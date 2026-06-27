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Вечером — свободно, днем — ограничено: как изменят движение на круге в Пскове с 1 июля

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пскове автомобилистов ждет временный дорожный хаос. С 1 по 31 июля движение на круге Инженерная-Индустриальная станет односторонним. Режим ограничения будет действовать в дневные часы: путь автомобилистам перекроют или перенаправят в интервале с 08:00 до 17:00. Городские службы проводят плановые дорожные работы, заставляя водителей менять привычные маршруты.

круговое движение
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
круговое движение

Детали транспортных ограничений

Администрация Пскова предупреждает о необходимости заблаговременного планирования поездок. В указанный период дорожная сеть в районе данного узла претерпит изменения. Вне рабочего времени подрядчиков — после 17:00 и до утреннего часа пик — проезд будет открыт в стандартном режиме. Подобные масштабные проекты модернизации инфраструктуры всегда несут временные неудобства для трафика.

"Перекрытие ключевых развязок требует от водителей мобильности. Лучше заранее изучить схемы объезда, чтобы не создавать заторы в часы пик", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Период Режим движения
08:00 — 17:00 Одностороннее движение
17:00 — 08:00 Двустороннее движение

Для развития региональной экономики важна не только активность бизнеса на внешних рынках, но и качество внутренних коммуникаций. Каждая неисправная магистраль замедляет товарооборот и повседневную мобильность горожан.

"Экономический эффект от дорожных работ проявляется через годы. Сейчас мы наблюдаем лишь болезненный период адаптации ресурсов и времени", — констатировал региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Важно понимать, что ремонтные работы направлены на предотвращение быстрого износа полотна. Это не просто неудобство, а инвестиция в долговечность городских дорог, аналогичная стратегической смене культур на фермерских полях, которая приносит прибыль в долгосрочной перспективе.

"Работа подрядчиков в ночные часы позволяет избежать паралича всей городской транспортной системы", — резюмировала юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах

Почему выбран именно этот месяц для ремонта?

Летний период оптимален для дорожного строительства из-за климатических условий, позволяющих качественно укладывать асфальтобетонные смеси в полном соответствии с технологическими нормативами.

Будут ли перекрыты соседние улицы полностью?

Ограничение касается конкретно кругового движения Инженерная-Индустриальная. Иные магистрали функционируют в обычном режиме, однако поток транспорта может быть увеличен.

Кто контролирует соблюдение сроков подрядчиком?

Муниципальные заказчики осуществляют ежедневный надзор за графиком работ и качеством исполнения контракта на всех этапах.

Где искать информацию об изменениях графиков?

Актуальные данные публикуются на официальных порталах городской администрации Пскова и в профильных ведомствах муниципального дорожного хозяйства.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, юрист Светлана Владимировна Фёдорова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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