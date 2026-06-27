Законодательное собрание Петербурга выкатило федеральную инициативу, способную превратить город в "медицинский магнит". Чиновники предлагают учитывать пациентов с ВИЧ, раком крови и рассеянным склерозом не по штампу в паспорте, а по месту фактического пребывания. Цель благая: упростить жизнь тем, кто работает в Питере без прописки.
Но доказательная медицина и сухая арифметика диктуют свои правила — городские спеццентры уже готовятся к осаде.
Система лекарственного обеспечения в России — это жесткая привязка к территории. Нет регистрации — нет терапии. Заболел туберкулезом или гемофилией в командировке? Езжай за таблетками домой. Законопроект ломает этот механизм, позволяя человеку лечиться там, где он живет по факту. Это логично с точки зрения эпидемиологии: инфекционный процесс не ждет, пока пациент доедет до родного региона.
"Идея правильная, но механизм реализации хромает. Если мы разрешим всем лечиться там, где удобно, мегаполисы задохнутся от очередей, а в регионах бюджеты останутся неосвоенными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.
Петербургский Центр СПИД уже видит в инициативе угрозу. В городе выстроена одна из лучших систем диагностики и стопроцентное обеспечение современными препаратами. Это не гомеопатический "фуфломицин", а дорогостоящая антиретровирусная терапия. Отсутствие контроля за "миграцией" пациентов создаст дыру в бюджете региона, так как поток иногородних хлынет туда, где лекарства качественнее и доступнее.
|Параметр системы
|Текущая ситуация
|Предлагаемые изменения
|Привязка к бюджету
|Строго по постоянной регистрации
|По месту фактического проживания
|Лекарственное обеспечение
|Прогнозируемое на число жителей
|Риск дефицита из-за наплыва пациентов
Ситуация осложняется списком заболеваний. ВИЧ, туберкулез, онкология — это не ОРВИ, которое проходит само. Здесь требуются клинические рекомендации, жесткие протоколы и непрерывный прием медикаментов. Сбой в поставках из-за неверного планирования — это риск развития резистентности и прямой путь в реанимацию.
"При лечении инфекций критически важна непрерывность. Но без четкого федерального финансирования под каждого 'нового' пациента система просто рухнет под нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Сторонники инициативы понимают: Петербург не должен платить за всю страну. Выход видят в трансформации финансовых потоков. Если пациент лечится в Северной столице, деньги на его терапию должны "приходить" из федерального центра мгновенно. Это требует полной цифровизации регистров и расширения стационарных мощностей, которые и так работают на пределе.
"Любые изменения в системе учета должны сопровождаться аудитом безопасности терапии. Важно, чтобы замена региона лечения не привела к потере преемственности в назначении препаратов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Система работает только для тех, кто живет по месту прописки. Тысячи людей с социально значимыми диагнозами лишены помощи, так как не могут надолго уезжать из города, где работают.
В этом и заключается главный риск. Если Минздрав не увеличит квоты, дефицит станет реальностью. Законопроект подразумевает пересмотр объема поставок препаратов.
Это строго определенный перечень: ВИЧ, туберкулез, диабет, онкология, гепатиты B и C, а также ряд редких генетических патологий.
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