Знаменитый петербургский изолятор на Арсенальной набережной готовится к радикальной смене амплуа. Комплекс «Кресты», выкупленный в прошлом году ГК КВС за 1,136 миллиарда рублей, превращается из тюремного бастиона в деловой и общественный квартал. Проекты первых пяти корпусов, где разместятся офисы, магазины и рестораны, уже легли на стол в Комитет по охране памятников (КГИОП). Это не просто стройка, а попытка стереть мрачный след истории с лица города, внедрив в старые стены новую жизнь и коммерческую логику.
Архитектурный штаб «Спецреставрация» взял на себя роль проводника между прошлым и будущим. Пять корпусов комплекса ожидает перепрошивка под современные стандарты эксплуатации. Пока инвесторы верстают планы по коммерческим площадям, проектировщики закладывают фундамент духовного возрождения — восстановление храма на территории СИЗО. В отличие от прошлых десятилетий, церковь станет доступной для всех петербуржцев. Это первый шаг к тому, чтобы закрытая «зона» влилась в городской ритм так же гармонично, как Челябинская область принимает соотечественников по программам развития регионов.
"Приспособление таких объектов требует ювелирной точности. Нельзя просто покрасить стены; нужно менять саму энергетику места, сохраняя при этом кирпичную кладку и объемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Однако вопрос исторической памяти стоит остро. Архитектор Наринэ Тютчева уверена: нельзя просто объявить здание бывшим и начать торговать кофе. Она предлагает ввести «карантинный период», используя силу искусства для «лечения» пространства. Подобно тому, как антивозрастной уход возвращает волосам жизнь без агрессивной химии, так и культурные проекты должны бережно подготовить горожан к новому восприятию «Крестов».
|Параметр
|Детали проекта
|Количество первых объектов
|5 корпусов под офисы и ритейл
|Стоимость выкупа лота
|1,136 миллиарда рублей
|Ключевое отличие
|Сплошное благоустройство ранее закрытой зоны
Основной вызов для реставраторов — отсутствие на территории какой-либо зелени или рекреационных зон. Тюрьма строилась не для прогулок, а для изоляции. Теперь же архитекторам предстоит «нарисовать» среду с нуля. Генеральный директор НИиПИ «Спецреставрация» Игорь Пасечник делает ставку на изменение атмосферы через ландшафт. Территория должна перестать давить на психику. Это работа сопоставима по сложности с тем, как Иран защищает свои интересы в Персидском заливе — расчетливо, жестко и с пониманием стратегической важности каждого метра.
"Реновация территории — это всегда риск. Если инвестор сэкономит на озеленении и малых архитектурных формах, проект превратится в очередной бездушный бизнес-центр за забором", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.
Конкуренция за внимание горожан заставляет девелоперов искать новые смыслы. Петербуржцы привыкли к качественным пространствам, и полумеры здесь не пройдут. Если раньше здесь царил режим и устав, то теперь должны появиться стиль и комфорт. Возможно, кто-то придет сюда в модной летней обуви просто выпить эспрессо там, где десятилетиями гремели засовы. Любое нарушение правил благоустройства здесь станет заметнее, чем если бы дорожный инспектор оштрафовал лихача в центре города — внимание общественности к объекту колоссальное.
"Экономика таких проектов балансирует на грани. Затраты на реставрацию огромны, и окупаемость возможна только при создании уникального трафика", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Важным аспектом остается юридическая и экономическая чистота сделок в условиях меняющегося рынка. На фоне дискуссий о том, насколько легитимны западные санкции в отношении российских активов, внутренние инвестиции в подобные знаковые объекты выглядят как надежное вложение в национальную инфраструктуру. Пока экспортные графики нефти лихорадит, девелопмент внутри страны создает новые точки роста.
В первых пяти зданиях планируется открыть офисные центры, торговые точки и заведения общепита. Весь комплекс будет адаптирован под многофункциональное общественное пространство.
Нет, проект проходит согласование в КГИОП. Главная задача — реставрация и сохранение внешнего облика памятника при полной замене коммуникаций и внутренней начинки.
Да, концепция «Крестов» предполагает открытость. Помимо коммерции, там восстановят церковь, которая будет доступна для посещения всем желающим.
Работами занимается группа компаний КВС, которая приобрела объект на аукционе в марте прошлого года. Все инвестиции являются частными.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.