Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого в Москве не ждали: Apple перешла роковую черту в отношении национального сервиса
Опасная еда из магазина: два часа в тепле сделают обед смертельным ядом
Ямал инвестирует в модульные хранилища и семенной фонд
СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге реконструируют под бизнес-центр с торговыми площадями
Сделка под угрозой: резкий дрейф одной из сторон перечеркнул тихие договоренности в Анкоридже
Школьники из США Великобритании и Франции посетили мемориалы Санкт-Петербурга в рамках Поезда Памяти
Администрация Чебоксар вводит ИИ-алгоритмы для автоматической фиксации правонарушений
Странные игры кота с краном: внезапная страсть к воде может указать на серьёзный сбой в организме
Сельхозпроизводителям Хабаровска компенсируют 90% затрат на разработку проектов мелиорации земель

Заксобрание Петербурга предложило лечить пациентов с ВИЧ и раком без прописки

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Законодательное собрание Петербурга выкатило федеральную инициативу, способную превратить город в "медицинский магнит". Чиновники предлагают учитывать пациентов с ВИЧ, раком крови и рассеянным склерозом не по штампу в паспорте, а по месту фактического пребывания. Цель благая: упростить жизнь тем, кто работает в Питере без прописки.

ВИЧ СПИД
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВИЧ СПИД

Но доказательная медицина и сухая арифметика диктуют свои правила — городские спеццентры уже готовятся к осаде.

Логистика против статистики: суть изменений

Система лекарственного обеспечения в России — это жесткая привязка к территории. Нет регистрации — нет терапии. Заболел туберкулезом или гемофилией в командировке? Езжай за таблетками домой. Законопроект ломает этот механизм, позволяя человеку лечиться там, где он живет по факту. Это логично с точки зрения эпидемиологии: инфекционный процесс не ждет, пока пациент доедет до родного региона.

"Идея правильная, но механизм реализации хромает. Если мы разрешим всем лечиться там, где удобно, мегаполисы задохнутся от очередей, а в регионах бюджеты останутся неосвоенными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Экономика диагноза: почему врачи бьют тревогу

Петербургский Центр СПИД уже видит в инициативе угрозу. В городе выстроена одна из лучших систем диагностики и стопроцентное обеспечение современными препаратами. Это не гомеопатический "фуфломицин", а дорогостоящая антиретровирусная терапия. Отсутствие контроля за "миграцией" пациентов создаст дыру в бюджете региона, так как поток иногородних хлынет туда, где лекарства качественнее и доступнее.

Параметр системы Текущая ситуация Предлагаемые изменения
Привязка к бюджету Строго по постоянной регистрации По месту фактического проживания
Лекарственное обеспечение Прогнозируемое на число жителей Риск дефицита из-за наплыва пациентов

Ситуация осложняется списком заболеваний. ВИЧ, туберкулез, онкология — это не ОРВИ, которое проходит само. Здесь требуются клинические рекомендации, жесткие протоколы и непрерывный прием медикаментов. Сбой в поставках из-за неверного планирования — это риск развития резистентности и прямой путь в реанимацию.

"При лечении инфекций критически важна непрерывность. Но без четкого федерального финансирования под каждого 'нового' пациента система просто рухнет под нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Федеральный кошелек как спасательный круг

Сторонники инициативы понимают: Петербург не должен платить за всю страну. Выход видят в трансформации финансовых потоков. Если пациент лечится в Северной столице, деньги на его терапию должны "приходить" из федерального центра мгновенно. Это требует полной цифровизации регистров и расширения стационарных мощностей, которые и так работают на пределе.

"Любые изменения в системе учета должны сопровождаться аудитом безопасности терапии. Важно, чтобы замена региона лечения не привела к потере преемственности в назначении препаратов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о регистрации пациентов

Зачем менять систему, если всё работает?

Система работает только для тех, кто живет по месту прописки. Тысячи людей с социально значимыми диагнозами лишены помощи, так как не могут надолго уезжать из города, где работают.

Не станет ли меньше лекарств для петербуржцев?

В этом и заключается главный риск. Если Минздрав не увеличит квоты, дефицит станет реальностью. Законопроект подразумевает пересмотр объема поставок препаратов.

Какие болезни входят в список "социально значимых"?

Это строго определенный перечень: ВИЧ, туберкулез, диабет, онкология, гепатиты B и C, а также ряд редких генетических патологий.

Читайте также

Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, врач-инфекционист Светлана Полякова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Мир. Новости мира
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Мир. Новости мира
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Мир. Новости мира
Грандиозный ход Си: Китай полностью подминает под себя разрушенный Иран ради нефти
Популярное
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры

В Восточной Сибири возник серьезный дисбаланс на рынке нефтепродуктов, который привел к транспортному коллапсу и экстренному вмешательству региональных властей.

Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Мировой обман раскрыт слишком поздно: Запад экстренно возобновляет добычу забытого топлива
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Последние материалы
Школьники из США Великобритании и Франции посетили мемориалы Санкт-Петербурга в рамках Поезда Памяти
Администрация Чебоксар вводит ИИ-алгоритмы для автоматической фиксации правонарушений
Странные игры кота с краном: внезапная страсть к воде может указать на серьёзный сбой в организме
Сельхозпроизводителям Хабаровска компенсируют 90% затрат на разработку проектов мелиорации земель
Ваше место в офисе неприкосновенно: правовой статус Крыма и Севастополя запретил любые чистки
Интеллект трехлетнего ребёнка в теле кота: почему питомец ни в коем случае не должен скучать
Волгоград: экологи завершили мониторинг радиационного фона после ракетной атаки
Сделка с совестью на АЗС: почему замена на АИ-92 может обернуться скрытым риском для двигателя
Мусорный оператор в Чегдомыне выплатит 190 тысяч за отказ от добровольного перерасчета
Вода превратилась в ловушку: всплеск смертей в Омске заставил власти ввести жесткие рейды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.