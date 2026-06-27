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Север больше не пугает холодом: выплаты в Мурманской области заставили Москву сдать позиции

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Заполярье превратилось в настоящий финансовый магнит для тех, кто только начинает строить карьеру. Мурманская область прочно закрепилась в высшей лиге регионов с самыми щедрыми выплатами молодежи, заняв седьмую строчку общероссийского рейтинга. Пока столицы диктуют моду, Север диктует уровень жизни: здесь вчерашние студенты и специалисты до 34 лет в среднем получают 119,3 тысячи рублей ежемесячно. Это не просто цифры в отчетах, а реальный ценовой ценз, который регион выставляет за суровый климат и уникальные компетенции.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

География высоких чеков: кто диктует правила

Арктические широты продолжают выкачивать кадры из центральных регионов, предлагая условия, недоступные в большинстве миллионников. Лидером гонки за молодую кровь стала Чукотка, где средний чек специалиста достигает 182,5 тысячи рублей. Следом идет Магаданская область со 151,2 тысячи. Москва, привыкшая быть первой, на этот раз довольствуется "бронзой" и показателем в 143,7 тысячи рублей. Мурманск в этой системе координат выглядит как сбалансированная площадка: здесь внутренний туризм и промышленный сектор создают конкурентную среду, заставляя работодателей постоянно пересматривать зарплатные сетки.

"Высокие зарплаты в северных регионах уже не являются компенсацией за неудобства, они становятся рыночным стандартом для удержания квалифицированных кадров в условиях кадрового голода", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Золотые жилы экономики: где платят больше всего

Если смотреть на структуру доходов под микроскопом, становится ясно: деньги лежат в недрах и проводах. Добыча полезных ископаемых остается абсолютным чемпионом — здесь профессионалы получают около 147 тысяч рублей. Сектор связи и IT дышит в спину с результатом 140,7 тысячи. В Мурманской области эти показатели подкрепляются активным дорожным строительством и развитием транспортных коридоров, что напрямую влияет на кошельки сотрудников логистических компаний.

Отрасль экономики Средний доход специалиста (руб.)
Добыча ископаемых 147 000
Информация и связь 140 700
Наука и техника 119 400
Строительство 118 600

"Рост зарплат в строительном секторе Заполярья напрямую связан с дефицитом узких специалистов, способных работать с новыми технологиями в условиях вечной мерзлоты", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Связь доходов и качества жизни в регионе

Высокие заработки молодежи — это не только возможность покупать дорогую технику, но и запрос на совершенно другой уровень городской среды. Власти региона это понимают: сейчас в Мурманске идет масштабный ремонт дворов, создаются образовательные кластеры и современные общественные пространства. Параллельно с этим федеральный центр внедряет новые культурные стандарты. В частности, Владимир Путин поручил интегрировать изучение лучших отечественных кинолент в школьную программу, что должно сформировать у нового поколения специалистов не только тягу к заработку, но и глубокий культурный код.

"При таких доходах населения стоимость содержания жилья и качество коммунальных услуг становятся критически важными факторами для тех, кто решает остаться на Севере", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о доходах в Заполярье

Почему в Мурманской области зарплаты выше, чем в Петербурге?

Это результат сочетания северных надбавок, дефицита кадров в ключевых отраслях и высокой концентрации добывающих и логистических предприятий.

В каких отраслях наблюдается самый быстрый рост выплат?

Лидируют сфера IT, добыча ресурсов и строительство. Также серьезный рост показывают научные исследования и проектирование.

Являются ли эти цифры "чистыми" на руки?

Данные ТАСС базируются на средних начисленных суммах. Итоговая выплата зависит от индивидуальных налоговых вычетов и стажа работы в условиях Севера.

Связаны ли высокие доходы с планами по реновации городов?

Напрямую. Платежеспособное население требует качественной инфраструктуры, что стимулирует программы модернизации жилья и социальных объектов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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