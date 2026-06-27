Администрация Пермского края увеличит охват цифрового видеонаблюдения на 40 процентов

Пермский край форсирует внедрение цифрового надзора. Единая система видеонаблюдения в регионе перешагнула отметку в 7000 устройств. Это не предел: администрация Прикамья намерена нарастить охват еще на 40% в ближайшие годы. Город превращается в прозрачный аквариум, где каждый шаг фиксируется нейросетями. Особый акцент сделан на тотальной идентификации — количество камер, способных распознавать лица, стабильно растет.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Камера видеонаблюдения над трассой

Цифровой глаз: итоги и планы на экспансию

Динамика установки оборудования напоминает конвейер. За 2025 год региональную сеть пополнили 1000 новых точек обзора. В 2026 году темпы ускорятся: в планах значится монтаж 1500 единиц техники. Власти плотно упаковывают города камерами, создавая сплошное покрытие. Это не просто вопрос фиксации прав дольщиков или мониторинга улиц, а построение полноценного контура безопасности.

"Развертывание таких систем требует жесткой проверки эффективности. Бессмысленно вешать железо, если программная часть не справляется с потоком данных. Нужен внешний аудит, как это сделали в Новгородской области по другим направлениям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Развитие инфраструктуры идет параллельно с обеспечением ее живучести. Любая аномальная погода, будь то шторм или ураган, не должна выводить систему из строя. Поэтому интеграция охватывает не только центр города, но и отдаленные районы, где раньше видеонаблюдение отсутствовало.

Идентификация в толпе: ставка на «умные» объективы

Главная фишка модернизации — биометрический потенциал. Из 7000 работающих камер более 1000 уже умеют узнавать людей в лицо. В 2025 году добавили 100 таких терминалов, а в текущем году их число удвоится — появится еще 200 высокотехнологичных «глаз». Система учится выделять конкретные маркеры в потоке, что критически важно для нахождения нарушителей или предотвращения ЧС.

"Инвестиции в системы мониторинга — это база для снижения ущерба от происшествий. Видеофиксация помогает оперативным службам реагировать быстрее, особенно когда регион накрывает паводок или случаются техногенные сбои", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Показатель Значение / План Общее количество камер (текущее) Более 7 000 Устройства с распознаванием лиц Свыше 1 000 План установки на 2026 год 1 500 новых камер

Масштабирование проекта идет по плану «Единой системы видеонаблюдения». Это подразумевает не просто установку «железа» на столбах, а создание единого архива, доступного правоохранительным органам в реальном времени. Аналогичные механизмы контроля внедряются и в других сферах — от надзора за популяцией животных, как в Туве, до контроля за муниципальными нормативами.

"Развитие цифрового щита увеличивает административную прозрачность. Это позволяет пресекать любые ограничения в предоставлении услуг и оперативно рассматривать жалобы", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Прикамье стремится к статусу одного из самых «оцифрованных» регионов. Камеры теперь не только фиксируют ДТП или преступления, но и следят за качеством воды в открытых источниках и состоянием дорожного полотна. Информационный поток становится основой управления мегаполисом.

Ответы на популярные вопросы о видеонаблюдении в Прикамье

Сколько всего камер работает в Пермском крае?

На данный момент в Единую систему заведено более 7000 устройств.

Много ли среди них «умных» камер с распознаванием лиц?

В системе уже задействовано более 1000 камер с функцией идентификации личности.

Каковы планы по развитию сети в 2026 году?

Власти планируют смонтировать еще 1500 камер, из которых 200 будут оснащены биометрическими модулями.

Насколько вырастет система в ближайшие годы?

Профильные ведомства заложили рост общего количества камер на 40% относительно текущих показателей.

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