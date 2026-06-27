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Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

РЖД расширяют пропускную способность на петербургском направлении. Перевозчик увеличивает составность высокоскоростных поездов на фоне пикового интереса к событиям в Северной столице. Дополнительные вагоны прицепят к "Сапсанам" в первые три дня июля.

Сапсан
Фото: commons.wikimedia.org by Shilpy Arora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сапсан

График сдвоенных составов

Компания переводит на усиленный режим работы четыре рейса. Сдвоенные "Сапсаны" запустят 1, 2 и 3 июля. Изменения коснутся следующих направлений:

Маршрут Время отправления
Москва — Петербург (№778) 17:40
Москва — Петербург (№780) 19:30
Петербург — Москва (№759) 09:00
Петербург — Москва (№767) 13:00

Билеты на увеличенные составы уже поступили в продажу. Перевозчик корректирует логистику, учитывая масштаб городских мероприятий и ожидаемый поток пассажиров.

"Удвоение состава позволяет оперативно купировать дефицит мест в периоды высокого спроса без необходимости назначать дополнительные "нитки" в плотном графике движения. Это стандартная практика для высокоскоростного сегмента", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Причины спроса на билеты

Ажиотаж в текущие выходные связан с праздником "Алые паруса". Начало июля также заполнено активностями: 4 июля в городе пройдет международный марафон "Белые ночи". Подобные события традиционно меняют привычный ритм городской жизни и нагрузку на транспортную сеть.

"Туристический поток в пиковые даты требует от перевозчика гибкости. Мы наблюдаем корреляцию между крупными спортивными стартами и загрузкой инфраструктуры, поэтому превентивное увеличение провозных мощностей оправдано", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о железнодорожных перевозках

Где покупать билеты на сдвоенные поезда?

Оформление проездных документов доступно на сайте РЖД, в мобильном приложении либо в кассах вокзалов.

Отличается ли цена на сдвоенные "Сапсаны"?

Тарифы формируются исходя из динамического ценообразования. Смена состава не предполагает фиксированной надбавки.

Будут ли еще дополнительные рейсы?

Компания отслеживает наполняемость. При сохранении высокого спроса возможны корректировки расписания.

Возможна ли пересадка между составами?

Внутри сдвоенного поезда переход между частями состава не предусмотрен после завершения посадки.

Транспортный узел работает с максимальной отдачей. Пассажирам рекомендуется покупать билеты заранее, так как ситуация на дальних маршрутах остается напряженной.

"При планировании поездки в дни массовых мероприятий стоит учитывать не только наличие мест в поезде, но и доступность транспорта внутри города. Бюджет на трансферы лучше закладывать с запасом", — резюмировал региональный экономист Валерий Козлов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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