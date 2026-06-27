Житель Ростовской области выплатит 160 тысяч рублей за незаконный отстрел двух лосей

В Милютинском районе Ростовской области завершился процесс над охотником, превратившим лесной промысел в криминальную операцию. Сентябрьская вылазка 2024 года стоила местному жителю не только добычи, но и свободы, пусть и в условном формате. Мужчина, не обремененный лицензиями на отстрел, хладнокровно завалил двух лосей. Для транспортировки туш он использовал тяжелую технику — экскаватор-погрузчик, на котором доставил рогатую контрабанду к себе во двор для разделки.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лось

Судебный вердикт: лоси ценой в три года

Фемида оценила лесной демарш браконьера в три года лишения свободы условно. Аналогичный срок составит и испытательный период. На решение суда повлиял социальный багаж подсудимого: отсутствие криминального прошлого, положительные отзывы соседей и маленький ребенок на иждивении. Аналогично тому, как московский клуб проиграл дело из-за попытки обойти закон, охотник столкнулся с неотвратимостью наказания, несмотря на все смягчающие факторы.

"Приговор кажется мягким лишь на первый взгляд. Условный срок накладывает жесткие ограничения на социальную активность, а запрет на охоту фактически ставит крест на привычном образе жизни нарушителя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Помимо «условки», мужчине на два с половиной года закрыли доступ к любым видам охотничьей деятельности. Это суровый фильтр для тех, кто привык считать лес своим личным супермаркетом. Подобные инциденты часто происходят там, где хромает контроль над природными активами. Ситуация напоминает споры, когда Британия оказалась на грани раскола из-за ресурсов — бесконтрольное потребление всегда ведет к затяжному конфликту с государством.

Экологический урон и финансовая расплата

За двух убитых лосей браконьеру придется выложить из кармана 160 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Для районного бюджета и экосистемы это не просто цифры, а попытка восстановить биологический баланс. Сегодня новые экологические кластеры создаются для защиты фауны, и любое посягательство на дикую природу карается рублем так же жестко, как штраф за неверный расчет при увольнении сотрудника.

Параметр наказания Значение Срок лишения свободы (условно) 3 года Сумма ущерба природе 160 000 рублей Запрет на охоту 30 месяцев

"Лось — это не просто единица охотничьего ресурса, а ключевое звено северной и средней полосы. Изъятие двух взрослых особей из популяции без учета воспроизводства — это серьезный удар по локальному биоразнообразию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Для многих охотников-нелегалов такие приговоры становятся холодным душем. Пока одни ищут экзотику и цены ниже рыночных на заграничных курортах, другие пытаются найти выгоду в браконьерстве под боком. Но современные методы дознания работают четко: даже использование погрузчика не скрыло следы преступления против природы.

"Региональные бюджеты крайне чувствительны к потере природных богатств. Штраф в 160 тысяч — это лишь верхушка айсберга, ведь на восстановление популяции уходят годы", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Правоохранительная система в регионах закручивает гайки. Если раньше на подобные «шалости» в лесах могли закрыть глаза, то теперь за браконьерство спрашивают по всей строгости. Это такая же неизбежная трансформация, как переход на цифровые платежки ЖКХ в Приморье или внедрение беспилотников на трассах. Старые схемы больше не работают.

Ответы на популярные вопросы о браконьерстве

Что считается незаконной охотой в России?

Охота без лицензии, в запрещенные сроки, в недопустимых местах или с использованием запрещенных технических средств (например, транспорта).

Почему за убийство лосей дают условный срок?

Суд учитывает личность подсудимого, наличие детей, признание вины и отсутствие ранее совершенных преступлений. Это стандартная практика для первой судимости по данной статье.

Как рассчитывается сумма ущерба за убитое животное?

Существуют утвержденные методики Минприроды. Сумма зависит от вида животного, его пола и того, производилась ли охота на особо охраняемой территории.

Могут ли конфисковать технику у браконьера?

Да, транспортные средства и орудия охоты (включая экскаваторы и карабины) могут быть изъяты как орудия совершения преступления в пользу государства.

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