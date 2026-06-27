Сельхозпроизводителям Хабаровска компенсируют 90% затрат на разработку проектов мелиорации земель

Аграрный сектор сталкивается со структурным вызовом — необходимостью возврата в оборот заброшенных земель. АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" открыл прием заявок на софинансирование мелиоративных проектов. Регулятор внедряет жесткую, но финансово привлекательную модель: государство покрывает 90% затрат на проектирование, оставляя бизнесу лишь 10% операционной нагрузки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер настраивает систему полива в большой теплице

Заявки принимаются до 30 июня. Это не просто субсидия, а инструмент оздоровления земельного баланса региона.

Правила игры: кто получит доступ к капиталу

Программа ориентирована на институциональных игроков. В контур поддержки входят юридические лица, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства. Главный критерий — наличие официального статуса сельхозпроизводителя. Регулятор отсекает случайных интересантов, фокусируясь на тех, кто готов инвестировать в долгосрочную устойчивость угодий. Субсидии целевые: деньги направляются на проектирование реконструкции и строительство новых гидротехнических систем.

"Мы видим перегрев на рынке аренды качественных земель, поэтому мелиорация простаивающих участков — это единственный путь расширения производства. 90-процентное покрытие проектных работ снимает с фермера первичный риск ошибки в расчетах", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цифровой контур и администрирование лимитов

Трансформация системы распределения госсредств идет по пути полной прозрачности. Подать документы можно через онлайн-платформу фонда, исключая человеческий фактор. Цифровизация администрирования позволяет оперативно мониторить экологическое соответствие проектов. Рынок мелиорации жестко регулируется: проект обязан отвечать стандартам использования природных ресурсов. Сухой расчет — каждый вложенный рубль должен работать на прирост валового продукта территории.

Параметр программы Значение / Условие Доля государственного участия 90% от стоимости проекта Срок подачи заявок До 30 июня включительно Целевой горизонт Программа до 2030 года

Фонд берет на себя роль сервисного хаба. Специалисты консультируют по оформлению документации и подбору технологических решений. Это снижает порог входа для малого бизнеса, у которого часто нет штатных инженеров для подготовки сложных схем орошения. Регулятор по сути настраивает "умный" фильтр: поддержка идет тем, кто понимает климатические риски и строит адаптивные системы.

"Любой мелиоративный проект — это обременение и ответственность. Мы проверяем чистоту прав на землю и соответствие проектных мощностей заявленным лимитам потребления воды. Здесь нет места кустарным методам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Эффективность против заброшенных гектаров

Простаивающая земля — это убыток для бюджета. Программа "Сельское хозяйство" на 2026-2030 годы ставит цель реанимировать неиспользуемые активы. Инвестиционный климат в регионе напрямую зависит от того, насколько быстро удастся преодолеть климатическую неустойчивость. Мелиорация — это страховка от засухи и фундамент для прогнозируемой урожайности. Те, кто проигнорируют это окно возможностей, рискуют столкнуться с дефицитом кормовой базы в будущем.

"В Тамбове искусственный интеллект внедряют в скоринг кредитов АПК. Здесь мы видим схожую логику: цифровой контроль и жесткие критерии эффективности", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о мелиорации

Можно ли изменить проект после получения субсидии?

Нет, проектная документация фиксируется в госконтракте. Любое отклонение от объемов работ потребует возврата субсидии и пересмотра условий.

Какие документы являются критически важными?

Помимо статуса сельхозтоваропроизводителя, ключевой документ — расчет сметной стоимости и техническое обоснование необходимости мелиорации конкретного участка.

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