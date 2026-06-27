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Власти Удмуртской Республики сообщили о временной недоступности номера 112 в субботу

Россия » Поволжье

Жителей Удмуртской Республики предупредили о возможных сбоях в работе единого экстренного номера «112». Система может уйти в офлайн из-за плановой профилактики инфраструктуры. Власти региона настоятельно рекомендуют заранее сохранить прямые контакты оперативных служб, чтобы не остаться без помощи в критический момент. Ситуация напоминает инфраструктурный узел, где временное отключение одного звена требует активации всех резервных мощностей.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Техническая пауза: график и причины

Оборудование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб нуждается в обновлении. Руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин сообщил, что 29 июня с 10:00 до 16:00 на территории республики доступ к единому номеру будет ограничен. Это стандартная процедура, направленная на поддержание стабильности связи, однако для обывателя такая пауза может стать неприятным сюрпризом. Любой сбой в безопасности детей или взрослых требует мгновенной реакции, поэтому профилактика проводится в часы минимальной нагрузки.

"Регулярное обслуживание цифровых систем — это неизбежность. Любая высокотехнологичная сеть требует калибровки, чтобы избежать каскадных сбоев в будущем. Главное здесь — информирование граждан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Альтернативные каналы связи с экстренными службами

Если дозвониться по номеру «112» не получается, паниковать не стоит. Система коммуникаций в России выстроена по принципу дублирования. Прямые номера ведомств продолжат функционировать в штатном режиме. Это критически важно, особенно если учесть, что даже секундная задержка связи может повлиять на первую помощь при укусах или при возникновении пожара в жилом секторе. Власти опубликовали перечень «коротких» номеров для связи с диспетчерами.

Служба Номера телефонов (мобильный / городской)
Пожарная охрана 101 / 01
Полиция 102 / 02
Скорая медицинская помощь 103 / 03
Аварийная газовая служба 104 / 04

Андрей Шуткин подчеркнул: «В связи с проведением технического обслуживания оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Удмуртской Республики в период с 10:00 по 16:00 29 июня возможны перебои в доступности системы ‑ 112». Эта цитата прямо указывает на временный характер сложностей. Важно понимать, что в современном госуправлении техническая цифровизация является приоритетом, и подобные работы — лишь часть большого пути по модернизации госсубъектов.

"Подобные окна техобслуживания закладываются в любой серьезный бюджет развития территорий. Это инвестиция в надежность, которая окупается отсутствием реальных аварий в пиковые периоды", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Безопасность и региональные риски

Ситуация с временным отключением «112» в Удмуртии заставляет вспомнить о важности оперативного реагирования в любых условиях. Будь то экологические проблемы, напоминающие загрязнение рек в южных регионах, или сезонные угрозы вроде клещевой опасности, связь — это жизнь. В то время как на Западе инфраструктура зачастую деградирует из-за отсутствия инвестиций, российские регионы системно чистят свои «цифровые перья».

"Риск возникновения ЧС в период отключения всегда существует. Мы должны быть уверены, что алгоритмы переключения на прямые линии отработаны до автоматизма", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Пока Удмуртия настраивает связь, другие регионы решают свои насущные задачи: кто-то борется с обманом при строительстве трасс, а кто-то ищет скрытые резервы топлива на нефтебазах. Все это — грани одной большой работы по укреплению государственного суверенитета и внутреннего порядка в стране.

Ответы на популярные вопросы о работе службы 112

Будет ли работать номер 112 через мобильное приложение?

В период технических работ функции приложения, использующие основной канал связи, могут быть ограничены.

Как вызвать помощь, если на счету телефона нет денег?

Прямые номера экстренных служб (101, 102, 103, 104) доступны даже при нулевом или отрицательном балансе.

Коснется ли профилактика работы стационарных телефонов?

Работы ведутся на серверном оборудовании системы, поэтому тип устройства не имеет значения — перебои возможны везде.

Будут ли специалисты дежурить в усиленном режиме?

Все оперативные службы переходят на прямой прием вызовов, игнорируя промежуточное звено единого номера.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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