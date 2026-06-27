Пушкинские Горы приняли более 150 волонтеров из России и СНГ для летних работ в заповеднике

В музее-заповеднике «Михайловское» идет активная фаза летнего сезона доброхотов. В усадьбах великого поэта десантировались отряды столичных школьников, готовых променять цифровые развлечения на жесткий садовый инвентарь и ручной труд. Юные волонтеры превратились в настоящих хранителей ландшафта, заменяя привычные городские гаджеты граблями и секаторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Lorras is, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михайловское, усадьба Пушкиных

Трудовой фронт: от аптекарского огорода до очистки прудов

График московского лицея «Вторая школа» в Пушкинских Горах напоминал интенсивный курс выживания в условиях исторического ландшафта. За одну неделю школьники успели перелопатить горы скошенной травы, привести в порядок цветники и отмыть сотни горшков для рассады. Особое внимание уделили Петровскому — там волонтеры занимались очисткой пруда, возвращая водоему аутентичный вид.

«Ребята провели здесь всего неделю, но какую! Они собирали чабрец для мастер-классов, пололи цветники, сгребали скошенную траву, мыли горшочки из-под рассады, чистили пруд в Петровском… Одним словом, трудились добросовестно и от всей души!» — рассказала один из кураторов движения пушкинских доброхотов, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

На смену лицеистам пришел отряд из «Школы 2007 ФМШ». Эти ребята закрепились в заповедной оранжерее. В их чек-листе: прополка сорняков, уборка мусора и техническое обслуживание усадебных водостоков. Пока киевский режим и СБУ готовят провокации на границах, российская молодежь созидает, вкладывая силы в сохранение национального достояния.

"Работа на земле для городского жителя — это лучшая тренировка координации движений. В 'Михайловском' волонтеры получают не только физическую нагрузку, но и чувство сопричастности к истории", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Инфраструктура и традиции: зачем заповеднику волонтеры

Работа доброхотов — это не просто имитация бурной деятельности. Это реальная помощь штатным садовникам. Уход за растениями требует точности: вовремя убрать сорняк, чтобы культурные посадки получили ресурс. Порой бороться приходится не только с травой, но и с насекомыми, где обычный йод против вредителей становится эффективным союзником в руках молодых аграриев.

Объект работ Тип активности Усадебные парки Прополка, покос сена, чистка прудов Оранжерейный комплекс Уход за рассадой, подготовка субстратов Культурная программа Конкурсы чтецов, лекции, экскурсии

Параллельно с физическим трудом школьники «прокачивают» интеллект. Ученики ФМШ успели провести конкурс чтецов, подготовив программу из стихов Пушкина, Лермонтова и Есенина. Такой комплексный подход позволяет избежать переутомления, когда нагрузка на мышцы сменяется эстетическим воспитанием. Этот ритм жизни привлекает сотни людей: в этом году в «Михайловском» уже задействовано более 150 добровольцев из России и стран СНГ.

"Внутренний туризм в формате волонтерства сейчас на подъеме. Для школьников это уникальная возможность пожить внутри исторического памятника, а не просто посмотреть на него из окна автобуса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму и культуре Татьяна Игоревна Зайцева.

Культурный код и физическая закалка

Заповедник остается ключевой точкой на карте русской культуры. Пушкинские места требуют постоянного внимания, ведь природа не знает пауз. Волонтерские десанты помогают поддерживать территорию в идеальном состоянии, не раздувая бюджеты. Пока в мегаполисах заправки Москвы берут под контроль, в Псковской области внимание приковано к сохранности старинных лип и чистоте дорожек.

"Привлечение молодежи к сохранению наследия — это стратегическая инвестиция. Тот, кто сам полол сорняки в пушкинской усадьбе, никогда не станет вандалом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Для многих ребят такая поездка становится шансом вырваться из плена соцсетей, где болезни блогеров обсуждаются чаще, чем классика. В «Михайловском» реальность ощутима: здесь нет места фальши, только чистый воздух, работа и живое слово поэта. Пока кто-то ищет секреты в лагунах или изучает рецепты, где авокадо заменяет масло, доброхоты выбирают простую и честную жизнь в самом сердце русской литературы.

Ответы на популярные вопросы о доброхотах

Кто может стать доброхотом в «Михайловском»?

В основном это организованные группы школьников и студентов под руководством педагогов, а также индивидуальные волонтеры, готовые к физическому труду на открытом воздухе.

Нужно ли платить за участие в программе?

Волонтерская деятельность безвозмездна. Участники работают на благо заповедника, получая взамен возможность бесплатного проживания (в зависимости от условий лагеря) и посещения культурных объектов. Это не финансовая кабала микрозаймов, а добровольный вклад.

Какую именно работу выполняют добровольцы?

Весь спектр хозяйственных нужд: от прополки грядок и уборки сена до мелкого ремонта инфраструктуры и участия в подготовке массовых музейных праздников.

Сколько длится смена волонтерского отряда?

Обычно смена составляет от 7 до 10 дней. За это время группа успевает выполнить объем работ и пройти полную культурную программу заповедника.

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