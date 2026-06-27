Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школьники из США Великобритании и Франции посетили мемориалы Санкт-Петербурга в рамках Поезда Памяти
Администрация Чебоксар вводит ИИ-алгоритмы для автоматической фиксации правонарушений
Странные игры кота с краном: внезапная страсть к воде может указать на серьёзный сбой в организме
Сельхозпроизводителям Хабаровска компенсируют 90% затрат на разработку проектов мелиорации земель
Интеллект трехлетнего ребёнка в теле кота: почему питомец ни в коем случае не должен скучать
Волгоград: экологи завершили мониторинг радиационного фона после ракетной атаки
Сделка с совестью на АЗС: почему замена на АИ-92 может обернуться скрытым риском для двигателя
Мусорный оператор в Чегдомыне выплатит 190 тысяч за отказ от добровольного перерасчета
Вода превратилась в ловушку: всплеск смертей в Омске заставил власти ввести жесткие рейды

Ваше место в офисе неприкосновенно: правовой статус Крыма и Севастополя запретил любые чистки

Россия » Юг » Симферополь

Введение режима чрезвычайной ситуации в Крыму и Севастополе стало фактором неопределенности для рынка труда. Работодатели пытаются трактовать особый правовой статус как карт-бланш на сокращение штата. Юристы предупреждают: ЧС не отменяет действие Трудового кодекса, а автоматические увольнения остаются вне закона.

В офисе
Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
В офисе

Наниматель в условиях форс-мажора обязан обеспечить безопасность, эвакуацию персонала или сохранность документов. При невозможности продолжать работу компания уходит в простой или приостанавливает трудовой договор, но не разрывает его. Чрезвычайная ситуация требует от бизнеса адаптивности, а не чистки кадров.

"Статус ЧС не дает права на массовые увольнения. Работодатель обязан приостанавливать деятельность или действие договоров, сохраняя рабочие места, а не избавляться от сотрудников под предлогом внешних обстоятельств", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Расторжение контракта допустимо лишь тогда, когда обстановка официально признана препятствующей трудовой деятельности на уровне актов властей, и альтернативы отсутствуют. Дистанционный формат, перевод или банальный простой для многих компаний остаются доступными инструментами. Попытка уволить персонал "по собственному" под давлением или задним числом с юридической точки зрения является грубым нарушением.

Ситуация Законное действие
Полная остановка бизнеса Приостановка договора, простой
Частичная работа Перевод на удаленку, гибкий график

Методы защиты трудовых прав

Алгоритм действий для работника прост: фиксация диалога и отсутствие поспешных подписей. Любые кадровые документы требуют внимательного изучения. Если работодатель принуждает к разрыву отношений, право на защиту интересов через надзорные органы становится ключевым.

"Работник должен понимать: в спорных ситуациях правда чаще оказывается на стороне сотрудника. Если компания использует режим ЧС как маскировку для оптимизации штата, суды встают на сторону пострадавшего, обязывая работодателя выплатить компенсации за время вынужденного простоя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Судебная практика подтверждает: незаконные увольнения в период региональных сложностей легко оспоримы. Инспекция труда и прокуратура реагируют на жалобы, особенно если предоставлены доказательства давления. Сохранение рабочих мест в нестабильные времена — фундамент социальной стабильности.

Ответы на популярные вопросы о ЧС и работе

Можно ли уволить сотрудника из-за введения ЧС?

Нет, ЧС сама по себе не является законным основанием для прекращения трудового договора.

Что делать, если требуют заявление "по собственному"?

Не подписывать документы, фиксировать угрозы, обращаться в прокуратуру и инспекцию труда с жалобой на принуждение.

Сохраняется ли зарплата при приостановке договора из-за ЧС?

Порядок выплат регулируется Трудовым кодексом при объявлении простоя, закон защищает сохранение рабочего места за сотрудником.

Чревато ли для работодателя увольнение по надуманным мотивам ЧС?

Да, компании грозят иски о восстановлении в должности, взыскании заработка за время пропуска и проверки надзорных органов.

"Если организация продолжает функционировать, а работодатель под предлогом ЧС сокращает штат вместо предложения альтернативных условий, такое увольнение — прямой повод для судебного разбирательства с высокой вероятностью успеха для работника", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной экономике Валерий Козлов.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова, региональный экономист Валерий  Козлов.
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мир. Новости мира
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Популярное
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры

В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.

Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Последние материалы
Школьники из США Великобритании и Франции посетили мемориалы Санкт-Петербурга в рамках Поезда Памяти
Администрация Чебоксар вводит ИИ-алгоритмы для автоматической фиксации правонарушений
Странные игры кота с краном: внезапная страсть к воде может указать на серьёзный сбой в организме
Сельхозпроизводителям Хабаровска компенсируют 90% затрат на разработку проектов мелиорации земель
Ваше место в офисе неприкосновенно: правовой статус Крыма и Севастополя запретил любые чистки
Интеллект трехлетнего ребёнка в теле кота: почему питомец ни в коем случае не должен скучать
Волгоград: экологи завершили мониторинг радиационного фона после ракетной атаки
Сделка с совестью на АЗС: почему замена на АИ-92 может обернуться скрытым риском для двигателя
Мусорный оператор в Чегдомыне выплатит 190 тысяч за отказ от добровольного перерасчета
Вода превратилась в ловушку: всплеск смертей в Омске заставил власти ввести жесткие рейды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.