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Новый инструмент поддержки общественных инициатив запустили в Тюменской области

Россия » Урал » Тюмень

В Тюменской области запустили конвейер нефинансовой поддержки локальных инициатив. Вместо привычных бюрократических барьеров регион внедряет систему ресурсных микро-инъекций. Активисты, проектные команды и бизнес получили возможность запрашивать инвентарь, помещения или медийное сопровождение по запросу, а не по графику.

Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
Фото: commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014

Система работает как сервисный центр для социальных инженеров: заявки принимаются ежемесячно, что снимает проблему "выгорания" проектов в ожидании годовых грантов.

Механика поддержки: от склада до эфира

Ресурсная помощь выстроена по принципу модульного конструктора. Организаторам не выдают наличные, которые требуют месяцев отчетности, а предоставляют готовые инструменты. В пакет входят услуги специалистов, доступ к коворкингам и логистическая база. Это позволяет быстро "собрать" проект и запустить его в работу, минуя стадию поиска первичного капитала. Участниками программы могут стать все — от индивидуальных предпринимателей до некоммерческих организаций, готовых менять городскую среду.

"Новая система позволит оперативно закрывать текущие запросы от сообществ. Это инструмент для команд, которым нужны материалы или площадка здесь и сейчас, а не через полгода", — объяснил в беседе с Pravda. Ru гендиректор АНО "Агентство современных коммуникаций" Владимир Орлов.

Лимиты и правила эксплуатации

Программа четко разделена на четыре вектора. Инфраструктурная поддержка обеспечивает физическое пространство, программная — наполнение контентом, информационная — охваты в медиа, а организационная — силами экспертов. При этом установлены жесткие финансовые границы для нефинансовых услуг: потолок составляет 20 тысяч рублей на конкретный запрос. Такой подход отсекает "грантоедов" и оставляет ресурсы для тех, кому не хватает малого для завершения большого дела.

Вид поддержки Особенности предоставления
Инфраструктурная Предоставление помещений и оборудования без оплаты аренды.
Информационная Лимит 20 000 рублей на продвижение в региональных медиа.

"Такой формат — это работа на опережение. Мелкие вложения в инфраструктуру на местах предотвращают стагнацию социальной активности и экономят бюджетные средства", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Стратегия точечных улучшений

Цикличность подачи заявок до 1 числа каждого месяца превращает административный аппарат в гибкий сервис. Проекты больше не зависят от "сезонности" бюджетных выплат. Это позволяет власти видеть реальные потребности жителей в режиме реального времени, а не через призму ежегодных отчетов. Фактически регион создает банк ресурсов, доступ к которому определяется эффективностью идеи, а не связями в кабинетах.

"Для малых городов и сельских территорий такая подпитка важнее крупных дотаций. Это дает возможность благоустроить двор или провести фестиваль без лишней волокиты", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о поддержке инициатив

Можно ли получить поддержку деньгами на зарплаты сотрудникам?

Нет. Программа работает исключительно в нефинансовой форме. Оплачиваются товары и услуги специалистов, необходимые для проекта, но прямые выплаты наличными не предусмотрены.

Кто может подать заявку на получение ресурсов?

Круг участников максимально широк: от обычных жителей и активных команд до ИП и коммерческих структур, если их проект имеет общественную значимость.

Как часто можно обращаться за помощью?

Заявки принимаются регулярно. Вы можете обращаться ежемесячно по мере появления новых этапов проекта или запуска новых инициатив, подавая документы до 1 числа.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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