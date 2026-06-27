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Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградские автомобилисты столкнулись с неприятным сюрпризом на АЗС: привычные колонки местами пустуют. В правительстве региона подтвердили наличие сбоев в топливной логистике, списав всё на нехватку резервов и провалы в графике развозки бензина по сети станций.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

Почему возник дефицит топлива

Министерство инфраструктуры Калининградской области признает: "горючка" доезжает до пистолетов с перебоями. Основная причина — пробуксовка логистической цепочки. Имеющиеся в распоряжении резервные объемы не успевают распределять по всем точкам продаж одновременно. Регион, зажатый географическими тисками, особенно чувствителен к любым сбоям в графике поставок.

"Перебои с топливом — это всегда следствие негибкой системы управления запасами. Когда логистика завязана на один узел, любой срыв приводит к локальному дефициту", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Как власти планируют менять систему поставок

Чиновники обещают оперативно "подкрутить" алгоритмы доставки. В планах министерства — масштабная оптимизация маршрутов и жесткий мониторинг каждой АЗС. Цель — создать систему, при которой ни один заправочный комплекс не останется без бензина из-за просчетов в распределении. Ранее власти уже предпринимали попытки навести порядок в смежных сферах, например, когда убирали опасные автобусы с городских маршрутов, также столкнувшись с необходимостью радикальных перемен в управленческих подходах.

Параметр Текущий статус
Система поставок Работает без резервного запаса
Мониторинг АЗС Ручной режим, выборочный

"Проблема не в отсутствии бензина как такового, а в сложности управления потоками. Мы видим, как власти пытаются передать функции структур новым министерствам, чтобы централизовать контроль над уязвимыми участками", — разъяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на АЗС

Закончится ли бензин на всех заправках региона?

Нет, речь идет лишь о временных сбоях в логистике, а не о глобальном отсутствии топлива.

Почему нельзя просто привезти больше бензина?

Система распределения резервов требует четкого графика. Увеличение поставок без перестройки системы контроля лишь создаст заторы на логистических узлах.

Когда ситуация нормализуется?

В министерстве планируют завершить оптимизацию логистики в ближайшее время, внедрив новые механизмы мониторинга.

Безопасно ли заправляться сейчас?

Дефицит носит сугубо технический характер, качество топлива на действующих АЗС остается в пределах нормативов.

Для региона надежная защищенность инфраструктуры становится приоритетом. Правительство осознает, что любой срыв в снабжении критически важных объектов — это удар по спокойствию жителей.

"Масштабная оптимизация требует не только воли, но и дисциплины исполнителей на местах. Без автоматизации процесса мы рискуем наступать на те же грабли даже после отчетов об улучшении", — констатировал эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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