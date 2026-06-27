Омская компания Продцентр уходит с рынка чая после двадцати лет работы в регионе

Омский рынок горячих напитков переформатирует логистические цепочки. Компания «Продцентр», два десятилетия поставлявшая чай в региональные ритейл-сети, уходит на ликвидацию. Юридическая зачистка бизнеса Руслана Горюнова началась официально: соответствующее уведомление появилось на федеральном ресурсе 26 июня 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under publiс domain Чай с медом

Финал чайной империи: цифры и факты

Процесс закрытия предприятия запущен единственным владельцем. «Общество с ограниченной ответственностью «Продцентр» на основании законодательства уведомляет о том, что участником принято решение о ликвидации и назначении ликвидатора Горюнова Руслана Владимировича», — цитирует документ издание «СуперОмск». Это решение ставит точку в истории фирмы, зарегистрированной еще в 2005 году.

"Ликвидация старейших игроков рынка часто связана с низкой маржинальностью в массовом сегменте. Когда чистая прибыль составляет доли процента от оборота, собственнику проще закрыть проект, чем искать способы экономии ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Финансовые показатели компании за 2025 год наглядно иллюстрируют стагнацию. При выручке в 32,6 миллиона рублей чистая прибыль едва превысила 144 тысячи. Налоговая отчетность также зафиксировала сокращение штата: к началу процесса ликвидации в компании числилось всего 43 сотрудника. Такая динамика напоминает горизонт событий, за которым возврат к росту становится физически невозможным.

Бренды остаются, изготовители меняются

Для рядового потребителя исчезновение юрлица может пройти незамеченным. «Продцентр» выступал производственной площадкой для популярных марок чая «Алтын», «Вдохновение» и «Фруктовая линия». Однако свято место в ритейле пусто не бывает. На упаковках продукции 2026 года выпуска уже значится новый изготовитель — компания «Торгинвест», сменившая омского подрядчика по заказу московского дистрибьютора.

"В пищевой промышленности смена производственной площадки — процедура стандартная. Главное, чтобы рецептура и вкус продукта не пострадали при переезде на новые мощности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

В Омской области на данный момент остается еще пять предприятий, специализирующихся на переработке чая и кофе. Конкуренция в секторе высока, а требования к внешнему виду товара и качеству упаковки постоянно растут. Ликвидация одного игрока лишь освобождает долю рынка для более агрессивных и финансово устойчивых структур.

Показатель (2025 год) Значение Выручка ООО «Продцентр» 32,6 млн рублей Чистая прибыль ~144 тыс. рублей Количество сотрудников 43 человека Срок работы на рынке Более 20 лет

Уход «Продцентра» выглядит как плановая эвакуация капитала, а не как стихийное бедствие или неожиданная атака конкурентов. Владелец бизнеса сам возглавил ликвидационную комиссию, что минимизирует риски возникновения корпоративных конфликтов.

"Прозрачная процедура самоликвидации свидетельствует о цивилизованном выходе из бизнеса. Это гораздо лучше, чем накопление долгов по зарплате или дефицит ресурсов для операционной деятельности", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Интересно, что объект закрывается на фоне общей трансформации городских пространств. Ситуация напоминает случай, когда старая усадьба в центре города уступает место современному бизнес-центру: старые формы производства становятся неэффективными в новых экономических реалиях.

Ответы на популярные вопросы о ликвидации ООО

Кто принимает решение о закрытии компании?

Решение принимается общим собранием участников или единственным учредителем, как в случае с омским «Продцентром».

Что происходит с долгами при ликвидации?

В процессе создается промежуточный ликвидационный баланс. Все требования кредиторов должны быть удовлетворены за счет имущества ликвидируемой фирмы.

Может ли учредитель быть ликвидатором?

Да, законодательство позволяет назначить руководителем ликвидационной комиссии владельца компании или нанять стороннего специалиста.

Как долго длится процесс закрытия?

Стандартный срок составляет от четырех месяцев до года, включая время на публикацию объявлений и проверку со стороны налоговых органов.

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