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Верхняя Пышьма станет центром производства высокоскоростных поездов для магистрали ВСМ

Россия » Урал » Екатеринбург

Завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме перешел в фазу активного расширения. Текущая готовность комплекса по выпуску высокоскоростных составов достигла 75%. К концу 2026 года периметр площадки прирастет пятью объектами. Речь идет о 67 тысячах квадратных метров новых цехов и логистических узлов, которые сформируют технологический костяк для обновления национального парка железных дорог.

Электровоз 4ЭС5К-001
Фото: www.donland.ru by Press Service of the Governor of Rostov Oblast, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Электровоз 4ЭС5К-001

Инженерный рывок: параметры новой площадки

Проект реализуется в жестком графике. Генподрядчик "Синара-Девелопмент" уже возвел основные контуры будущих мощностей. Основной упор сделан на создание замкнутого цикла: от сборки кузовов до финальной настройки систем управления ИИ. Это не просто стройка, а создание платформы, где администрирование производственных процессов будет полностью оцифровано. Прозрачность цепочек поставок исключает сбои в графике ввода мощностей.

"Мы строим не цеха, а промышленный вычислительный центр с конвейером. Ошибка в логистике на этапе фундамента стоит миллиарды в будущем. Здесь уровень жесткости контроля выше, чем в классическом машиностроении", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Макроэкономика скорости: зачем это государству

Развитие скоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом требует иного качества техники. Перегрев рынка перевозок диктует необходимость ускорения оборота капитала через мобильность населения. Инвестиционный климат в регионе напрямую зависит от пропускной способности инфраструктуры. Государство вкладывает средства в "Уральские локомотивы", понимая: горькое лекарство в виде высоких капитальных затрат сегодня — это стабильный ВВП завтра. Короткое плечо доставки людей — это рост производительности труда.

Параметр проекта Показатель
Общая площадь новых объектов 67 000 кв. м
Текущий статус готовности 75%
Срок сдачи в эксплуатацию Конец 2026 года

"Инфляция и текущая ключевая ставка делают такие проекты крайне дорогими, но их заморозка — это технологическая смерть. Либо мы строим сейчас, либо покупаем чужое втридорога", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сроки и технологические метрики

Финальная сборка первых единиц состава намечена сразу после запуска комплекса. Владимир Путин и Тимур Уфимцев обозначили этот проект как доминанту транспортной стратегии. Линейка поездов должна конкурировать не только с авиацией внутри страны, но и на внешних рынках. Институциональная устойчивость "Уральских локомотивов" подкрепляется долгосрочными контрактами, что позволяет заводу не опасаться рыночных колебаний в ближайшее десятилетие.

"Тут вопрос не в стенах, а в лицензиях и софте. Если цифровой двойник завода будет работать корректно, мы увидим поезда в срок. Любая задержка в IT-контуре сорвет пуски", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о производстве поездов

Зачем строить новые цеха, если можно модернизировать старые?

Старые мощности не рассчитаны на весовые и габаритные характеристики высокоскоростного транспорта. Требуется принципиально иное администрирование производственных линий и внедрение робототехники, несовместимой с советской архитектурой заводов.

Как это отразится на стоимости билетов для граждан?

Рост локализации производства снижает зависимость от импортных комплектующих. Это позволяет сдерживать тарифы в рамках инфляционного таргетирования, не допуская резких ценовых скачков из-за волатильности валют.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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