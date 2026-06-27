Новый инструмент поддержки общественных инициатив запустили в Тюменской области

В Тюменской области запустили конвейер нефинансовой поддержки локальных инициатив. Вместо привычных бюрократических барьеров регион внедряет систему ресурсных микро-инъекций. Активисты, проектные команды и бизнес получили возможность запрашивать инвентарь, помещения или медийное сопровождение по запросу, а не по графику.
Система работает как сервисный центр для социальных инженеров: заявки принимаются ежемесячно, что снимает проблему "выгорания" проектов в ожидании годовых грантов.
Ресурсная помощь выстроена по принципу модульного конструктора. Организаторам не выдают наличные, которые требуют месяцев отчетности, а предоставляют готовые инструменты. В пакет входят услуги специалистов, доступ к коворкингам и логистическая база. Это позволяет быстро "собрать" проект и запустить его в работу, минуя стадию поиска первичного капитала. Участниками программы могут стать все — от индивидуальных предпринимателей до некоммерческих организаций, готовых менять городскую среду.
"Новая система позволит оперативно закрывать текущие запросы от сообществ. Это инструмент для команд, которым нужны материалы или площадка здесь и сейчас, а не через полгода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru гендиректор АНО "Агентство современных коммуникаций" Владимир Орлов.
Программа четко разделена на четыре вектора. Инфраструктурная поддержка обеспечивает физическое пространство, программная — наполнение контентом, информационная — охваты в медиа, а организационная — силами экспертов. При этом установлены жесткие финансовые границы для нефинансовых услуг: потолок составляет 20 тысяч рублей на конкретный запрос. Такой подход отсекает "грантоедов" и оставляет ресурсы для тех, кому не хватает малого для завершения большого дела.
|Вид поддержки
|Особенности предоставления
|Инфраструктурная
|Предоставление помещений и оборудования без оплаты аренды.
|Информационная
|Лимит 20 000 рублей на продвижение в региональных медиа.
"Такой формат — это работа на опережение. Мелкие вложения в инфраструктуру на местах предотвращают стагнацию социальной активности и экономят бюджетные средства", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Цикличность подачи заявок до 1 числа каждого месяца превращает административный аппарат в гибкий сервис. Проекты больше не зависят от "сезонности" бюджетных выплат. Это позволяет власти видеть реальные потребности жителей в режиме реального времени, а не через призму ежегодных отчетов. Фактически регион создает банк ресурсов, доступ к которому определяется эффективностью идеи, а не связями в кабинетах.
"Для малых городов и сельских территорий такая подпитка важнее крупных дотаций. Это дает возможность благоустроить двор или провести фестиваль без лишней волокиты", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Нет. Программа работает исключительно в нефинансовой форме. Оплачиваются товары и услуги специалистов, необходимые для проекта, но прямые выплаты наличными не предусмотрены.
Круг участников максимально широк: от обычных жителей и активных команд до ИП и коммерческих структур, если их проект имеет общественную значимость.
Заявки принимаются регулярно. Вы можете обращаться ежемесячно по мере появления новых этапов проекта или запуска новых инициатив, подавая документы до 1 числа.
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