Экономика агропромышленного комплекса (АПК) вошла в фазу перегрева. Ресурсная база ограничена, а классические методы интенсификации исчерпаны. Тамбовская область заявляет о переходе к новой модели — институциональному внедрению искусственного интеллекта. Речь идет не о косметических правках, а о жестком администрировании процессов через алгоритмы.
Максим Жалнин, возглавляющий тамбовский Союз промышленников, представил на совете РСПП стратегию, где ИИ становится базовым условием выживания бизнеса в условиях волатильности.
Система требует прозрачности. Без цифрового следа невозможно оценить реальную производительность и риски. ИИ в АПК — это инструмент дисциплины. Он убирает субъективный фактор из цепочки принятия решений. Мы видим потенциал в автоматизации мониторинга урожайности и управлении ресурсами. Это позволяет купировать потери на ранних этапах, что критически важно при текущей стоимости капитала.
"Без глубокой цифровизации агробизнес обречен на операционную слепоту. Алгоритмы видят патологии растений и логистические разрывы быстрее любого агронома. Это вопрос национальной продовольственной безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Прогноз погоды и диагностика заболеваний растений переходят из разряда интуиции в плоскость математического расчета. Программные комплексы анализируют массивы данных, минимизируя влияние климатических угроз. Логистика и управление поставками также нуждаются в единой платформе. Прозрачность этих звеньев позволит снизить наценку и повысить маржинальность производителей.
|Сфера внедрения ИИ
|Ожидаемый экономический эффект
|Мониторинг урожайности
|Снижение потерь при сборе на 15-20%
|Управление логистикой
|Оптимизация транспортных издержек на 12%
"Прозрачность через ИИ — это страховка для инвестора. Когда банк видит цифровой паспорт поля с прогнозом доходности, кредитные риски падают, а доступность финансирования растет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Максим Жалнин акцентировал внимание на необходимости госсубсидирования научно-исследовательских работ. Частный капитал не готов в одиночку нести риски разработки фундаментальных ИИ-решений. Создание специальных рабочих групп с участием науки и власти — это способ синхронизировать запросы рынка и возможности софта. РСПП уже поддержал инициативу, закрепив за ней статус приоритетной для направления в правительство.
"Инвестиции в технологии — это длинные деньги. Государство должно гарантировать правила игры, чтобы бизнес вкладывался в 'умный' софт, не опасаясь внезапных коррекций в налогах или ставках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Нет. ИИ выступает когнитивным помощником. Он освобождает персонал от рутинного анализа данных, позволяя сосредоточиться на принятии стратегических решений. Происходит трансформация рынка труда: растет спрос на кадры с цифровыми компетенциями.
Предлагаемые меры включают грантовую поддержку и льготное кредитование. Цифровизация не может быть элитарным продуктом для агрохолдингов, иначе мы получим технологический разрыв внутри отрасли.
В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.