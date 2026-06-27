Прикамье выставило ценник на бойцов: за "импортных" рекрутов бюджет платит больше

Региональная система рекрутинга в Прикамье окончательно перешла на рельсы прагматичного расчета. В Октябрьском округе официально продлили стимулирующие выплаты для тех, кто помогает привлекать контрактников в зону СВО. Логика распределения средств напоминает сложную логистическую схему: ценность "привлеченного ресурса" напрямую зависит от его исходной точки на карте. Пока Пермский край выполняет план, мобилизуя тысячи людей, муниципалитеты усиливают финансовое давление на кадровый дефицит.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

География выплат: тарифная сетка для посредников

Власти Октябрьского округа сохранили дифференцированный подход к премированию. За каждого добровольца, подписавшего контракт, посредник получает вознаграждение, размер которого диктуется пропиской новобранца. Если контрактник является местным жителем или представляет Пермский край, выплата составляет 100 тысяч рублей. Однако привлечение кадров из других регионов России оценивается втрое выше — за "импортного" бойца бюджет готов отдавать по 300 тысяч рублей.

"Такая разница в суммах объясняется банальной конкуренцией за человеческий ресурс. Привлечение человека извне требует больших затрат на поиск и мотивацию, а для региона это способ пополнить ряды без прямого давления на собственный демографический потенциал", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Система работает как отлаженный конвейер. Оперативный штаб подтверждает: работа в Октябрьском округе идет синхронно с общим региональным трендом. В условиях, когда контроль за трудовыми ресурсами ужесточается, официальные каналы набора через выплаты становятся основным легальным инструментом формирования резервов.

Цифры Прикамья: масштаб контрактной кампании

Статистика 2023 года демонстрирует, что финансовое стимулирование дает плоды. Только за первый квартал прошлого года в зону СВО отправились более 1400 человек. Итоговые показатели года для Пермского края выглядят еще внушительнее: отметку в 13 тысяч контрактников регион преодолел уверенно. Октябрьский округ здесь выступает как типичный винтик большой машины, исправно поставляющий кадры в общую копилку Прикамья.

Категория контрактника Сумма выплаты посреднику Житель Пермского края 100 000 рублей Житель других регионов РФ 300 000 рублей

Несмотря на внушительные цифры, муниципалитетам приходится бороться за каждого человека. Помимо прямых выплат за контрактников, власти стараются улучшать общую среду в территориях, понимая, что одними деньгами лояльность не удержать.

"С точки зрения местных бюджетов, продление таких мер — это попытка удержать темпы выполнения государственных задач. Октябрьский округ не уникален, он просто следует жесткой вертикальной установке, где каждый привлеченный человек — это показатель эффективности местной администрации", — констатировал политолог Владимир Орлов.

На фоне этих процессов социальная политика региона выглядит контрастно. Пока одни занимаются кадровыми вопросами для фронта, другие латают дыры в гражданской безопасности и инфраструктуре. Однако приоритет остается за "контрактным фронтом", который пожирает львиную долю административного внимания и бюджетных лимитов.

"Мы видим формирование особого рынка посреднических услуг. Юридическая прозрачность таких выплат крайне важна, чтобы исключить злоупотребления на местах при оформлении документов на иногородних граждан", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто именно может получить выплату в 100 или 300 тысяч?

Деньги получает физическое лицо, которое привело добровольца в пункт отбора и оказало содействие в заключении контракта.

Нужно ли платить налоги с этого вознаграждения?

Да, данные выплаты классифицируются как доход физического лица и подлежат стандартному налогообложению в соответствии с законодательством РФ.

Как подтверждается факт "привлечения" контрактника?

Факт подтверждается личным заявлением посредника и данными военного комиссариата о заключении контракта конкретным гражданином.

Зависит ли выплата от срока, на который подписан контракт?

В текущих постановлениях Октябрьского округа ключевым является сам факт заключения контракта на прохождение службы в зоне СВО, а не его длительность.

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