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СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге реконструируют под бизнес-центр с торговыми площадями

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Знаменитый петербургский изолятор на Арсенальной набережной готовится к радикальной смене амплуа. Комплекс «Кресты», выкупленный в прошлом году ГК КВС за 1,136 миллиарда рублей, превращается из тюремного бастиона в деловой и общественный квартал. Проекты первых пяти корпусов, где разместятся офисы, магазины и рестораны, уже легли на стол в Комитет по охране памятников (КГИОП). Это не просто стройка, а попытка стереть мрачный след истории с лица города, внедрив в старые стены новую жизнь и коммерческую логику.

Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by karel291, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тюрьма Кресты, Санкт-Петербург

Реновация казематов: от изоляции к открытости

Архитектурный штаб «Спецреставрация» взял на себя роль проводника между прошлым и будущим. Пять корпусов комплекса ожидает перепрошивка под современные стандарты эксплуатации. Пока инвесторы верстают планы по коммерческим площадям, проектировщики закладывают фундамент духовного возрождения — восстановление храма на территории СИЗО. В отличие от прошлых десятилетий, церковь станет доступной для всех петербуржцев. Это первый шаг к тому, чтобы закрытая «зона» влилась в городской ритм так же гармонично, как Челябинская область принимает соотечественников по программам развития регионов.

"Приспособление таких объектов требует ювелирной точности. Нельзя просто покрасить стены; нужно менять саму энергетику места, сохраняя при этом кирпичную кладку и объемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Однако вопрос исторической памяти стоит остро. Архитектор Наринэ Тютчева уверена: нельзя просто объявить здание бывшим и начать торговать кофе. Она предлагает ввести «карантинный период», используя силу искусства для «лечения» пространства. Подобно тому, как антивозрастной уход возвращает волосам жизнь без агрессивной химии, так и культурные проекты должны бережно подготовить горожан к новому восприятию «Крестов».

Параметр Детали проекта
Количество первых объектов 5 корпусов под офисы и ритейл
Стоимость выкупа лота 1,136 миллиарда рублей
Ключевое отличие Сплошное благоустройство ранее закрытой зоны

Ландшафт против тюремного духа

Основной вызов для реставраторов — отсутствие на территории какой-либо зелени или рекреационных зон. Тюрьма строилась не для прогулок, а для изоляции. Теперь же архитекторам предстоит «нарисовать» среду с нуля. Генеральный директор НИиПИ «Спецреставрация» Игорь Пасечник делает ставку на изменение атмосферы через ландшафт. Территория должна перестать давить на психику. Это работа сопоставима по сложности с тем, как Иран защищает свои интересы в Персидском заливе — расчетливо, жестко и с пониманием стратегической важности каждого метра.

"Реновация территории — это всегда риск. Если инвестор сэкономит на озеленении и малых архитектурных формах, проект превратится в очередной бездушный бизнес-центр за забором", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Конкуренция за внимание горожан заставляет девелоперов искать новые смыслы. Петербуржцы привыкли к качественным пространствам, и полумеры здесь не пройдут. Если раньше здесь царил режим и устав, то теперь должны появиться стиль и комфорт. Возможно, кто-то придет сюда в модной летней обуви просто выпить эспрессо там, где десятилетиями гремели засовы. Любое нарушение правил благоустройства здесь станет заметнее, чем если бы дорожный инспектор оштрафовал лихача в центре города — внимание общественности к объекту колоссальное.

"Экономика таких проектов балансирует на грани. Затраты на реставрацию огромны, и окупаемость возможна только при создании уникального трафика", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Важным аспектом остается юридическая и экономическая чистота сделок в условиях меняющегося рынка. На фоне дискуссий о том, насколько легитимны западные санкции в отношении российских активов, внутренние инвестиции в подобные знаковые объекты выглядят как надежное вложение в национальную инфраструктуру. Пока экспортные графики нефти лихорадит, девелопмент внутри страны создает новые точки роста.

Ответы на популярные вопросы о реновации «Крестов»

Что именно появится в корпусах бывшей тюрьмы?

В первых пяти зданиях планируется открыть офисные центры, торговые точки и заведения общепита. Весь комплекс будет адаптирован под многофункциональное общественное пространство.

Будет ли разрушена историческая архитектура?

Нет, проект проходит согласование в КГИОП. Главная задача — реставрация и сохранение внешнего облика памятника при полной замене коммуникаций и внутренней начинки.

Смогут ли обычные люди попасть на территорию?

Да, концепция «Крестов» предполагает открытость. Помимо коммерции, там восстановят церковь, которая будет доступна для посещения всем желающим.

Кто финансирует такой масштабный проект?

Работами занимается группа компаний КВС, которая приобрела объект на аукционе в марте прошлого года. Все инвестиции являются частными.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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