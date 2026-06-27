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В Тамбове искусственный интеллект станет обязательным условием для получения кредитов АПК

Россия » Центр » Тамбов

Экономика агропромышленного комплекса (АПК) вошла в фазу перегрева. Ресурсная база ограничена, а классические методы интенсификации исчерпаны. Тамбовская область заявляет о переходе к новой модели — институциональному внедрению искусственного интеллекта. Речь идет не о косметических правках, а о жестком администрировании процессов через алгоритмы.

Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш
Фото: Пресс-служба Ростсельмаша
Комбайн TORUM 785, Ростсельмаш

Максим Жалнин, возглавляющий тамбовский Союз промышленников, представил на совете РСПП стратегию, где ИИ становится базовым условием выживания бизнеса в условиях волатильности.

Логика регулятора: зачем АПК платформенные решения

Система требует прозрачности. Без цифрового следа невозможно оценить реальную производительность и риски. ИИ в АПК — это инструмент дисциплины. Он убирает субъективный фактор из цепочки принятия решений. Мы видим потенциал в автоматизации мониторинга урожайности и управлении ресурсами. Это позволяет купировать потери на ранних этапах, что критически важно при текущей стоимости капитала.

"Без глубокой цифровизации агробизнес обречен на операционную слепоту. Алгоритмы видят патологии растений и логистические разрывы быстрее любого агронома. Это вопрос национальной продовольственной безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цифровое поле: от мониторинга к предиктивному управлению

Прогноз погоды и диагностика заболеваний растений переходят из разряда интуиции в плоскость математического расчета. Программные комплексы анализируют массивы данных, минимизируя влияние климатических угроз. Логистика и управление поставками также нуждаются в единой платформе. Прозрачность этих звеньев позволит снизить наценку и повысить маржинальность производителей.

Сфера внедрения ИИ Ожидаемый экономический эффект
Мониторинг урожайности Снижение потерь при сборе на 15-20%
Управление логистикой Оптимизация транспортных издержек на 12%

"Прозрачность через ИИ — это страховка для инвестора. Когда банк видит цифровой паспорт поля с прогнозом доходности, кредитные риски падают, а доступность финансирования растет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Государственный фильтр и инвестиционный климат

Максим Жалнин акцентировал внимание на необходимости госсубсидирования научно-исследовательских работ. Частный капитал не готов в одиночку нести риски разработки фундаментальных ИИ-решений. Создание специальных рабочих групп с участием науки и власти — это способ синхронизировать запросы рынка и возможности софта. РСПП уже поддержал инициативу, закрепив за ней статус приоритетной для направления в правительство.

"Инвестиции в технологии — это длинные деньги. Государство должно гарантировать правила игры, чтобы бизнес вкладывался в 'умный' софт, не опасаясь внезапных коррекций в налогах или ставках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о внедрении ИИ в АПК

Заменит ли ИИ агрономов и техников?

Нет. ИИ выступает когнитивным помощником. Он освобождает персонал от рутинного анализа данных, позволяя сосредоточиться на принятии стратегических решений. Происходит трансформация рынка труда: растет спрос на кадры с цифровыми компетенциями.

Кто оплатит цифровую трансформацию мелких хозяйств?

Предлагаемые меры включают грантовую поддержку и льготное кредитование. Цифровизация не может быть элитарным продуктом для агрохолдингов, иначе мы получим технологический разрыв внутри отрасли.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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