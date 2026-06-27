Ваше место в офисе неприкосновенно: правовой статус Крыма и Севастополя запретил любые чистки

Введение режима чрезвычайной ситуации в Крыму и Севастополе стало фактором неопределенности для рынка труда. Работодатели пытаются трактовать особый правовой статус как карт-бланш на сокращение штата. Юристы предупреждают: ЧС не отменяет действие Трудового кодекса, а автоматические увольнения остаются вне закона.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ В офисе

Границы полномочий работодателя

Наниматель в условиях форс-мажора обязан обеспечить безопасность, эвакуацию персонала или сохранность документов. При невозможности продолжать работу компания уходит в простой или приостанавливает трудовой договор, но не разрывает его. Чрезвычайная ситуация требует от бизнеса адаптивности, а не чистки кадров.

"Статус ЧС не дает права на массовые увольнения. Работодатель обязан приостанавливать деятельность или действие договоров, сохраняя рабочие места, а не избавляться от сотрудников под предлогом внешних обстоятельств", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Расторжение контракта допустимо лишь тогда, когда обстановка официально признана препятствующей трудовой деятельности на уровне актов властей, и альтернативы отсутствуют. Дистанционный формат, перевод или банальный простой для многих компаний остаются доступными инструментами. Попытка уволить персонал "по собственному" под давлением или задним числом с юридической точки зрения является грубым нарушением.

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Методы защиты трудовых прав

Алгоритм действий для работника прост: фиксация диалога и отсутствие поспешных подписей. Любые кадровые документы требуют внимательного изучения. Если работодатель принуждает к разрыву отношений, право на защиту интересов через надзорные органы становится ключевым.

"Работник должен понимать: в спорных ситуациях правда чаще оказывается на стороне сотрудника. Если компания использует режим ЧС как маскировку для оптимизации штата, суды встают на сторону пострадавшего, обязывая работодателя выплатить компенсации за время вынужденного простоя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Судебная практика подтверждает: незаконные увольнения в период региональных сложностей легко оспоримы. Инспекция труда и прокуратура реагируют на жалобы, особенно если предоставлены доказательства давления. Сохранение рабочих мест в нестабильные времена — фундамент социальной стабильности.

Ответы на популярные вопросы о ЧС и работе

Можно ли уволить сотрудника из-за введения ЧС?

Нет, ЧС сама по себе не является законным основанием для прекращения трудового договора.

Что делать, если требуют заявление "по собственному"?

Не подписывать документы, фиксировать угрозы, обращаться в прокуратуру и инспекцию труда с жалобой на принуждение.

Сохраняется ли зарплата при приостановке договора из-за ЧС?

Порядок выплат регулируется Трудовым кодексом при объявлении простоя, закон защищает сохранение рабочего места за сотрудником.

Чревато ли для работодателя увольнение по надуманным мотивам ЧС?

Да, компании грозят иски о восстановлении в должности, взыскании заработка за время пропуска и проверки надзорных органов.

"Если организация продолжает функционировать, а работодатель под предлогом ЧС сокращает штат вместо предложения альтернативных условий, такое увольнение — прямой повод для судебного разбирательства с высокой вероятностью успеха для работника", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной экономике Валерий Козлов.

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