.
"Программы поддержки семей и людей с инвалидностью в регионах постепенно уходят от модели просто выплат. Нам важна социальная интеграция, чтобы человек мог вернуться к полноценной жизни и работе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Ранее проект уже отметился передачей наборов для новорожденных и открытием площадок в Котовске. Динамика сотрудничества показывает, что регион нашел рабочий алгоритм государственно-частного партнерства.
Программы рассчитаны на детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей участников СВО, нуждающихся в восстановлении.
Комплексы направлены на тренировку крупной и мелкой моторики, концентрацию внимания, логическое мышление и пространственную ориентацию.
Завершение монтажа оборудования и резинового покрытия запланировано к началу осени текущего года.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.