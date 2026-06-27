Запрет на продажу алкоголя в Туле 28 июня: кому не повезет купить спиртное в центре города

В ближайшее воскресенье, 28 июня, Успенский собор Тульского кремля станет местом проведения торжественного богослужения. Освящение храма совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мэрия и региональные власти вводят временные ограничения на реализацию спиртного в радиусе тысячи метров от исторического центра.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Правила "сухого" радиуса

Административное ограничение требует от владельцев торговых точек прекратить отпуск алкогольной продукции. Зона отчуждения охватывает все розничные магазины, расположенные в километровом поясе вокруг территории проведения мероприятия. Контроль за исполнением обеспечивают сотрудники правоохранительных органов в соответствии с локальными нормативными актами.

"Данная мера направлена на поддержание общественного порядка в моменты массового скопления граждан. Любые ложные вызовы полиции или инциденты на почве алкогольного опьянения в таких условиях недопустимы", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Экономический аспект ограничений

Владельцы бизнеса вынуждены корректировать график работы складских и операционных отделов. Перебои в продажах — привычная часть городских будней, когда технологическая повестка и крупные события диктуют жесткие условия работы ритейла. Ограничения кратковременны, но требуют четкого соблюдения регламента.

"Региональные бюджеты и бизнес-структуры адаптируются к подобным временным запретам достаточно быстро. Экономический эффект от кратковременного простоя нивелируется общим уровнем безопасности и имиджем региона, проводящего значимые мероприятия", — уточнил региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Период ограничения Действие До начала освящения Запрет действует за 3 часа до старта Во время церемонии Полный запрет на продажу После завершения Снятие ограничений спустя 3 часа

Для всех жителей и гостей города важно учитывать: режим "сухого" дня завершится ровно в 14:00. В этот период торговля разрешена в обычном порядке, если сертификация товаров и лицензии соответствуют действующим муниципальным требованиям.

"Любые попытки нарушения этих правил ведут к административным протоколам. Для владельцев торговых точек риски штрафов несопоставимы с потенциальной выручкой за несколько часов работы", — предупредила Светлана Владимировна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о торговле алкоголем

Распространяется ли запрет на рестораны и кафе?

В большинстве случаев муниципальные акты затрагивают именно розничную продажу. Услуги общественного питания при наличии лицензии часто сохраняют право на работу в штатном режиме, если иное не указано в распоряжении администрации.

Каков точный радиус ограничения в метрах?

Запрет действует в радиусе 1000 метров от места проведения публичного мероприятия, то есть от периметра Успенского собора Тульского Кремля.

Предусмотрен ли штраф за нарушение правил продажи?

Да, нарушение правил реализации алкогольной продукции влечет за собой строгие штрафные санкции в рамках административного кодекса, включая угрозу приостановки лицензии.

Где проверить, входит ли магазин в "запретную зону"?

Точные границы зон указываются в постановлении местной администрации, которое публикуется на официальном портале региона перед каждым крупным событием.

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