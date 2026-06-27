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В Твери улица Ленина и спальные районы признаны опасными для пешеходов из-за ям

Россия » Центр » Тверь

В Твери городская среда начала напоминать полосу препятствий для экстремалов. Центральные улицы и спальные районы покрылись сетью трещин и глубоких выбоин. Жители массово шлют сигналы о помощи: передвижение по тротуарам превратилось в квест, где ценой ошибки становятся травмы. Главный очаг напряженности — улица Ленина, где качество покрытия не выдерживает критики.

Пожилой мужчина выгуливает собаку в дождь ночью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина выгуливает собаку в дождь ночью

Прокурорский десант: кто ответит за ямы

Тверская инфраструктура дала системный сбой. Особенно цинично ситуация выглядит вблизи детских площадок и автобусных остановок, где плотность пешеходного трафика зашкаливает. Прокуратура Тверской области зафиксировала нарушения нормативов и подтвердила: городские власти затянули с обновлением пешеходных зон.

"Инфраструктура Твери сейчас — это изношенный механизм. Прокурорская проверка выявила не только опоздание по срокам, но и откровенно слабый уровень исполнения. Подрядчики экономят на материалах, что ведет к быстрому разрушению полотна", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Надзорное ведомство настаивает: ямы — это не просто эстетический дефект, а прямая угроза безопасности. Локальные заплатки уже не спасают положение. Требуется полная ревизия тротуарной сети, так как точечный ремонт лишь маскирует проблему, не устраняя причину быстрого износа асфальта.

Ремонтные работы: скорость против формализма

Городская администрация рапортует о старте восстановительных работ. Дорожные бригады вышли на объекты, но темпы их работы вызывают скепсис у горожан. Пока чиновники рисуют графики, жители продолжают маневрировать между ямами. Власти обещают разблокировать дополнительные бюджетные лимиты, чтобы закрыть вопрос безопасности пешеходов.

"Разрыв между выделенными средствами и реальным состоянием улиц увеличивается. Твери нужна не косметическая реставрация, а жесткий контроль за целевым использованием каждого рубля. Пока мы видим лишь попытки потушить пожар в ручном режиме", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для сравнения масштабов проблемы и предлагаемых решений стоит взглянуть на текущие показатели муниципальных планов.

Проблема участка Реакция властей
Разрушение тротуаров у школ и остановок Первоочередное включение в план работ
Низкое качество материалов подрядчика Прокурорские штрафы и предписания
Дефицит бюджета на содержание дорог Заявка на увеличение финансирования

Специалисты по городской среде подчеркивают: время полумер прошло. Если финансирование не будет освоено до начала сезона дождей, Тверь рискует окончательно потерять пешеходный каркас в центральных районах.

"Безопасная городская среда — это не роскошь, а базовый стандарт. Когда тротуар превращается в полосу препятствий у детской площадки, это говорит о провале в планировании. Тверь требует комплексной модернизации сетей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии дорог в Твери

Куда жаловаться на глубокие ямы на тротуаре?

Первичная инстанция — городская администрация и департамент дорожного хозяйства. Если реакции нет, следует обращаться в прокуратуру с требованием провести проверку безопасности пешеходного маршрута.

Как узнать, включена ли моя улица в план ремонта?

Графики работ публикуются на официальном портале города. В случае отсутствия улицы в списках, жители могут инициировать коллективное обращение через платформу обратной связи.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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