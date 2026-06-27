Санкт-Петербург: Финский залив и Суздальские озера провалили санитарную проверку воды

Роспотребнадзор выставил "красный свет" почти на всех пляжах Петербурга. Купальный сезон в мегаполисе превратился в полосу препятствий: из 24 официальных зон отдыха санитарный фильтр прошло только Безымянное озеро в Красносельском районе. Остальные локации провалили тест на биологическую безопасность.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Пляжные зонты

Биологический тупик: почему вода стала опасной

Специалисты ведомства прогнали через лабораторию 96 проб воды из девяти ключевых водоемов города. Вердикт жесткий: 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В стоп-листе оказались популярные у горожан Суздальские озера, Ольгинский водоем и все побережье Курортного района от "Ласкового" до "Золотого".

"Ситуация динамичная, неделю назад пригодных водоемов было трое, сейчас остался один. Микробиологические показатели первыми реагируют на антропогенную нагрузку и прогрев воды", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Финский залив также остается в зоне риска. Попытка освежиться в Сестрорецке или Комарово сейчас напоминает игру в рулетку с собственным иммунитетом. Санитарные врачи мониторят ситуацию еженедельно, но пока городская экосистема не справляется с наплывом отдыхающих и температурными скачками.

Областной фильтр: где вода чище

В Ленинградской области ситуация выглядит симметрично, хотя выборка шире. Из 80 проб, взятых в 20 зонах отдыха, зеленый свет получили только три точки. Все они сосредоточены в Приозерском районе. Озера Ратное, Отрадное и Снетковское удерживают планку чистоты, пока остальные 17 пляжей региона ушли в глубокое пике по показателям химии и бактериологии.

Локация Статус на 25 июня Безымянное озеро (СПб) Разрешено Суздальские озера (СПб) Запрещено Озеро Ратное (Ленобласть) Разрешено Пляж "Ласковый" (Курортный р-н) Запрещено

"Приозерский район традиционно выигрывает за счет удаленности от мегаполиса и меньшей плотности застройки у береговой линии. Инфраструктура там менее нагружена", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инфекционный коктейль: цена одного глотка

Игнорирование черных списков Роспотребнадзора грозит реальными медицинскими последствиями. Случайный глоток воды из непроверенного источника открывает дорогу кишечным инфекциям, гепатиту А и паразитам. Вирусная нагрузка на закрытые водоемы растет пропорционально температуре воздуха.

"Температурные аномалии ускоряют размножение патогенной флоры в стоячих водоемах. Это не просто дискомфорт, а прямая угроза здоровью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Петербуржцам советуют ограничиться солнечными ваннами на песке. До тех пор, пока лаборатории не подтвердят чистоту акваторий, водные процедуры лучше заменить на прогулки вдоль береговой линии. Безопасность сейчас — это вопрос бдительности, а не везения.

Ответы на популярные вопросы о качестве воды

Можно ли купаться в Финском заливе в Курортном районе?

Нет, на данный момент все пляжи Курортного района, включая "Ласковый" и "Золотой", не прошли санитарную проверку.

Как часто Роспотребнадзор обновляет списки разрешенных пляжей?

Мониторинг проводится еженедельно. Статус водоема может измениться в зависимости от проб воды.

Какие инфекции можно подхватить в запрещенных водоемах?

Основные риски — острые кишечные и энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А и паразитарные заболевания.

Читайте также