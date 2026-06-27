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Мусорный оператор в Чегдомыне выплатит 190 тысяч за отказ от добровольного перерасчета

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Чегдомынский "мусорный" оператор ООО "Туран" проиграл бой в суде местным жителям и прокуратуре. Коммунальщики выписывали счета за вывоз отходов по тарифам, которые существовали только в их фантазиях. Вместо того чтобы тихо исправить ошибку после жалоб обитателей улицы Ленина, компания предпочла до последнего удерживать лишние деньги.

Рабочие на стройке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Рабочие на стройке

Судебная машина в итоге переехала упорство "Турана", заставив вернуть людям 190 тысяч рублей.

Прокурорский удар по тарифному беспределу

Схема мусорного бизнеса в Чегдомыне дала сбой на этапе сложения цифр. Проверка показала, что компания игнорировала официальные нормативы, раздувая платежки сверх меры. Механизм добровольного перерасчета, который должен был сработать после первых претензий, предсказуемо заклинило. Жители не стали смотреть на тающие кошельки и обратились в надзорное ведомство, превратив бытовой конфликт в судебный процесс.

"Такие компании часто рассчитывают на инертность населения. Если потребитель не проверяет каждую строчку в квитанции, лишние рубли оседают в карманах поставщика услуг годами. В данном случае юридическая неграмотность менеджмента обошлась им в крупную сумму", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Верхнебуреинский районный суд не нашел оправданий для действий "Турана". Аргументация прокуратуры, подкрепленная цифрами из тарификаторов, полностью обнулила защиту ответчика. Суд подтвердил: компания обязана работать в рамках закона, а не по принципу максимальной выгоды из воздуха.

Финансовая коррекция: детали взыскания

Итоговая сумма в 190 тысяч рублей — это не просто штраф, а возврат необоснованно изъятых средств. Пока в соседних регионах обсуждается модернизация сетей в Сургуте или внедряется цифровизация в Хакасии, чегдомынские коммунальщики пытались заработать старым проверенным способом завышения чеков. Сумма взыскания наглядно демонстрирует масштаб аппетитов компании на отдельно взятой улице.

Параметр спора Результат разбирательства
Общая сумма взыскания 190 000 рублей
Позиция компании Отказ от добровольного перерасчета
Статус тарифа Признан незаконно завышенным

"Излишнее усердие в начислениях обычно связано с попыткой закрыть кассовые разрывы за счет потребителя. Ресурсоснабжающие организации часто путают доходы от тарифа с возможностью бесконтрольно повышать плату под видом сервиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Для Хабаровского края этот кейс станет уроком дисциплины. Регуляторы все чаще обращают внимание на прозрачность начислений, особенно в удаленных поселках, где контроль традиционно слабее. В то время как Калининград страдает от дефицита топлива, а Удмуртия чинит систему 112, Чегдомын доказывает, что даже один иск может дисциплинировать целый рынок.

"Ситуация в Чегдомыне — типовой пример системного сбоя в управлении. Если компания не инвестирует в аудит собственных начислений, она неизбежно инвестирует в судебные издержки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Что делать, если в квитанции указан неверный тариф?

Необходимо подать письменную претензию в офис компании-поставщика услуг с требованием произвести перерасчет. Если в течение 30 дней ответа нет или он отрицательный — обращайтесь в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Может ли мусорный оператор менять цены без предупреждения?

Нет, тарифы устанавливаются региональными органами власти. Любые изменения должны быть опубликованы официально и не могут превышать предельные индексы, установленные для конкретной территории.

Как вернуть переплаченные деньги?

Деньги возвращаются либо в виде прямой выплаты на счет, либо учитываются как аванс в будущих платежных периодах. В случае судебного решения, как с ООО "Туран", взыскание происходит через службу судебных приставов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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