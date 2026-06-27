Заксобрание Петербурга предложило лечить пациентов с ВИЧ и раком без прописки

Законодательное собрание Петербурга выкатило федеральную инициативу, способную превратить город в "медицинский магнит". Чиновники предлагают учитывать пациентов с ВИЧ, раком крови и рассеянным склерозом не по штампу в паспорте, а по месту фактического пребывания. Цель благая: упростить жизнь тем, кто работает в Питере без прописки.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВИЧ СПИД

Но доказательная медицина и сухая арифметика диктуют свои правила — городские спеццентры уже готовятся к осаде.

Логистика против статистики: суть изменений

Система лекарственного обеспечения в России — это жесткая привязка к территории. Нет регистрации — нет терапии. Заболел туберкулезом или гемофилией в командировке? Езжай за таблетками домой. Законопроект ломает этот механизм, позволяя человеку лечиться там, где он живет по факту. Это логично с точки зрения эпидемиологии: инфекционный процесс не ждет, пока пациент доедет до родного региона.

"Идея правильная, но механизм реализации хромает. Если мы разрешим всем лечиться там, где удобно, мегаполисы задохнутся от очередей, а в регионах бюджеты останутся неосвоенными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Экономика диагноза: почему врачи бьют тревогу

Петербургский Центр СПИД уже видит в инициативе угрозу. В городе выстроена одна из лучших систем диагностики и стопроцентное обеспечение современными препаратами. Это не гомеопатический "фуфломицин", а дорогостоящая антиретровирусная терапия. Отсутствие контроля за "миграцией" пациентов создаст дыру в бюджете региона, так как поток иногородних хлынет туда, где лекарства качественнее и доступнее.

Параметр системы Текущая ситуация Предлагаемые изменения Привязка к бюджету Строго по постоянной регистрации По месту фактического проживания Лекарственное обеспечение Прогнозируемое на число жителей Риск дефицита из-за наплыва пациентов

Ситуация осложняется списком заболеваний. ВИЧ, туберкулез, онкология — это не ОРВИ, которое проходит само. Здесь требуются клинические рекомендации, жесткие протоколы и непрерывный прием медикаментов. Сбой в поставках из-за неверного планирования — это риск развития резистентности и прямой путь в реанимацию.

"При лечении инфекций критически важна непрерывность. Но без четкого федерального финансирования под каждого 'нового' пациента система просто рухнет под нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Федеральный кошелек как спасательный круг

Сторонники инициативы понимают: Петербург не должен платить за всю страну. Выход видят в трансформации финансовых потоков. Если пациент лечится в Северной столице, деньги на его терапию должны "приходить" из федерального центра мгновенно. Это требует полной цифровизации регистров и расширения стационарных мощностей, которые и так работают на пределе.

"Любые изменения в системе учета должны сопровождаться аудитом безопасности терапии. Важно, чтобы замена региона лечения не привела к потере преемственности в назначении препаратов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о регистрации пациентов

Зачем менять систему, если всё работает?

Система работает только для тех, кто живет по месту прописки. Тысячи людей с социально значимыми диагнозами лишены помощи, так как не могут надолго уезжать из города, где работают.

Не станет ли меньше лекарств для петербуржцев?

В этом и заключается главный риск. Если Минздрав не увеличит квоты, дефицит станет реальностью. Законопроект подразумевает пересмотр объема поставок препаратов.

Какие болезни входят в список "социально значимых"?

Это строго определенный перечень: ВИЧ, туберкулез, диабет, онкология, гепатиты B и C, а также ряд редких генетических патологий.

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