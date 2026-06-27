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Жительница Воронежа выиграла иск против недобросовестного подрядчика на сумму более миллиона

Россия » Центр » Воронеж

Строительный рынок Воронежа встряхнул громкий судебный финал: местная жительница отсудила у недобросовестного подрядчика более миллиона рублей. История развивалась по классическому сценарию затянувшегося долгостроя. Женщина наняла фирму для возведения дома, но вместо уютного семейного гнезда получила пачку нарушений строительных норм и сорванные графики. Терпение заказчицы лопнуло — контракт полетел в мусорную корзину, а дело переместилось в зал заседаний. Техническая экспертиза подтвердила: строители сэкономили на объеме работ и «накосячили» в технологии.

Судебный разбор: инвентаризация строительных грехов

Коминтерновский районный суд подошел к вопросу хирургически точно. Подрядчика обязали вернуть деньги за невыполненные этапы, оплатить переделки за другими мастерами и сверху накинули штраф с компенсацией морального вреда. Когда строительный брак превращает жизнь в бесконечный ремонт, домашний очаг нуждается в защите юристов, а не прорабов-сказочников.

"Такие дела — это всегда битва доказательств. Суд смотрит не на эмоции, а на заключение инженера-сметчика. Если фундамент «поплыл» или стены кривые, никакая высадка деревьев у дома не спасет от технического фиаско", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Однако решение суда — это лишь половина пути. Директор фирмы-нарушителя не спешил расставаться с миллионом. В игру вступили судебные приставы УФССП по Воронежской области. Они быстро перевели диалог из плоскости обещаний в плоскость уголовного кодекса, напомнив об ответственности за игнорирование Фемиды.

Методы убеждения: аресты счетов и запреты

Инструмент взыскания Последствия для должника
Арест банковских счетов Блокировка всех финансовых операций организации
Запрет регистрационных действий Невозможность продать или переоформить автопарк фирмы

Алгоритм сработал безотказно. Динамика взыскания ускорилась, когда техника подрядчика превратилась в «недвижимость» из-за запрета на регистрацию. В итоге юрлицо нашло средства — сумма превысила 1 млн рублей. Это не первый случай жесткой работы приставов в регионе: ранее коммунальщики Левобережного района выплатили 440 тысяч за потоп в квартире. Это сопоставимо с тем, как детонация двигателя разрушает механизм изнутри — долги разрушают бизнес.

"Жесткие административные меры — единственный способ привести в чувство региональных застройщиков. Когда на кону арест имущества, даже самые забывчивые директора находят деньги в бюджете", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Интересно, что современные заказчики стали юридически грамотнее. Они не ждут у моря погоды, а фиксируют каждый шаг подрядчика. Те, кто игнорирует правила игры, рискуют потерять не только репутацию, но и активы. Даже если ваш стиль — тихий люкс в загородном жилье, без жесткого контроля прорабов он превратится в громкий скандал.

"Строительный сектор региона сейчас находится под давлением. Судебная практика показывает, что суды все чаще встают на сторону граждан, наказывая фирмы рублем за срыв сроков и плохое качество", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о спорах с подрядчиками

Что делать, если строители сорвали сроки?

Сначала направьте досудебную претензию ценным письмом с описью. Это обязательный этап перед иском. Если реакция нулевая — готовьте документы в суд, требуя неустойку. Она может составлять до 3% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Как доказать, что дом построен с браком?

Нужна независимая строительно-техническая экспертиза. Эксперт проверит соответствие СНиПам и проекту. Без этого документа любые обвинения останутся личным мнением заказчика, которое не примет ни один судья.

Могут ли приставы арестовать технику фирмы?

Да, это одна из самых эффективных мер. Приставы накладывают запрет на любые регистрационные действия с тракторами, грузовиками и легковыми авто фирмы. Продать такую технику или заменить номера станет невозможно до полного погашения долга.

Можно ли взыскать деньги за «моральный ущерб»?

В спорах по закону о защите прав потребителей сумма морального вреда обычно невелика, но суды её стабильно присуждают. Главное — правильно обосновать страдания от жизни в недострое.

Для кого-то ремонт — это творчество, а для кого-то — повод для силовых нагрузок на нервную систему. Чтобы не доводить дело до проблем с кишечником на нервной почве, лучше проверять контрагентов до подписания бумаг. А если уж ввязались в стройку — держите под рукой телефон хорошего адвоката и синоптика, ведь подкормка томатов на участке возможна только тогда, когда над головой есть надежная крыша, а не судебные тяжбы.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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