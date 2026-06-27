Запрет на продажу алкоголя в Туле 28 июня: кому не повезет купить спиртное в центре города

В ближайшее воскресенье, 28 июня, Успенский собор Тульского кремля станет местом проведения торжественного богослужения. Освящение храма совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мэрия и региональные власти вводят временные ограничения на реализацию спиртного в радиусе тысячи метров от исторического центра.
Административное ограничение требует от владельцев торговых точек прекратить отпуск алкогольной продукции. Зона отчуждения охватывает все розничные магазины, расположенные в километровом поясе вокруг территории проведения мероприятия. Контроль за исполнением обеспечивают сотрудники правоохранительных органов в соответствии с локальными нормативными актами.
"Данная мера направлена на поддержание общественного порядка в моменты массового скопления граждан. Любые ложные вызовы полиции или инциденты на почве алкогольного опьянения в таких условиях недопустимы", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Владельцы бизнеса вынуждены корректировать график работы складских и операционных отделов. Перебои в продажах — привычная часть городских будней, когда технологическая повестка и крупные события диктуют жесткие условия работы ритейла. Ограничения кратковременны, но требуют четкого соблюдения регламента.
"Региональные бюджеты и бизнес-структуры адаптируются к подобным временным запретам достаточно быстро. Экономический эффект от кратковременного простоя нивелируется общим уровнем безопасности и имиджем региона, проводящего значимые мероприятия", — уточнил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
|Период ограничения
|Действие
|До начала освящения
|Запрет действует за 3 часа до старта
|Во время церемонии
|Полный запрет на продажу
|После завершения
|Снятие ограничений спустя 3 часа
Для всех жителей и гостей города важно учитывать: режим "сухого" дня завершится ровно в 14:00. В этот период торговля разрешена в обычном порядке, если сертификация товаров и лицензии соответствуют действующим муниципальным требованиям.
"Любые попытки нарушения этих правил ведут к административным протоколам. Для владельцев торговых точек риски штрафов несопоставимы с потенциальной выручкой за несколько часов работы", — предупредила Светлана Владимировна Фёдорова.
В большинстве случаев муниципальные акты затрагивают именно розничную продажу. Услуги общественного питания при наличии лицензии часто сохраняют право на работу в штатном режиме, если иное не указано в распоряжении администрации.
Запрет действует в радиусе 1000 метров от места проведения публичного мероприятия, то есть от периметра Успенского собора Тульского Кремля.
Да, нарушение правил реализации алкогольной продукции влечет за собой строгие штрафные санкции в рамках административного кодекса, включая угрозу приостановки лицензии.
Точные границы зон указываются в постановлении местной администрации, которое публикуется на официальном портале региона перед каждым крупным событием.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.