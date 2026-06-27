Юг России пересобирает экономический каркас, превращая традиционные аграрные зоны в технологичные хабы. На форуме «Быть казаком» эксперты Столыпинского клуба препарировали будущее Кубани. В центре внимания — Усть-Лабинск, который претендует на роль самодостаточного игрока в составе краснодарской агломерации. Пока бизнес вкладывает в цеха и дороги, власти чертят графики демографических сдвигов на десятилетие вперед.
Усть-Лабинск перерастает статус провинциального райцентра. Профессор Александр Полиди видит здесь фундамент для мощного бренда. Город опирается на три опоры: агрессивное агропроизводство, строительный сектор и уже обкатанный образовательный кластер. Инфраструктурная сцепка с Краснодаром — реконструируемая трасса и железная дорога — превращает территорию в магнит для крупного капитала.
"Развитие инфраструктуры — это не только укладка асфальта, это капитализация земли. Когда Усть-Лабинск становится доступнее, внутренний туризм и логистика получают реактивное ускорение", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Креативные индустрии на Кубани сталкиваются с инерцией мышления. Однако именно они должны стать «клеем» для агломерации. Сочетание технологий и традиций — это не просто лозунг, а способ удержать деньги внутри региона. Инвесторы готовы вкладываться в предпринимательство, которое окупается быстрее, чем классические заводы-гиганты.
Главная головная боль — утечка «мозгов». Выпускники с высокими баллами ЕГЭ (от 80 и выше) массово уезжают в столицу. Ирина Абакина из НИУ ВШЭ подчеркивает: край отлично справляется с колледжами и школами, но вузовская повестка остается федеральной. Технические специальности, за которыми будущее программного обеспечения, часто требуют оплаты, что выталкивает талантливую молодежь из региональной орбиты.
|Сфера влияния
|Текущий статус на Кубани
|Образование
|Акцент на СПО при дефиците бюджетных мест в IT-вузах
|Инфраструктура
|Реконструкция дорог и развитие ЖД-сообщения «Усть-Лабинск — Краснодар»
|Экономика
|Переход от чистого агросектора к креативному предпринимательству
Рынок труда диктует свои правила: востребованы бизнес и программирование. Как и в ситуации, когда изменение климата ломает привычные океанские течения, глобальные тренды ломают старую систему распределения кадров. Чтобы молодежь осталась, региону нужно предложить условия, сравнимые с московскими офисами.
"Региональным властям придется искать деньги на социальные программы для молодых специалистов. Без этого миграционный отток превратит любые модные тренды в развитии территорий в декорацию без актеров", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова.
Министр Алексей Юртаев связывает успех Кубани с численностью населения. Если не будет людей — не будет экономики. Край ставит на комплексное развитие: пока домохозяйки изучают, какие цветы посадить летом для красоты двора, чиновники считают рабочие места. Форум-фестиваль «Быть казаком», организованный фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело», стал площадкой, где эти расчеты столкнулись с реальностью.
Площадки в Усть-Лабинске и хуторе Аргатов объединяют деловой прагматизм и культурный код. Усть-Лабинск при этом выступает не просто как локация, а как испытательный полигон для новой урбанистики. Здесь промышленный потенциал должен ужиться с концепцией «комфортного города», где каждый житель чувствует себя хозяином, а не временным гостем.
"Любой муниципальный проект сегодня должен учитывать как вырастить кабачки и как привлечь миллиардные инвестиции одновременно. Местные элиты Усть-Лабинска получили шанс встроиться в федеральную вертикаль через агломерацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Мероприятие продолжается мастер-классами и дискуссиями. Организаторы намеренно смешивают форматы: от детских квестов до обсуждения кадровых рисков. Это попытка создать среду, где бизнес-интересы не противоречат сохранению традиций казачества. Ведь сильная экономика строится на самоидентификации, а не на пустых застройках в чистом поле.
Благодаря мощному агросектору, близости к Краснодару и поддержке крупного частного капитала, который инвестирует в образовательные и социальные проекты.
Нехватка бюджетных мест на востребованных технических направлениях при высокой конкуренции со стороны столичных вузов, забирающих лучших абитуриентов.
Это сеть городов и поселков вокруг Краснодара, связанных общей экономикой, транспортом и рынком труда, где Усть-Лабинск претендует на роль хаба.
Помимо сельского хозяйства, это креативные индустрии, IT, строительство и образовательный туризм.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.